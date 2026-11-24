Este martes 24 de noviembre, miles de personas estarán pendientes de la gran final de Miss Universo 2026, que tendrá lugar en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. Entre las participantes que buscarán destacar en esta importante cita se encuentra la colombiana María Alejandra López, quien llegará al escenario internacional con la ilusión de representar a su país y demostrar todo su potencial.

La candidata de Colombia afrontará una de las noches más importantes de su trayectoria en los concursos de belleza. Tras su participación en las actividades preliminares, María Alejandra López buscará convencer al jurado con su elegancia, preparación y desenvolvimiento en la pasarela, con el objetivo de avanzar en la competencia y acercarse a la codiciada corona.

¿Cómo quedó María Alejandra López en Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se celebrará este martes 24 de noviembre a las 20:00 horas (ET de Estados Unidos, Perú, Colombia, Panamá y Ecuador), 19:00 horas (CT de Estados Unidos, México, Costa Rica, Nicaragua) y 22:00 horas (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil). Colombia estará expectante por ver a María Alejandra López en la pasarela.

¿Quién es María Alejandra López, representante de Colombia en Miss Universo 2026?

María Alejandra López Pérez es una modelo colombiana e ingeniera industrial de 32 años. Nació el 2 de septiembre de 1994 en Pereira, Risaralda, y será la encargada de representar a Colombia en Miss Universo 2026. Su elección se produjo el pasado 10 de octubre, cuando obtuvo el título de Miss Universe Colombia durante un evento realizado en Barranquilla. Además de su carrera en el modelaje, cuenta con formación profesional en Ingeniería Industrial por la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y una amplia experiencia en certámenes de belleza.

Su recorrido por los concursos internacionales comenzó en 2013, año en el que representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza y obtuvo el reconocimiento de Primera Princesa. También se llevó la corona de Reina Hispanoamericana ese mismo año y, en 2014, ganó Miss Caraïbes Hibiscus. Más adelante, fue elegida Miss Mundo Colombia 2015 y participó en la competencia internacional de Miss Mundo. En 2021 volvió a buscar la corona nacional de belleza y terminó como primera finalista. En 2023 compitió en Miss Grand International. Ahora, tras conseguir el título de Miss Universe Colombia 2026, tendrá una nueva oportunidad de destacar en el escenario internacional y luchar por la corona universal en Puerto Rico.