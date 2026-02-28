El sábado 28 de febrero de 2026, los observadores del cielo de todo Estados Unidos serán testigos de uno de los espectáculos cósmicos más esperados de la década: la alineación de seis planetas. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Neptuno se alinearán antes del amanecer, creando una vista impresionante tanto para astrónomos aficionados como profesionales. El mejor momento para observar esta alineación planetaria será entre las 5:30 y las 6:30 a. m., hora local, cuando el cielo aún esté lo suficientemente oscuro como para ver la mayoría de los planetas cerca del horizonte.

Para ver la alineación planetaria desde Estados Unidos, se recomienda buscar un lugar despejado lejos de las luces de la ciudad: las playas, los campos abiertos o los miradores elevados son los más adecuados. Asimismo, utilizar una aplicación para observar las estrellas, como Sky Guide o Stellarium, para localizar cada planeta en tiempo real e identificar su posición en el cielo oriental. Aunque algunos planetas, como Júpiter y Venus, brillarán intensamente a simple vista, otros, como Neptuno, requerirán binoculares o un telescopio para verlos con mayor claridad.

Esta rara alineación de seis planetas en 2026 ofrece un momento único para los amantes de la astronomía y los entusiastas del cielo nocturno en los Estados Unidos. Perfecta para capturar fotos impresionantes o simplemente disfrutar de la belleza cósmica de la naturaleza, es un recordatorio de lo vasto y conectado que es el universo. ¡Marca tu calendario y prepárate, ya que la próxima vez que verás tantos planetas alineados no será hasta dentro de varios años!

Fecha y ventana horaria en EE. UU. para ver la Alineación de 6 planetas

La alineación de 6 planetas del 28 de febrero de 2026 será visible en todo Estados Unidos poco después del atardecer, pero no existe una “hora exacta única” válida para todo el país norteamericano, porque el fenómeno se observa en función de la hora local de la puesta de Sol en cada lugar.

Fecha principal del evento Planetas implicados Mejor momento general (EE. UU.) Rango típico aproximado en muchas ciudades de EE. UU. Sábado, 28 de febrero de 2026. Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Comenzar a observar aproximadamente 30 minutos después de la puesta de Sol local. Mantener la observación durante la primera hora tras la puesta de Sol, porque Mercurio y Venus se ocultan pronto. Entre las 6:00 p. m. y 7:30 p. m. hora local, variando según la latitud y el huso horario

El evento es un fenómeno de “ventana” (toda la primera hora tras la puesta de Sol) y no un instante puntual con minuto exacto; por tanto, no se dispone de un horario universal “exacto” (es decir, hh:mm) para EE. UU. verificable solo con estos recursos, ya que depende de la puesta de Sol en cada ciudad y de herramientas de simulación de cielo en tiempo real.

Dónde mirar en el cielo la Alineación de 6 planetas

Oeste / suroeste, bajo sobre el horizonte Suroeste, más alto Sureste / este Mercurio, Venus y Saturno; Neptuno también en esa zona pero solo visible con telescopio o binoculares potentes Urano, visible con binoculares Júpiter, muy brillante y visible gran parte de la noche

Qué se verá a simple vista en la Alineación de 6 planetas

A simple vista (cielo oscuro y despejado) Con binoculares o telescopio Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter Urano y Neptuno

Dónde consultar horarios exactos por ciudad para ver la Alineación de 6 planetas

Si bien hay un rango general (30–60 minutos tras la puesta de Sol) para ver la alineación de 6 planetas del 28 de febrero 2026 en Estados Unidos, no existen tablas de horas exactas por ciudad. Para obtener una hora precisa (por ejemplo, “Phoenix, 18:23 h”), sería necesario usar:

Un simulador de cielo o app astronómica (p. ej. Star Walk 2, Stellarium, etc.), que permita introducir tu ubicación en EE. UU. y la fecha 28/02/2026 para ver la posición de cada planeta minuto a minuto.​