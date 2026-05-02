Este sábado 2 de mayo se ha vivido un gran evento desde la casa del boxeo, el T-Mobile Arena de Las Vegas. Gilberto Ramírez defendió sus títulos del peso crucero de la OMB y AMB contra David Benavidez, un combate esperado hace un largo tiempo y que finalmente ocurrió en la meca del entretenimiento. A continuación, te dejaré con el resultado final de la pelea de Gilberto Ramírez vs. David Benavidez, así como también de toda la cartelera completa que se ha vivido este fin de semana .

¿Quién ganó la pelea Gilberto Ramírez vs. David Benavidez hoy desde Las Vegas?

Consulta cuál es el resultado final de la pelea de Gilberto Ramírez vs. David Benavidez desde Nevada, que se llevó a cabo este sábado 2 de mayo 2026 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. Cabe señalar que en este combate ha estado en disputa los títulos de peso crucero OMB/AMB que le pertenece a Gilberto Ramírez. Revisa cuál fue el veredicto final de los jueces.

Pelea Resultado final Gilberto Ramírez vs. David Benavidez

Resultados de la cartelera Gilberto Ramírez vs. David Benavidez hoy

Además, aquí te dejo con todos los resultados de la cartelera completa de Ramírez vs. Benavidez. Otra de las grandes peleas de la noche será la coestelar entre José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía, donde el primero en mención defenderá su título Supermediano AMB. A continuación, te dejo con todos los resultados.

Pelea Resultado final Gilberto Ramírez vs. David Benavidez José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía Oscar Duarte vs. Angel Fierro Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Jorge Chávez vs. Tito Sánchez

Estos fueron todos los combates que se han vivido desde el T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado 2 de mayo, con el tremendo combate que nos regalaron Gilberto Ramírez vs. David Benavidez por el título de peso crucero de Ramírez de la OMB y el de la AMB.