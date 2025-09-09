00La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 se juega este lunes 8 y martes 9 de septiembre , donde 12 selecciones intentarán sellar su boleto para la siguiente Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Con los países anfitriones ya clasificados, se disputarán los partidos El Salvador vs Suriname, Panamá vs Guatemala, Curazao vs Bermuda, Jamaica vs Trinidad y Tobago, Costa Rica vs Haití y Honduras vs Nicaragua.

Resultados de partidos por la fecha 2 de las Eliminatorias CONCACAF

Estos son los seis partidos que se jugarán por la jornada 2 de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

08/09/25 - El Salvador vs Surinam

08/09/25 - Panamá vs Guatemala

09/09/25 - Curazao vs Bermuda

09/09/25 - Jamaica vs Trinidad y Tobago

09/09/25 - Costa Rica vs Haiti

09/09/25 - Honduras vs Nicaragua

Así va la tabla de posiciones de la Eliminatorias 2026

Sigue los resultados de todos los partidos por la fecha 2 de las Eliminatorias Centroamericanas al Mundial 2026. Mag te comparte la tabla de posiciones en tiempo real, ya que de las 12 selecciones 3 clasifican de forma directa y 2 al Torneo de Repechajes para la próxima Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

Grupo A

POSICIÓN PAÍS PJ G E P DG PTS 1 El Salvador 1 1 0 0 1 3 2 Panamá 1 0 1 0 0 1 3 Surinam 1 0 1 0 0 1 4 Guatemala 1 0 0 1 -1 0

Grupo B

POSICIÓN PAÍS PJ G E P DG PTS 1 Jamaica 1 1 0 0 4 3 2 Curazao 1 0 1 0 0 1 3 Trinidad y Tobago 1 0 1 0 0 1 4 Bermuda 1 0 0 1 -4 0

Grupo C

POSICIÓN PAÍS PJ G E P DG PTS 1 Costa Rica 1 0 1 0 0 1 2 Nicaragua 1 0 1 0 0 1 3 Haití 1 0 1 0 0 1 4 Honduras 1 0 1 0 0 1

Mejor segundo lugar

POSICIÓN PAÍS PJ G E P DG PTS 1 Nicaragua 1 0 1 0 0 1 2 Curazao 1 0 1 0 0 1 3 Panamá 1 0 1 0 0 1

* En negrita, las tres selecciones que clasifican directamente a la Copa del Mundo 2026.

* En subrayado , las selecciones que quedan en zona de repechaje

Programación de las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias CONCACAF 2026

09/10 - Nicaragua vs Haití

09/10 - Honduras vs Costa Rica

10/10 - Bermuda vs Trinidad y Tobago

10/10 - Surinam vs Guatemala

10/10 - Curazao vs Jamaica

10/10 - El Salvador vs Panamá

13/10 - Honduras vs Haití

13/10 - Costa Rica vs Nicaragua

14/10 - Curazao vs Trinidad y Tobago

14/10 - Jamaica vs Bermuda

14/10 - Panamá vs Surinam

14/10 - El Salvador vs Guatemala

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará comienzo en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, el jueves 11 de junio. Por su parte, la final se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.