Zashely Alicea Rivera es quien representa a Puerto Rico en el Miss Universo 2025. Ella estará presente en la gran final del certamen, que se realizará este jueves 20 de noviembre (a las 20:00 ET, 19:00 CT, 17:00 PT, 18:00 MT y 21:00 en Puerto Rico) en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Si deseas saber cómo quedó en la competición, llegaste al lugar correcto.
Resultado oficial de Zashely Alicea Rivera en el Miss Universo 2025
Por si no lo sabías, Zashely Alicea Rivera tiene una historia vinculada al arte, la danza, el deporte y la empatía. En los escenarios, transmite seguridad y dulzura, gracias a varios años de trabajo y disciplina. Sin duda, es una de las grandes candidatas a quedarse con la corona en la 74° edición del concurso internacional de belleza.
|Posición en el Miss Universo 2025
|Nombre de la candidata
|-
|Zashely Alicea Rivera
¿Cómo ver EN VIVO ONLINE la Final del Miss Universo 2025?
La Final del Miss Universo 2025 se podrá ver EN VIVO ONLINE a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe. Desde ahí las personas tendrán la posibilidad de seguir cada momento de la competencia EN DIRECTO y sin problemas. Pero ojo: la transmisión se realizará en el idioma original del evento. Es decir, en inglés. Lo bueno es que la plataforma ofrecerá subtítulos en español, según Clarín.
Lista completa de participantes del Miss Universo 2025
Debido a las nacionalidades de las participantes del Miss Universo 2025, la competencia es una de las más abiertas y representativas de los últimos años. A continuación la lista completa de candidatas de la 74° edición del concurso internacional de belleza.
- Albania: Flavia Harizaj
- Alemania: Diana Fast
- Angola: Maria Cunha
- Argentina: Aldana Masset
- Armenia: Peggy Garabekian
- Aruba: Hannah Arends
- Australia: Lexie Brant
- Bahamas: Maliqué Bowe
- Bangladesh: Tangia Methila
- Bélgica: Karen Jansen
- Belice: Isabella Zabaneh
- Bielorrusia: Alena Kucheruk
- Bolivia: Yessica Hausermann
- Bonaire: Nicole Peiliker
- Botsuana: Lillian Andries
- Brasil: Gabriela Lacerda
- Bulgaria: Gaby Guha
- Cabo Verde / Islas Caimán: Tahiti Seymour
- Camboya: Nearysocheata Thai
- Camerún: Josiane Golonga
- Canadá: Jaime VandenBerg
- Chile: Inna Moll
- China: Zhao Na
- Colombia: Vanessa Pulgarín
- Corea del Sur: Soo-yeon Lee
- Costa de Marfil: Olivia Yacé
- Costa Rica: Mahyla Roth
- Croacia: Laura Gnjatovi
- Cuba: Lina Luaces
- Curazao: Camille Thomas
- Dinamarca: Monique Sonne
- Ecuador: Nadia Mejía
- Egipto: Sabrina Maged
- El Salvador: Giulia Zanoni
- Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed
- Eslovaquia: Viktoria Güllová
- Eslovenia: Hana Klaut
- España: Andrea Valero
- Estados Unidos: Audrey Eckert
- Estados Unidos - Miss Latina: Yamilex Hernández
- Estonia: Brigitta Schaback
- Filipinas: Ahtisa Manalo
- Finlandia: Sarah Dzafce
- Francia: Ève Gilles
- Ghana: Andromeda Peters
- Gran Bretaña / Reino Unido: Danielle Latimer
- Grecia: Mary Chatzipavlou
- Guadalupe: Ophély Mézino
- Guatemala: Raschel Paz
- Guinea: Tiguidanké Bérété
- Guyana: Chandini Baljor
- Haití: Melissa Sapini
- Honduras: Alejandra Fuentes
- Hong Kong: Lizzie Li
- Hungría: Kincs Dezsényi
- India: Manika Vishwakarma
- Indonesia: Sanly Liu
- Irak: Hanin Al Qoreishy
- Irlanda: Aadya Srivastava
- Islandia: Helena O’Connor
- Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson
- Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman
- Islas Vírgenes de EE.UU.: Britanny Robinson
- Israel: Melanie Shiraz
- Italia: Lucilla Nori
- Jamaica: Gabrielle Henry
- Japón: Kaori Hashimoto
- Kazajistán: Dana Almassova
- Kosovo: Dorea Shala
- Kirguistán: Mary Kuvakova
- Laos: Lattana Munvilay
- Letonia: Meldra Rosenberg
- Líbano: Sarah Bou Jaoude
- Macao: Kris Fong
- Malasia: Chloe Lim
- Malta: Julia Cluett
- Martinica: Célya Abatucci
- Mauricio: Aurélie Alcindor
- Mayotte: Nourya Aboutoihi
- México: Fátima Bosch
- Moldavia: Mariana Ignat
- Myanmar: Myat Yadanar Soe
- Namibia: Johanna Swartbooi
- Nepal: Sanya Adhikari
- Nicaragua: Itza Castillo
- Níger: Zoulahatou Amadou
- Nigeria: Basil Onyinyechi
- Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland
- Nueva Zelanda: Abbigail Sturgin
- Países Bajos: Nathalie Mogbelzada
- Pakistán: Roma Riaz
- Palestina: Nadeen Ayoub
- Panamá: Mirna Caballini
- Paraguay: Yanina Gómez
- Perú: Karla Bacigalupo
- Portugal: Camila Vitorino
- Puerto Rico: Zashely Alicea
- República Checa: Michaela Tomanová
- República Democrática del Congo: Dorcas Dienda
- República Dominicana: Jennifer Ventura
- Rumania: Catalina Jacob
- Rusia: Anastasia Venza
- Ruanda: Solange Keita
- Santa Lucía: Shianne Smith
- Senegal: Camilla Diagne
- Singapur: Annika Sager
- Sri Lanka: Lihasha White
- Suecia: Daniella Lundqvist
- Suiza: Naima Acosta
- Surinam: Chiara Wijntuin
- Tailandia: Praveenar Singh
- Tanzania: Naisae Yona
- Trinidad y Tobago: Latifah Morris
- Turquía: Ceren Arslan
- Ucrania: Sofiya Tkachuk
- Uruguay: Valeria Baladan
- Venezuela: Stephany Abasali
- Vietnam: Hng Giang Nguyn
- Zambia: Kunda Mwamulima
- Zimbabue: Lyshanda Moyas