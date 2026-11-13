Argentina y Uruguay protagonizarán un vibrante partido en el Estadio Alberto J. Armando (más conocido como La Bombonera) este viernes 13 de noviembre por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El duelo Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Argentina vs. Uruguay en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el duelo Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 este viernes 13 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 12:00 am del sábado 14 de noviembre

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Argentina vs. Uruguay?

Este viernes 13 de noviembre se podrá ver el duelo Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe

Uruguay: AUF TV, Antel TV