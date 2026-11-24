Este martes 24 de noviembre, la atención de millones de espectadores se concentrará en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, escenario de la gran final de la 75.ª edición de Miss Universo 2026. En esta histórica velada, la mexicana María Vargas subirá a la pasarela con la misión de brillar y exhibir su talento y preparación en la vitrina de belleza más importante del mundo.

La representante de México llega a la noche decisiva consolidada como una de las grandes favoritas para alzarse con la corona. Su sólido desempeño en las galas preliminares cautivó tanto al público como a los especialistas, dejando excelentes sensaciones de cara a la etapa final del certamen.

¿Cómo quedó María Vargas en Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se celebrará este martes 24 de noviembre a las 20:00 horas (ET de Estados Unidos, Perú, Colombia, Panamá y Ecuador), 19:00 horas (CT de Estados Unidos, México, Costa Rica, Nicaragua) y 22:00 horas (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil). Todo México estará alentando a María Vargas.

¿Quién es María Vargas, representante de México en Miss Universo 2026?

María Guadalupe Vargas Naranjo, conocida como María Vargas, es una modelo, empresaria y escritora de 28 años originaria de Zapopan, Jalisco. Licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, obtuvo el título de Miss Universe México 2026 el pasado 29 de agosto, durante una ceremonia celebrada en Los Cabos, donde recibió la corona de manos de Fátima Bosch. Su trayectoria en los certámenes de belleza incluye su participación en Miss Jalisco 2018, competencia en la que llegó al Top 5, y la obtención del título de Mexicana Universal Jalisco en 2021.

Más allá del modelaje, Vargas también ha desarrollado una faceta empresarial y literaria. Es fundadora de María Vargas Company, un proyecto vinculado con el cuidado personal, y autora del libro Miss Trouble: La reina de los problemas. A través de esta obra comparte experiencias personales y reflexiones sobre los prejuicios, las etiquetas y la importancia de construir una identidad propia. Este mensaje forma parte de su presentación como representante mexicana, que buscará mantener la corona internacional para su país tras el triunfo de Fátima Bosch en 2025.