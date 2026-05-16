Ronda Rousey regresa a un foco mediático masivo en el Inuit Dome con la etiqueta de favorita clara: su judo y su histórico poder de sumisión la convierten en la amenaza principal sobre la lona. A sus favor están la experiencia en peleas decisivas y una transición a MMA que, pese a los años fuera del octágono, sigue mostrando un arsenal para terminar combates rápido.
¿Cómo quedó la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano hoy por MMA en Netflix?
Por otro lado, Gina Carano llega como figura mediática y con buen boxeo; su capacidad para mantener distancia y castigar de pie puede complicar el plan de Rousey si evita el agarre temprano.
Muchos expertos y las casas de apuesta colocan a Rousey por delante, pero advierten que si Carano impone ritmo con golpeo limpio en los primeros asaltos, la pelea podría extenderse y abrir opciones sorpresivas.
Pronóstico: espero que Rousey trate de llevar la pelea al suelo desde el inicio y que, si consigue cerrar distancia, consiga una sumisión o un TKO técnico por ground and pound en el primer o segundo asalto.
Si Carano mantiene el combate en pie y presiona con combinaciones limpias, la decisión por puntos sería su mejor vía.
Las odds y análisis previos sugieren una victoria de Rousey, pero con margen para una noche sólida de Carano si controla la distancia.
Cartelera completa de la pelea Ronda Rousey vs. Gina Carano
- Peso pluma — Ronda Rousey vs Gina Carano
- Peso wélter — Nate Diaz vs Mike Perry
- Peso pesado — Francis Ngannou vs Philipe Lins
- Peso ligero — Salahdine Parnasse vs Kenneth Cross
- Peso pesado — Junior Dos Santos vs Robelis Despaigne
- Peso pactado — Phumi Nkuta vs Adriano Moraes
- Peso wélter — Jefferson Creighton vs Jason Jackson
- Peso wélter — Namo Fazil vs Jake Babian
- Peso pluma — David Mgoyan vs Albert Morales
- Peso pactado — Aline Pereira vs Jade Masson-Wong
- Peso pactado — Chris Avila vs Brandon Jenkins