El mundo del boxeo se prepara para un cierre de año explosivo este sábado 27 de diciembre de 2025 en Arabia Saudita. La cartelera "Ring V: Night of the Samurai" presenta el choque más esperado: el japonés Naoya “The Monster” Inoue defiende su corona indiscutida de peso supergallo ante el invicto mexicano Alan “Rey” Picasso. Mientras gran parte de Estados Unidos aún descansa, estos dos guerreros subirán al ring del Mohammed Abdo Arena para definir quién es el mejor de las 122 libras en una batalla que promete hacer historia.

Naoya Inoue, considerado por muchos el mejor libra por libra del planeta, busca cerrar otro año dominante con su nocaut número 28. Tras superar un susto ante Ramón Cárdenas en Las Vegas y dominar a Murodjon Akhmadaliev, el nipón llega con un récord de 31-0 y el aura de invencibilidad que lo caracteriza. Para los residentes en EE. UU., la cita requiere madrugar o preparar el café doble, ya que la cartelera por DAZN PPV inicia a las 4:00 a.m. ET (1:00 a.m. PT), con los estelares caminando al ring cerca de las 8:55 a.m. ET (5:00 a.m. PT).

Por su parte, el mexicano Alan Picasso (32-0-1) enfrenta el desafío más grande de su vida con la ventaja física de su estatura y alcance. El “Rey” Picasso no solo pelea por los títulos del CMB, AMB, FIB y OMB, sino por la gloria de destronar a una leyenda en su mejor momento. De salir victorioso, el azteca se convertiría en una estrella mundial de la noche a la mañana, frenando el camino de Inoue hacia una megapelea contra Junto Nakatani en 2026. ¡Asegura tu acceso y no te pierdas este duelo de titanes en directo desde Riad!

Ring V: Night of the Samurai se celebrará en el Mohammed Abdo Arena de Riad, con capacidad para 22,000 espectadores, y será transmitido en vivo a nivel mundial por DAZN. El mexicano Alan David Picasso (32-0-1, 17 KOs) será el oponente de “The Monster”, tras haber iniciado su campaña 2025 con una victoria por decisión mayoritaria a 10 asaltos sobre el compatriota de Inoue, Kyonosuke Kameda, el 19 de julio. | Crédito: ringmagazine.com

¿Quién ganó la pelea Naoya Inoue vs. Alan Picasso? Resultados de la cartelera

Categoría / División Pelea de boxoe Resultado final Pelea por los campeonatos mundiales CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo Naoya Inoue vs. David Alan Picasso -- Pelea de peso supergallo Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández -- Pelea por el campeonato mundial FIB del peso supermosca Willibaldo García vs. Kenshiro Teraji -- Pelea de peso superpluma Taiga Imanaga vs. Eridson García -- Pelea de peso supergallo Reino Tsutsumi vs. Leobardo Quintana --

¿Quién es el favorito para ganar la pelea de boxeo?

El japonés Naoya “The Monster” Inoue llega a este combate como el gran favorito y una de las leyendas vivientes del boxeo mundial. Con un récord perfecto de 31-0 y 28 nocauts, el campeón indiscutido de las 122 libras busca defender sus cuatro cinturones (WBA, WBC, IBF, WBO) por sexta ocasión consecutiva. Su pegada devastadora y velocidad sobrehumana lo han convertido en el único boxeador en ser monarca absoluto en dos divisiones distintas durante la era de los cuatro cinturones. Si aún no has visto al “Monstruo” en acción, prepárate para ser testigo de una potencia que pocos humanos pueden resistir sobre el ring.

Por su parte, el mexicano Alan David “Rey” Picasso asume el reto más grande de su carrera con la confianza de sus 33 peleas invicto. El joven de la Ciudad de México presume un récord de 32-0-1 y viene de propinarle derrotas estratégicas a rivales de la talla de Azat Hovhannisyan y Kyonosuke Kameda. A sus 25 años, Picasso destaca por ser un peleador alto y técnico, capaz de aprovechar su alcance para desesperar a sus oponentes con un estilo muy depurado. Esta es la oportunidad de oro para que el azteca demuestre que el boxeo mexicano tiene la fórmula secreta para destronar a los más grandes.

Se espera que el combate en Riad sea una verdadera guerra estratégica donde la explosividad de Inoue se mida contra la resistencia y estatura del mexicano. Los analistas prevén un inicio de estudio, pero con el peligro constante de que un solo impacto del japonés termine la noche de forma prematura. Picasso deberá hacer la pelea perfecta, manteniendo la distancia y castigando al cuerpo para frenar la agresividad de un Inoue que parece no tener techo. La audiencia de habla hispana, especialmente la que radica en Estados Unidos, estará dividida entre la admiración por el “Monstruo” y el apoyo incondicional al guerrero de México en esta cartelera estelar.

