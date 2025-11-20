Stephany Abasali, la representante de Venezuela en Miss Universo 2025, figura como una de las favoritas del certamen internacional que se lleva a cabo este jueves 20 de noviembre (21:00 horas de Caracas) en Tailandia, tras veinte intensos días de actividades que han revolucionado la escena de la belleza global. La venezolana ha brillado especialmente durante las competencias preliminares, donde impuso presencia con un elegante vestido de gala y demostró su versatilidad en distintas pruebas, logrando posicionarse entre las principales apuestas de la prensa especializada para conquistar la corona.

¿Qué posibilidades tiene Stephany Abasali de ganar el Miss Universo 2025?

Según reportes de plataformas como Sash Factor, la competencia por el título resulta particularmente reñida este año. Olivia Yace, de Costa de Marfil, encabeza los pronósticos, seguida muy de cerca por la tailandesa Veena Praveenar y la filipina Ahtisa Manalo; sin embargo, candidatas como Stephany Abasali y la colombiana Vanessa Pulgarín destacan en otras quinielas de expertos, gracias a su desenvolvimiento escénico y carisma, atributos que suelen resultar decisivos ante el jurado.

La edición de este año está marcada por cambios históricos en el reglamento, en busca de modernizar el concurso y de propiciar la inclusión: por primera vez, participan madres, mujeres de mayor edad y candidatas transgénero, en una edición que también resalta por la presencia de la primera representante palestina, aportando un trasfondo social y simbólico nunca visto en Miss Universo. Stephany Abasali, consciente de este nuevo contexto, ha destacado en declaraciones que su objetivo es representar a la mujer venezolana moderna, empática y líder, alineada con los valores de diversidad y empoderamiento femenino que impulsan el concurso en su evolución.

¿Qué necesita Stephany Abasali para convencer al jurado?

Los especialistas consideran que la gala final de este viernes será crucial para definir el destino de Stephany Abasali, especialmente durante la entrevista privada con el jurado y la ronda de preguntas, instancias donde la elocuencia y seguridad se convierten en factores clave para alcanzar el título. Venezuela deposita su confianza en la fortaleza de Stephany, quien ha sabido conjugar elegancia y cercanía, proyectando la imagen de una reina preparada para afrontar los desafíos y responsabilidades que implica llevar la corona internacional.

Así, la expectativa crece en torno a la participación de Abasali, quien buscará escribir el nombre de Venezuela junto a las grandes figuras de la belleza mundial, en una edición que ha roto esquemas y apostado por la diversidad. Tailandia será testigo de su sueño, mientras el público latinoamericano sigue con atención cada paso rumbo a una decisión que podría marcar un nuevo capítulo para Venezuela en la historia de Miss Universo.

Lista de venezolanas que ganaron la corona del Miss Universo

Miss Universo 1979 — Maritza Sayalero

Miss Universo 1981 — Irene Sáez

Miss Universo 1986 — Bárbara Palacios

Miss Universo 1996 — Alicia Machado

Miss Universo 2008 — Dayana Mendoza

Miss Universo 2009 — Stefanía Fernández

Miss Universo 2013 — Gabriela Isler

Ficha de Stephany Abasali (Miss Venezuela)

Nombre completo: Stephany Adriana Abasali Nasser

Edad: 25 años (nació el 26 de julio de 2000)

Lugar de nacimiento: Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela

Residencia actual: Caracas, Venezuela

Estudios: Economía, Florida International University, Estados Unidos (penúltimo semestre)

Idiomas: Español, inglés, mandarín y árabe

Altura: 1,74 m

Trayectoria: Reina de belleza venezolana, Miss Venezuela 2024, Semifinalista en Miss Turismo Venezuela 2023 y Miss Turismo Mundo 2023

Origen familiar: Padre de origen sirio y madre de origen libanés; raíces multiculturales

Intereses: Promoción de la educación y el liderazgo femenino, fomenta el activismo social y proyectos de impacto comunitario y es aficionada a los deportes (voleibol, baloncesto, cricket, natación), viajar, leer y juegos de mesa

Cualidades destacadas: Perfil académico sobresaliente, sólido manejo de idiomas y experiencia internacional e imagen elegante, carisma en pasarela y capacidad de oratoria

Redes sociales: Instagram y TikTok: @stephany.abasali

Dato extra: Es una de las favoritas a la corona de Miss Universo 2025, gracias a su preparación, origen multicultural y destacada actuación en las fases preliminares.​