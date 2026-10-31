Riad será el escenario donde Canelo Álvarez y Christian Mbilli pondrán en juego el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este sábado 31 de octubre de 2026. La atención estará centrada en la respuesta del mexicano tras caer ante Terence Crawford y en la posibilidad de que el francés dé el golpe más importante de su carrera profesional. La velada incluirá varios combates y el seguimiento de los resultados permitirá conocer cómo se define cada enfrentamiento de la cartelera.

¿Quién ganó Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli? Resultados de toda la cartelera

La pelea estelar definirá al ganador del enfrentamiento por el título supermediano del CMB. En esta cobertura encontrarás el resultado oficial de Canelo vs. Mbilli, el método de victoria, el asalto en que termine el combate y las tarjetas de los jueces si la pelea llega a la decisión. Los resultados de los demás enfrentamientos también se incorporarán a medida que concluyan.

Categoría/División Pelea Resultados Peso supermediano — título mundial CMB Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli — Peso supermediano Jaime Munguía vs. Nikita Zon — Peso pluma — título mundial OMB Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra — Peso superligero Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov — Peso supergallo David Picasso vs. Carl Jammes Martin Carl Jammes Martin venció a David Picasso por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93). Peso pluma Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi Derrotó a Raymundo Rojas García por TKO en el segundo asalto. Peso por confirmar Erick Villegas vs. Sultan Almohammed Sultan Almohammed derrotó a Erick Jahir Urvina Villegas por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2). Peso por confirmar Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet Bek Nurmaganbet noqueó a Marcos Vázquez Rodríguez en el primer asalto (KO). Peso por confirmar Carlos Rojo vs. Flavius Biea Emiliano Rojo venció a Flavius Biea por TKO en el cuarto asalto. Peso por confirmar Héctor Aguirre vs. Brayan León Brayan León derrotó a Héctor Aguirre por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2).

Canelo vs. Mbilli: experiencia mexicana frente a un rival invicto

Canelo Álvarez afrontará el combate con un récord de 63 victorias, tres derrotas y dos empates. El mexicano intentará aprovechar su experiencia en peleas de campeonato, la precisión de sus golpes y su trabajo al cuerpo para controlar a un rival que suele avanzar y lanzar combinaciones. Después de caer por decisión unánime ante Crawford en septiembre de 2025, buscará una victoria que lo vuelva a situar entre los principales protagonistas del peso supermediano.

Christian Mbilli llegará con 29 triunfos, un empate y ninguna derrota, además de 24 victorias por nocaut. El francés viene de empatar con Lester Martínez en septiembre de 2025 y tendrá la oportunidad de sumar el triunfo más importante de su carrera. Su presión ofensiva pondrá a prueba la defensa de Canelo, que deberá encontrar espacios para conectar sus mejores golpes sin quedar expuesto a las combinaciones del campeón.

Canelo vs. Mbilli: cartelera completa

Cartelera principal

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli — campeonato mundial supermediano del CMB.

Jaime Munguía vs. Nikita Zon — peso supermediano.

Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra — campeonato mundial pluma de la OMB.

Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov — peso superligero.

David Picasso vs. Carl Jammes Martin — peso supergallo.

Preliminares

Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi.

Erick Villegas vs. Sultan Almohammed.

Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet.

Carlos Rojo vs. Flavius Biea.

Héctor Aguirre vs. Brayan León.

La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)