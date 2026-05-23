Oleksandr Usyk defenderá su título mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Rico Verhoeven el sábado 23 de mayo en un escenario inédito: las Pirámides de Guiza, cerca de El Cairo, Egipto. El combate, publicitado como “Glory in Giza”, será la primera pelea de título de peso pesado celebrada en suelo egipcio y se transmitirá en vivo por DAZN para espectadores internacionales, incluido Estados Unidos.

Usyk (24-0, 15 KO), considerado el mejor libra por libra por The Ring, llega con un currículum que incluye los cinturones CMB, AMB e FIB y el historial de tres veces campeón indiscutible en dos divisiones. Su última aparición fue la victoria por nocaut en el quinto asalto contra Daniel Dubois en Wembley el verano pasado, un triunfo que consolidó su estatus en la élite del boxeo mundial.

Verhoeven llega desde el mundo del kickboxing, donde brilló como el campeón pesado con más tiempo en el reinado dentro de la promotora GLORY. Aunque su trayectoria profesional en boxeo es limitada —registró una victoria por nocaut en el segundo asalto en 2014—, su historial en pie firme, 66-10 con 21 KO en kickboxing, plantea un interrogante sobre su adaptación al ring de boxeo puro ante un rival técnico como el ucraniano.

La elección de las Pirámides como sede añade un componente histórico y turístico al evento pugilístico, impulsando interés global y cobertura mediática desde Norteamérica y Europa. La pelea supone una curiosa mezcla de legado cultural y espectáculo deportivo, además de una prueba para Usyk frente a un oponente con fuerte experiencia en combate de pie pero sin recorrido comparable en boxeo.

¿Quién ganó la pelea Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven hoy desde El Cairo?

Consulta cuál es el resultado final de la pelea de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven desde Egipto, que se llevó a cabo este sábado 23 de mayo 2026 desde las Pirámides de Giza en El Cairo. Cabe señalar que en este combate ha estado en disputa el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que le pertenece a Usyk. Revisa cuál fue el veredicto final de los jueces.

Pelea Resultado final Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven --

Resultados de la cartelera Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven hoy

Además, aquí te dejo con todos los resultados de la cartelera completa de Usyk vs. Verhoeven. Otra de las grandes peleas de la noche será la coestelar entre José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía, donde el primero en mención defenderá su título Supermediano AMB. A continuación, te dejo con todos los resultados.

Pelea Resultado final Oleksander Usyk (c) vs. Rico Verhoeven, pelea estelar por el título de peso pesado del CMB -- Hamzah Sheeraz vs. Alem Begic, pelea co-estelar por el título vacante de peso supermediano de la OMB -- Jack Catterall vs. Shakhram Giyasov, pelea de peso wélter -- Frank Sanchez vs. Richard Torrez Jr, pelea eliminatoria por el título de peso pesado de la FIB -- Mizuki Hiruta (c) vs. Mai Soliman, pelea por el título de peso gallo junior de Ring y la OMB -- Basem Mamdouh vs. Jamar Talley, pelea de peso semipesado -- Mahmoud Mobark vs. Michael Kalyalya, pelea de peso crucero -- Omar Hikal vs Ali Ssurunkuma, pelea de peso wélter --

Estos fueron todos los combates que se han vivido desde las Pirámides de Giza en El Cairo este sábado 23 de mayo, con el tremendo combate que nos regalaron Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven por el título de peso pesado de la CMB que ostenta el ucraniano.