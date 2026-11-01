El Campeonato Mundial de Fórmula 1 podría encontrar a su nuevo dueño en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Andrea Kimi Antonelli llega al Gran Premio de México 2026 con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell y la posibilidad de asegurar matemáticamente su primer título en la máxima categoría del automovilismo. El piloto de Mercedes necesita sumar dos unidades este domingo 1 de noviembre para proclamarse campeón, en una carrera que también tendrá como protagonista a Sergio «Checo» Pérez, quien competirá ante su público con Cadillac y celebrará sus 300 Grandes Premios.

La largada está programada para las 14:00 horas de Ciudad de México (15:00 de Perú y Colombia; 17:00 de Argentina), en una prueba de 71 vueltas y 305,584 kilómetros. La competencia podrá seguirse por televisión abierta, señales deportivas y plataformas digitales, con alternativas como Canal 5, SKY Sports, ESPN, DAZN F1, Apple TV, F1 TV y Disney+ Premium, según la disponibilidad de los derechos de transmisión en cada territorio.

¿Dónde ver el GP de México 2026 de Fórmula 1 EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir la carrera del domingo 1 de noviembre mediante diferentes canales de televisión y servicios de streaming. En México, las principales alternativas serán Canal 5, que ofrecerá la transmisión gratuita en señal abierta, y SKY Sports, disponible a través de los servicios de televisión de paga de Sky e izzi. También estará habilitada la plataforma oficial F1 TV.

En otros mercados, la cobertura estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium en Latinoamérica, DAZN F1 en España y Apple TV en Estados Unidos. La disponibilidad de F1 TV dependerá del país y del plan contratado.

Estas son las principales opciones para seguir la carrera:

País o territorio Televisión Streaming México Canal 5, SKY Sports F1 TV Estados Unidos — Apple TV, F1 TV según disponibilidad España DAZN F1 DAZN Perú ESPN Disney+ Premium Colombia ESPN Disney+ Premium Argentina ESPN Disney+ Premium Chile ESPN Disney+ Premium Ecuador ESPN Disney+ Premium

En México, Canal 5 será la alternativa para quienes busquen ver el Gran Premio sin pagar una suscripción de televisión deportiva. SKY Sports ofrecerá la cobertura mediante televisión de paga, mientras que F1 TV permitirá acceder a la experiencia digital de la categoría, con diferentes herramientas y contenidos según el plan.

En Estados Unidos, Apple TV será una de las principales opciones para seguir la temporada 2026 de Fórmula 1. En España, DAZN F1 tendrá la cobertura del Gran Premio, mientras que en Latinoamérica los aficionados podrán recurrir a ESPN y Disney+ Premium, de acuerdo con la distribución de señales correspondiente a cada mercado.

¿A qué hora empieza la carrera de F1 en México 2026?

El Gran Premio de México se disputará el domingo 1 de noviembre. La salida está prevista para las 14:00 horas locales en Ciudad de México, aunque la programación televisiva puede comenzar antes con la previa, el análisis de la parrilla y las últimas novedades de los equipos.

Estos son los horarios de la carrera para distintos países:

País Horario México (CDMX) 14:00 Estados Unidos (Este) 15:00 Perú 15:00 Colombia 15:00 Ecuador 15:00 Venezuela 16:00 Bolivia 16:00 Chile 17:00 Argentina 17:00 Uruguay 17:00 Paraguay 17:00 España peninsular 21:00

La competencia tendrá una distancia de 71 vueltas, equivalentes a 305,584 kilómetros. El ganador será el piloto que complete primero el recorrido, siempre que no se produzcan circunstancias que modifiquen el desarrollo normal de la prueba.

Kimi Antonelli busca conquistar su primer campeonato mundial

Andrea Kimi Antonelli será el principal protagonista deportivo del Gran Premio de México. El italiano llega después de conseguir una importante victoria en el GP de Estados Unidos, resultado que le permitió alcanzar los 365 puntos y ampliar a 123 unidades su ventaja sobre George Russell en la clasificación de pilotos.

El joven integrante de Mercedes tiene el campeonato prácticamente en sus manos. Para proclamarse campeón en Ciudad de México necesita sumar al menos dos puntos, resultado que puede conseguir si termina entre los nueve primeros. De conseguirlo, se convertirá en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1, superando la marca de Sebastian Vettel, quien obtuvo su primer título con 23 años en 2010.

Sin embargo, Antonelli llega con una preocupación física. El piloto italiano se perdió los compromisos con la prensa del jueves debido a una infección viral, aunque Mercedes explicó que había solicitado una autorización especial a la FIA para permitirle recuperarse. La escudería no puso en duda su participación en las actividades del fin de semana.

George Russell será su principal perseguidor y compañero de equipo. El británico necesita un resultado destacado para mantener abiertas sus posibilidades matemáticas, mientras Lewis Hamilton y Charles Leclerc intentarán aprovechar el rendimiento de Ferrari para luchar por los primeros puestos.

Max Verstappen también aparece entre los candidatos a pelear por la victoria. El neerlandés conoce bien el circuito mexicano y ha conseguido cinco triunfos en este escenario, por lo que buscará aprovechar las características del trazado para complicar los planes de Mercedes.

Checo Pérez corre en casa y celebra sus 300 Grandes Premios

Sergio «Checo» Pérez tendrá una de las jornadas más especiales de su trayectoria deportiva. El mexicano volverá a competir ante su afición en el Autódromo Hermanos Rodríguez con Cadillac y alcanzará las 300 participaciones en Grandes Premios de Fórmula 1 durante el fin de semana.

La celebración también coincide con la confirmación de su continuidad en el proyecto estadounidense hasta 2029. Cadillac amplió el vínculo con el piloto mexicano mediante un contrato multianual, con el que busca consolidar su estructura en la máxima categoría.

El desafío deportivo será exigente. La escudería todavía no ha conseguido puntos en su primera temporada en la Fórmula 1 y ha sufrido problemas de rendimiento y refrigeración de los frenos. Pérez intentará aprovechar su experiencia en el circuito y el respaldo de los aficionados para conseguir un resultado competitivo.

Otro representante latinoamericano que estará bajo los reflectores será Franco Colapinto. El argentino de Alpine llega después de abandonar el Gran Premio de Estados Unidos y buscará recuperarse en un trazado donde espera encontrar mejores sensaciones. El piloto también destacó el cariño que siente por México y la conexión que existe entre los aficionados argentinos y mexicanos.

¿Cómo es el circuito del GP de México 2026?

El Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la decimonovena ronda del campeonato mundial de Fórmula 1. El circuito tiene una extensión de 4,304 kilómetros, 17 curvas y una distancia total de carrera de 305,584 kilómetros, distribuidos en 71 vueltas.

Una de sus principales particularidades es su ubicación, a unos 2.240 metros sobre el nivel del mar. La altitud reduce la densidad del aire y modifica el comportamiento aerodinámico de los monoplazas. También representa un desafío para los sistemas de refrigeración, los motores y los frenos, por lo que los equipos deben encontrar una configuración adecuada para mantener el rendimiento durante toda la competencia.

La recta principal y la frenada de la primera curva representan una de las mejores oportunidades de adelantamiento. Otro sector emblemático es el Estadio Foro Sol, donde los pilotos atraviesan una zona rodeada de tribunas y miles de aficionados.

¿Cuál es el calendario del GP de México 2026?

La actividad del Gran Premio comenzó el viernes 30 de octubre con las dos primeras prácticas libres. El sábado se disputarán la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación, que determinará el orden de salida para la carrera del domingo.

Día Sesión Horario de México Viernes 30 de octubre FP1 12:30 Viernes 30 de octubre FP2 16:00 Sábado 31 de octubre FP3 11:30 Sábado 31 de octubre Clasificación 15:00 Domingo 1 de noviembre Carrera 14:00

La clasificación será especialmente importante para Antonelli, Russell y Verstappen, quienes intentarán conseguir una posición favorable en la parrilla. La salida y la gestión de los neumáticos también serán factores determinantes en un circuito que exige precisión en las frenadas y una adecuada administración de las temperaturas.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el GP de México 2026 de Fórmula 1

¿Qué día se corre el Gran Premio de México 2026?

La carrera se disputará el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

¿A qué hora comienza la carrera de Fórmula 1 en México?

La largada está programada para las 14:00 horas de Ciudad de México, las 15:00 en Perú y Colombia y las 17:00 en Argentina.

¿Dónde ver gratis el GP de México 2026?

En México, la carrera se transmitirá gratuitamente por Canal 5, mediante televisión abierta.

¿Qué canal transmite la Fórmula 1 en México?

El Gran Premio podrá verse por Canal 5 y SKY Sports. También estará disponible mediante la plataforma oficial F1 TV.

¿Dónde ver el GP de México 2026 por streaming?

Las alternativas incluyen F1 TV, Apple TV, DAZN y Disney+ Premium, dependiendo del país y los derechos de transmisión.

¿Cuántas vueltas tiene el Gran Premio de México?

La carrera tendrá 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con un recorrido total de 305,584 kilómetros.

¿Kimi Antonelli puede ser campeón en México?

Sí. El piloto de Mercedes necesita sumar al menos dos puntos para asegurar matemáticamente el campeonato mundial de Fórmula 1.

¿Checo Pérez correrá el GP de México 2026?

Sí. Sergio Pérez competirá con Cadillac ante su público y alcanzará las 300 participaciones en Grandes Premios durante el fin de semana.