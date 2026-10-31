Riad será el escenario donde Canelo Álvarez y Christian Mbilli pondrán en juego el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este sábado 31 de octubre de 2026. La atención estará centrada en la respuesta del mexicano tras caer ante Terence Crawford y en la posibilidad de que el francés dé el golpe más importante de su carrera profesional. La velada incluirá varios combates y el seguimiento de los resultados permitirá conocer cómo se define cada enfrentamiento de la cartelera.
¿Quién ganó Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli? Resultados de toda la cartelera
La pelea estelar definirá al ganador del enfrentamiento por el título supermediano del CMB. En esta cobertura encontrarás el resultado oficial de Canelo vs. Mbilli, el método de victoria, el asalto en que termine el combate y las tarjetas de los jueces si la pelea llega a la decisión. Los resultados de los demás enfrentamientos también se incorporarán a medida que concluyan.
|Categoría/División
|Pelea
|Resultados
|Peso supermediano — título mundial CMB
|Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli
|—
|Peso supermediano
|Jaime Munguía vs. Nikita Zon
|—
|Peso pluma — título mundial OMB
|Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra
|—
|Peso superligero
|Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov
|—
|Peso supergallo
|David Picasso vs. Carl Jammes Martin
|Carl Jammes Martin venció a David Picasso por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93).
|Peso pluma
|Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi
|Derrotó a Raymundo Rojas García por TKO en el segundo asalto.
|Peso por confirmar
|Erick Villegas vs. Sultan Almohammed
|Sultan Almohammed derrotó a Erick Jahir Urvina Villegas por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2).
|Peso por confirmar
|Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet
|Bek Nurmaganbet noqueó a Marcos Vázquez Rodríguez en el primer asalto (KO).
|Peso por confirmar
|Carlos Rojo vs. Flavius Biea
|Emiliano Rojo venció a Flavius Biea por TKO en el cuarto asalto.
|Peso por confirmar
|Héctor Aguirre vs. Brayan León
|Brayan León derrotó a Héctor Aguirre por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2).
Supergallo: Carl Jammes Martin venció a David Picasso por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93).
Superpluma: Sultan Almohammed derrotó a Erick Jahir Urvina Villegas por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2).
Supermediano: Bek Nurmaganbet noqueó a Marcos Vázquez Rodríguez en el primer asalto (KO).
Mediano: Emiliano Rojo venció a Flavius Biea por TKO en el cuarto asalto.
Supermediano: Brayan León derrotó a Héctor Aguirre por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2).
¿Quién es Christian Mbilli y de dónde es?
Christian Mbilli es un boxeador profesional nacido en Yaundé, Camerún, el 26 de abril de 1995. Desarrolló su carrera amateur representando a Francia y posteriormente estableció su base profesional en Montreal, Canadá.
¿Cuándo perdió Canelo Álvarez sus títulos mundiales supermedianos?
Canelo perdió sus cinturones de la AMB, CMB, FIB y OMB el 13 de septiembre de 2025, cuando cayó por decisión unánime ante Terence Crawford en Las Vegas.
¿Cómo consiguió Christian Mbilli el campeonato mundial del CMB?
Mbilli conquistó el título interino supermediano del CMB en junio de 2025, al derrotar a Maciej Sulecki. Posteriormente empató con Lester Martínez en septiembre de ese año. En enero de 2026 fue elevado a campeón absoluto después de que el organismo retirara el cinturón a Terence Crawford.
¿Quién es el favorito para ganar Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?
Canelo Álvarez aparece como favorito en las cuotas de apuestas proporcionadas, con una línea de -330, frente a las opciones de victoria de Mbilli. Sin embargo, el campeón francés cuenta con ventajas estadísticas en alcance, volumen de golpes y porcentaje de nocaut.
Canelo Álvarez y Christian Mbilli se enfrentan este sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una pelea que enfrenta la experiencia del excampeón mexicano con el poder de nocaut del invicto púgil camerunés nacionalizado francés. El combate, que será transmitido por DAZN PPV en Estados Unidos, marca el regreso de Canelo a una disputa por un título mundial desde su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Mbilli, quien llega como campeón absoluto del CMB con un récord de 29 victorias, 24 por nocaut y un empate, buscará defender su corona ante un Álvarez que registra 63 triunfos, 39 nocauts, tres derrotas y dos empates. Sigue aquí el minuto a minuto de Canelo vs. Mbilli, con los resultados de cada asalto, los golpes más importantes, las incidencias del combate, las estadísticas y el desenlace de la pelea por el título mundial supermediano.
Canelo vs. Mbilli: experiencia mexicana frente a un rival invicto
Canelo Álvarez afrontará el combate con un récord de 63 victorias, tres derrotas y dos empates. El mexicano intentará aprovechar su experiencia en peleas de campeonato, la precisión de sus golpes y su trabajo al cuerpo para controlar a un rival que suele avanzar y lanzar combinaciones. Después de caer por decisión unánime ante Crawford en septiembre de 2025, buscará una victoria que lo vuelva a situar entre los principales protagonistas del peso supermediano.
Christian Mbilli llegará con 29 triunfos, un empate y ninguna derrota, además de 24 victorias por nocaut. El francés viene de empatar con Lester Martínez en septiembre de 2025 y tendrá la oportunidad de sumar el triunfo más importante de su carrera. Su presión ofensiva pondrá a prueba la defensa de Canelo, que deberá encontrar espacios para conectar sus mejores golpes sin quedar expuesto a las combinaciones del campeón.
Canelo vs. Mbilli: cartelera completa
Cartelera principal
- Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli — campeonato mundial supermediano del CMB.
- Jaime Munguía vs. Nikita Zon — peso supermediano.
- Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra — campeonato mundial pluma de la OMB.
- Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov — peso superligero.
- David Picasso vs. Carl Jammes Martin — peso supergallo.
Preliminares
- Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi.
- Erick Villegas vs. Sultan Almohammed.
- Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet.
- Carlos Rojo vs. Flavius Biea.
- Héctor Aguirre vs. Brayan León.
Superpluma: Reito Tsutsumi derrotó a Raymundo Rojas García por TKO en el segundo asalto