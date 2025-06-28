DAZN es el destino líder mundial para la transmisión de deportes en todo el planeta, y es la única plataforma oficial y legal para ver la pelea entre Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. en vivo online este sábado 28 de junio desde el Honda Center de Anaheim, California . Conoce cómo suscribirte sin costo alguno, creando una cuenta gratuita para verla, solo necesitando una dirección de correo electrónico.

DAZN permite a los usuarios ver gratis partidos, ligas, deportes y momentos destacados seleccionados de todo el mundo, como la pelea de boxeo entre Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. desde México, desde televisores inteligentes hasta teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de juegos y computadoras portátiles.

Cobertura oficial de DAZN PPV EN VIVO y EN DIRECTO para ver la pelea entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. este sábado 28 de junio por la cartelera estelar de la velada de boxeo en California (Foto: DAZN.com)

Cómo me registro en DAZN gratis

Registrarse en DAZN gratis es muy sencillo. Puedes usar tu cuenta de DAZN si ya tienes una, o simplemente registrarte en la web oficial o descargar la app desde tu dispositivo móvil. Una vez que hayas terminado, puedes iniciar sesión, verás la interfaz de usuario tradicional, con el contenido gratuito de DAZN destacado para tu comodidad.

Eso es todo. Sin costes ocultos, sin periodos de prueba fijos, nada. Ni siquiera necesitas tener una suscripción de pago a DAZN. Simplemente configúrala y empieza a ver todo el deporte que puedas.

Necesito una cuenta DAZN para ver la pelea Paul vs. Chávez Jr.

Sí, necesitarás una cuenta. No tiene costo, pero necesitarás tener una cuenta de DAZN para acceder al material gratuito de DAZN. También puede decidir unirse a nosotros con una suscripción paga si lo desea siguiendo las instrucciones dentro de su cuenta.

Puedo ver la pelea de boxeo Paul vs. Chávez Jr. en DAZN gratis

No puedes ver peleas de boxeo en DAZN de forma gratuita, pero puedes ver los diversos eventos previos al evento principal, incluidos pesajes, conferencias y entrenamientos abiertos.

Puedes suscribirte para ver más de 150 peleas al año de boxeo, boxeo multidisciplinario y boxeo crossover. Además, tendrás un solo pago por evento de DAZN para las peleas más importantes del año, como el combate entre Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr.. En México la función comenzará a las 6:00 PM (hora del centro de México) y tendrá un costo de $291 pesos mexicanos .

Lista de canales TV y servicios streaming para mirar la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jake Paul este sábado 28 de junio desde el Honda Center de Anaheim, California (Foto: DAZN / Canva)

En qué dispositivos puedo ver DAZN en vivo online en México

La aplicación DAZN funciona en todos los dispositivos, mientras que cualquier dispositivo con un navegador web también puede transmitir contenido de DAZN. Puedes ver programas y eventos en vivo en televisores inteligentes, teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos de transmisión, consolas de juegos, computadoras portátiles, PC y MAC.

DÓNDE VER PAUL VS. CHÁVEZ JR. DISPOSITIVOS MÓVILES PC / PORTÁTIL / APPLE Todos los dispositivos con un navegador de Internet DISPOSITIVOS MÓVILES En iPhone/iPad, en Tableta Amazon Fire y en Teléfonos / tabletas Android TELEVISOR & DISPOSITIVOS DE TRANSMISIÓN Desde Smart TV puedes hacerlo por Android TV, Samsung, LG, Panasonic, Sony, Philips y Hisense. Desde dispositivos de transmisión puedes hacerlo por Apple TV, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Sky Q Black, Magenta TV, Magenta TV Stick, Vodafone Giga TV y Net TV, waipu.tv y Roku Stick CONSOLAS DE JUEGOS PlayStation: PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y PlayStation 5. En Xbox desde Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S y Xbox Series X.

Cuánto cuesta PPVS de DAZN para ver Paul vs. Chávez Jr.

Los costos de pago por evento pueden variar de una pelea a otra y dependen de diversos factores. Sin embargo, DAZN y los organizadores de las peleas suelen intentar mantener este costo único por debajo de £20.00 / €19.99 / $25.99. Estos son los costos típicos por país y de México:

Estados Unidos: $25,99

Canadá: $25,99

Reino Unido: £19,99

Alemania: 19,99 €

Italia: 19,99 €

España: 19,99 €

Francia: 25,98 €

Bélgica: 19,99 €

Croacia: 21,99 €

Suecia: $21,99

México: $21.99

Qué deportes puedes ver en México desde DAZN gratis online

Dependiendo de tu territorio, algunos deportes estarán disponibles para ver a través de DAZN Freemium, mientras que otros no.

Liga deportiva Territorios disponibles Competiciones de la UEFA Solo Canadá y Nueva Zelanda Lo más destacado de la NFL Todos los territorios excepto EE. UU. Juego gratuito de la semana de la NFL Todos los territorios excepto Reino Unido/Irlanda, México, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, España, DACH, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Francia y EE. UU. Boxeo

(pesajes previos a la pelea, conferencias de prensa, entrenamientos abiertos) Depende de la pelea. Consulta la guía local para más información. Fútbol femenino Depende de la liga. Consulta la guía local para más información. Liga Profesional Saudí Solo Reino Unido y Canadá LIV Golf Solo Reino Unido Superliga de baloncesto Todos los territorios

Cómo ver DAZN por VPN desde cualquier lugar

Si no vives en México, pero no quieres perderte la cobertura completa de la pelea entre Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr., recuerda que DAZN es un servicio de transmisión disponible solo en el Reino Unido, pero aquí hay algunos pasos rápidos a seguir para desbloquear desde cualquier lugar, a través de VPN.

En algunos países, DAZN no es accesible en absoluto, mientras que en otros, ciertos eventos, como combates de boxeo o ligas de fútbol, ​​podrían estar bloqueados debido a acuerdos de licencia. Necesitas una VPN para desbloquear DAZN en diferentes países.

Una VPN te ayuda a sortear estas restricciones ocultando tu dirección IP real y simulando que navegas desde otro país. Te permite acceder a toda la gama de deportes y eventos, situándote virtualmente en un país donde DAZN es compatible.