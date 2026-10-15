Sigue la acción del Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre Los Angeles Dodgers y Milwaukee Brewers rumbo a la Serie Mundial 2026. | Crédito: @dodgers / Instagram / Composición Mag
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Ronie Bautista
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El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 entre los Milwaukee Brewers y los Los Angeles Dodgers se disputará el jueves 15 de octubre de 2026 a las 6:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT en el Dodger Stadium. Los Brewers lideran la serie 2-0 frente a los Dodgers tras ganar de manera consecutiva en Wisconsin. La novena angelina llega con urgencia de ganar en casa para evitar quedar al borde de la eliminación o despedirse ante su público. A continuación, te compartimos esta práctica guía con los horarios y canales para que sigas de cerca este enfrentamiento.

Dónde ver México vs. Dodgers EN VIVO por TV y Streaming Online

El Juego 4 de la serie Dodgers vs. Brewers de este jueves 15 de octubre en el Dodger Stadium de Los Angeles, California, se ve por señales regionales en EE.UU. y por cadenas deportivas y MLB.TV para México y el resto de Latinoamérica.

Región / PaísCanal de TV principalOpciones de streaming oficiales
Estados Unidos (inglés)FS1FOX One, MLB.TV (juego listado como “Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers”)
Estados Unidos (latino)FOX Deportes (cobertura nacional en español, según guías de TV especializadas) ​MLB.TV (suscripción), FOX One, Fubo, YouTube TV y DirecTV Stream
MéxicoFOX Sports, FOX+ (TV de paga) ​FOX One, MLB.TV (suscripción internacional) ​
Centroamérica (p.ej. Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá)Canal 4 (Nicaragua)MLB.TV (disponible en la mayoría de países)
Caribe y República DominicanaTeleAntillas (Rep. Dominicana)MLB.TV ​
VenezuelaIVCMLB.TV, Beisbol Play, Disney+
Colombia--MLB.TV (Latinoamérica), Disney+​
Perú--MLB.TV (Latinoamérica), Disney+ ​
Chile--MLB.TV (Latinoamérica), Disney+ ​
Argentina--MLB.TV (Latinoamérica) , Disney+​
Resto de Sudamérica (Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador)--MLB.TV y Disney+
  • En México, el dato más sólido para titular es que va por FOX Sports y FOX+, con streaming por MLB.TV y FOX One como opción oficial paga.​
  • En EE.UU., mencionar que la señal base es FS1 y FOX One, con disponibilidad vía MLB.TV para el resto del país, y presencia de FOX Deportes para la audiencia hispana según las guías de TV.
  • Para Centro y Sudamérica, se podrá ver por la señal de Disney+ y vía MLB.TV en streaming, sujeto a disponibilidad de tu cableoperador.

Fecha, hora y TV para ver en vivo Dodgers vs. Brewers EN VIVO por Juego 4 de la MLB NLCS 2026

  • Partido: Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers, por Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026
  • Fecha: Jueves, 15 de octubre de 2026
  • Horario: 20:00 horas ET / 18:00 horas CDMX
  • Televisión: FS1, FOX Deportes (Cable en Estados Unidos) / FOX Sports, FOX+ (Cable en México)
  • Streaming: FOX One y MLB.TV (Cable y streaming en México y Estados Unidos)
  • Lugar: Dodger Stadium de Los Angeles, California (Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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