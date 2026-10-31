Noé Yactayo
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Riad será el escenario donde Canelo Álvarez y Christian Mbilli pondrán en juego el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este sábado 31 de octubre de 2026. La atención estará centrada en la respuesta del mexicano tras caer ante Terence Crawford y en la posibilidad de que el francés dé el golpe más importante de su carrera profesional. La velada incluirá varios combates y el seguimiento de los resultados permitirá conocer cómo se define cada enfrentamiento de la cartelera.

¿Quién ganó Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli? Resultados de toda la cartelera

La pelea estelar definirá al ganador del enfrentamiento por el título supermediano del CMB. En esta cobertura encontrarás el resultado oficial de Canelo vs. Mbilli, el método de victoria, el asalto en que termine el combate y las tarjetas de los jueces si la pelea llega a la decisión. Los resultados de los demás enfrentamientos también se incorporarán a medida que concluyan.

Categoría/DivisiónPeleaResultados
Peso supermediano — título mundial CMBCanelo Álvarez vs. Christian Mbilli
Peso supermedianoJaime Munguía vs. Nikita Zon
Peso pluma — título mundial OMBRafael Espinoza vs. Lorenzo Parra
Peso superligeroLindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov
Peso supergalloDavid Picasso vs. Carl Jammes MartinCarl Jammes Martin venció a David Picasso por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93).
Peso plumaRaymundo Rojas vs. Reito TsutsumiDerrotó a Raymundo Rojas García por TKO en el segundo asalto.
Peso por confirmarErick Villegas vs. Sultan AlmohammedSultan Almohammed derrotó a Erick Jahir Urvina Villegas por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2).
Peso por confirmarMarcos Vázquez vs. Bek NurmaganbetBek Nurmaganbet noqueó a Marcos Vázquez Rodríguez en el primer asalto (KO).
Peso por confirmarCarlos Rojo vs. Flavius BieaEmiliano Rojo venció a Flavius Biea por TKO en el cuarto asalto.
Peso por confirmarHéctor Aguirre vs. Brayan LeónBrayan León derrotó a Héctor Aguirre por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2).
14:15

Superpluma: Reito Tsutsumi derrotó a Raymundo Rojas García por TKO en el segundo asalto

14:14

Supergallo: Carl Jammes Martin venció a David Picasso por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93).

14:13

Superpluma: Sultan Almohammed derrotó a Erick Jahir Urvina Villegas por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2).

14:12

Supermediano: Bek Nurmaganbet noqueó a Marcos Vázquez Rodríguez en el primer asalto (KO).

14:11

Mediano: Emiliano Rojo venció a Flavius Biea por TKO en el cuarto asalto.

14:10

Supermediano: Brayan León derrotó a Héctor Aguirre por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2).

13:52

¿Quién es Christian Mbilli y de dónde es?


Christian Mbilli es un boxeador profesional nacido en Yaundé, Camerún, el 26 de abril de 1995. Desarrolló su carrera amateur representando a Francia y posteriormente estableció su base profesional en Montreal, Canadá.

13:49

¿Cuándo perdió Canelo Álvarez sus títulos mundiales supermedianos?


Canelo perdió sus cinturones de la AMB, CMB, FIB y OMB el 13 de septiembre de 2025, cuando cayó por decisión unánime ante Terence Crawford en Las Vegas.

13:45

¿Cómo consiguió Christian Mbilli el campeonato mundial del CMB?


Mbilli conquistó el título interino supermediano del CMB en junio de 2025, al derrotar a Maciej Sulecki. Posteriormente empató con Lester Martínez en septiembre de ese año. En enero de 2026 fue elevado a campeón absoluto después de que el organismo retirara el cinturón a Terence Crawford.

13:43

¿Quién es el favorito para ganar Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?


Canelo Álvarez aparece como favorito en las cuotas de apuestas proporcionadas, con una línea de -330, frente a las opciones de victoria de Mbilli. Sin embargo, el campeón francés cuenta con ventajas estadísticas en alcance, volumen de golpes y porcentaje de nocaut.

13:42

Canelo Álvarez y Christian Mbilli se enfrentan este sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una pelea que enfrenta la experiencia del excampeón mexicano con el poder de nocaut del invicto púgil camerunés nacionalizado francés. El combate, que será transmitido por DAZN PPV en Estados Unidos, marca el regreso de Canelo a una disputa por un título mundial desde su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Mbilli, quien llega como campeón absoluto del CMB con un récord de 29 victorias, 24 por nocaut y un empate, buscará defender su corona ante un Álvarez que registra 63 triunfos, 39 nocauts, tres derrotas y dos empates. Sigue aquí el minuto a minuto de Canelo vs. Mbilli, con los resultados de cada asalto, los golpes más importantes, las incidencias del combate, las estadísticas y el desenlace de la pelea por el título mundial supermediano.

Canelo vs. Mbilli: experiencia mexicana frente a un rival invicto

Canelo Álvarez afrontará el combate con un récord de 63 victorias, tres derrotas y dos empates. El mexicano intentará aprovechar su experiencia en peleas de campeonato, la precisión de sus golpes y su trabajo al cuerpo para controlar a un rival que suele avanzar y lanzar combinaciones. Después de caer por decisión unánime ante Crawford en septiembre de 2025, buscará una victoria que lo vuelva a situar entre los principales protagonistas del peso supermediano.

Christian Mbilli llegará con 29 triunfos, un empate y ninguna derrota, además de 24 victorias por nocaut. El francés viene de empatar con Lester Martínez en septiembre de 2025 y tendrá la oportunidad de sumar el triunfo más importante de su carrera. Su presión ofensiva pondrá a prueba la defensa de Canelo, que deberá encontrar espacios para conectar sus mejores golpes sin quedar expuesto a las combinaciones del campeón.

Canelo vs. Mbilli: cartelera completa

Cartelera principal

  • Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli — campeonato mundial supermediano del CMB.
  • Jaime Munguía vs. Nikita Zon — peso supermediano.
  • Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra — campeonato mundial pluma de la OMB.
  • Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov — peso superligero.
  • David Picasso vs. Carl Jammes Martin — peso supergallo.

Preliminares

  • Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi.
  • Erick Villegas vs. Sultan Almohammed.
  • Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet.
  • Carlos Rojo vs. Flavius Biea.
  • Héctor Aguirre vs. Brayan León.
TV Azteca 7, BOX Azteca, ESPN KnockOut y DAZN PPV EN VIVO — ver quién ganó la pelea Canelo vs. Mbilli GRATIS por TV abierta y Boxeo Online | VIDEO
La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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