00La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 se juega este lunes 8 y martes 9 de septiembre, donde 12 selecciones intentarán sellar su boleto para la siguiente Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Con los países anfitriones ya clasificados, se disputarán los partidos El Salvador vs Suriname, Panamá vs Guatemala, Curazao vs Bermuda, Jamaica vs Trinidad y Tobago, Costa Rica vs Haití y Honduras vs Nicaragua.

Resultados de partidos por la fecha 2 de las Eliminatorias CONCACAF

Estos son los seis partidos que se jugarán por la jornada 2 de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

  • 08/09/25 - El Salvador vs Surinam
  • 08/09/25 - Panamá vs Guatemala
  • 09/09/25 - Curazao vs Bermuda
  • 09/09/25 - Jamaica vs Trinidad y Tobago
  • 09/09/25 - Costa Rica vs Haiti
  • 09/09/25 - Honduras vs Nicaragua

Así va la tabla de posiciones de la Eliminatorias 2026

Sigue los resultados de todos los partidos por la fecha 2 de las Eliminatorias Centroamericanas al Mundial 2026. Mag te comparte la tabla de posiciones en tiempo real, ya que de las 12 selecciones 3 clasifican de forma directa y 2 al Torneo de Repechajes para la próxima Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

Grupo A

POSICIÓNPAÍSPJGEPDGPTS
1El Salvador110013
2Panamá101001
3Surinam101001
4Guatemala1001-10

Grupo B

POSICIÓNPAÍSPJGEPDGPTS
1Jamaica110043
2Curazao101001
3Trinidad y Tobago101001
4Bermuda1001-40

Grupo C

POSICIÓNPAÍSPJGEPDGPTS
1Costa Rica101001
2Nicaragua101001
3Haití101001
4Honduras101001

Mejor segundo lugar

POSICIÓNPAÍSPJGEPDGPTS
1Nicaragua101001
2Curazao101001
3Panamá101001

* En negrita, las tres selecciones que clasifican directamente a la Copa del Mundo 2026.

* En subrayado, las selecciones que quedan en zona de repechaje

Programación de las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias CONCACAF 2026

  • 09/10 - Nicaragua vs Haití
  • 09/10 - Honduras vs Costa Rica
  • 10/10 - Bermuda vs Trinidad y Tobago
  • 10/10 - Surinam vs Guatemala
  • 10/10 - Curazao vs Jamaica
  • 10/10 - El Salvador vs Panamá
  • 13/10 - Honduras vs Haití
  • 13/10 - Costa Rica vs Nicaragua
  • 14/10 - Curazao vs Trinidad y Tobago
  • 14/10 - Jamaica vs Bermuda
  • 14/10 - Panamá vs Surinam
  • 14/10 - El Salvador vs Guatemala

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará comienzo en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, el jueves 11 de junio. Por su parte, la final se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

