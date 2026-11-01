El Autódromo Hermanos Rodríguez se viste de gala este domingo 1 de noviembre de 2026 para albergar el Gran Premio de México, una cita que adquiere un matiz sumamente especial para la afición local. En el centro de todas las miradas se encuentra Sergio ‘Checo’ Pérez, quien celebra oficialmente su Gran Premio número 300 en la máxima categoría del automovilismo. El piloto mexicano conmemoró esta histórica cifra junto a más de 900 oficiales de pista, consolidándose como el séptimo corredor en la historia en alcanzar este selecto club de longevidad deportiva.

Su participación este fin de semana marca un capítulo inédito al volante de Cadillac, escudería debutante en el campeonato mundial donde continúa acumulando valiosos datos de desarrollo técnico. Aunque los resultados de la temporada han estado condicionados por la maduración del monoplaza, el tapatío busca regalarle una actuación competitiva a su público en el emblemático circuito capitalino. La atmósfera del Foro Sol y el respaldo incondicional de los fanáticos impulsan al piloto en un fin de semana cargado de simbolismo para su trayectoria.

Más allá del hito de Pérez, el trazado mexicano plantea un desafío técnico mayúsculo debido a su ubicación a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar. La menor densidad del aire reduce drásticamente la carga aerodinámica y exige el rendimiento límite de los sistemas de refrigeración en los motores de combustión. Los ingenieros deben calibrar los alerones para maximizar la velocidad punta en la recta principal de 1.3 kilómetros sin descuidar la estabilidad en las curvas técnicas.

En el plano deportivo general, el Autódromo Hermanos Rodríguez podría ser testigo de la coronación anticipada del italiano Kimi Antonelli como campeón mundial de la Fórmula 1. Al piloto de Mercedes le basta con finalizar en la novena posición o mejor para asegurar el título y convertirse en el monarca más joven de la historia con apenas 20 años de edad. Con estos ingredientes en juego, la competencia dominical promete emociones al límite tanto en la lucha por la gloria global como en el festejo histórico de Checo Pérez en casa.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 01/11/2026.- Cobertura oficial del Canal 5 EN VIVO GRATIS ONLINE para mirar la carrera del Gran Premio de México 2026 hoy por el Campeonato Mundial de Fórmula Uno en el Autódromo del los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, México. FOTO DE CARLOS RAMÍREZ PARA LA AGENCIA EFE / CARLOS RAMIREZ

¿En qué posición quedó Checo Perez tras la carrera del GP de México 2026 de la F1?

En este apartado se informará en qué posición quedó Sergio Pérez a bordo de su monoplaza de Cadillac al término de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodriguez por el Gran Premio de la Ciudad de México, ronda 19 de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

¿En qué posición parte Checo Perez en la carrera del GP de México 2026 de la F1?

Este domingo 1 de noviembre de 2026 Sergio Pérez compite en el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El panorama local también se presenta cuesta arriba para el tapatío, ya que tras experimentar problemas en las prácticas libres y cambiar la unidad de potencia, quedó eliminado en la Q1 y se ve obligado a arrancar la carrera desde la posición 21. A pesar de los duros resultados del auto de Cadillac, Pérez cuenta con estabilidad a largo plazo tras haber asegurado una extensión de contrato que lo vincula con el equipo hasta el año 2029.

¿En qué puesto se encuentra Checo Pérez en la clasificación de la temporada 2026 de F1?

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 en la temporada 2026 de la mano de Cadillac F1 Team ha sido sumamente complicado, marchando actualmente con 0 puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos. Tras no haber competido en la temporada 2025, el mexicano volvió a la parrilla con la nueva escudería, pero ha tenido que batallar constantemente en las posiciones traseras de la parrilla debido al rendimiento de su monoplaza.

CIUDAD DE MÉXICO (CDMX), MÉXICO (1/11/2026). Canal 5 transmitirá EN VIVO y GRATIS el Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Historial de resultados de Checo Pérez en la F1 en 2026

A lo largo del año, “Checo” Pérez no ha logrado entrar en la zona de puntos (Top 10) en ninguna carrera. Su mejor resultado en lo que va de la temporada ha sido el 14° puesto obtenido en los Grandes Premios de Barcelona, Gran Bretaña y Azerbaiyán. Además, ha sufrido un alto número de abandonos (DNF), quedando fuera en los Grand Prix de Canadá, Austria, Bélgica, Hungría y España.

Gran Premio Posición en Carrera Puntos Australia 16° 0 China 15° 0 Japón 17° 0 Miami 16° 0 Canadá DNF 0 Mónaco 15° 0 Barcelona-Cataluña 14° 0 Austria DNF 0 Gran Bretaña 14° 0 Bélgica DNF 0 Hungría DNF 0 Países Bajos 15° 0 Italia 18° 0 España (Madrid) DNF 0 Azerbaiyán 14° 0 Malasia (Baréin) 19° 0 Singapur 17° 0 Estados Unidos 19° 0

El Gran Premio de México 2026 se disputa este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, como parte del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Los aficionados podrán seguir la carrera con cobertura de la clasificación, los preparativos y la competencia principal mediante distintas alternativas de transmisión EN VIVO y ONLINE, tanto por televisión como por plataformas digitales. La largada está programada para las 2:00 p. m. en México, 3:00 p. m. en Perú y Colombia, y 4:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos. En México, la carrera se podrá ver GRATIS por Canal 5 y TUDN, mediante TV abierta, además de SKY Sports y F1 TV; en Estados Unidos, las opciones incluyen ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y Apple TV, mientras que en Perú y otros países de Sudamérica la cobertura estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Los seguidores de la categoría también pueden consultar la disponibilidad de DAZN F1 en España y F1 TV como plataforma oficial de la competición, de acuerdo con los derechos audiovisuales de cada territorio. (VIDEO DE X: @MiCanal5)