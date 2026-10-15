El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 entre los Milwaukee Brewers y los Los Angeles Dodgers se disputará el jueves 15 de octubre de 2026 a las 6:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT en el Dodger Stadium. Los Brewers lideran la serie 2-0 frente a los Dodgers tras ganar de manera consecutiva en Wisconsin. La novena angelina llega con urgencia de ganar en casa para evitar quedar al borde de la eliminación o despedirse ante su público. A continuación, te compartimos esta práctica guía con los horarios y canales para que sigas de cerca este enfrentamiento.
Dónde ver México vs. Dodgers EN VIVO por TV y Streaming Online
El Juego 4 de la serie Dodgers vs. Brewers de este jueves 15 de octubre en el Dodger Stadium de Los Angeles, California, se ve por señales regionales en EE.UU. y por cadenas deportivas y MLB.TV para México y el resto de Latinoamérica.
|Región / País
|Canal de TV principal
|Opciones de streaming oficiales
|Estados Unidos (inglés)
|FS1
|FOX One, MLB.TV (juego listado como “Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers”)
|Estados Unidos (latino)
|FOX Deportes (cobertura nacional en español, según guías de TV especializadas)
|MLB.TV (suscripción), FOX One, Fubo, YouTube TV y DirecTV Stream
|México
|FOX Sports, FOX+ (TV de paga)
|FOX One, MLB.TV (suscripción internacional)
|Centroamérica (p.ej. Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá)
|Canal 4 (Nicaragua)
|MLB.TV (disponible en la mayoría de países)
|Caribe y República Dominicana
|TeleAntillas (Rep. Dominicana)
|MLB.TV
|Venezuela
|IVC
|MLB.TV, Beisbol Play, Disney+
|Colombia
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|MLB.TV (Latinoamérica), Disney+
|Perú
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|MLB.TV (Latinoamérica), Disney+
|Chile
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|MLB.TV (Latinoamérica), Disney+
|Argentina
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|MLB.TV (Latinoamérica) , Disney+
|Resto de Sudamérica (Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador)
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|MLB.TV y Disney+
- En México, el dato más sólido para titular es que va por FOX Sports y FOX+, con streaming por MLB.TV y FOX One como opción oficial paga.
- En EE.UU., mencionar que la señal base es FS1 y FOX One, con disponibilidad vía MLB.TV para el resto del país, y presencia de FOX Deportes para la audiencia hispana según las guías de TV.
- Para Centro y Sudamérica, se podrá ver por la señal de Disney+ y vía MLB.TV en streaming, sujeto a disponibilidad de tu cableoperador.
Fecha, hora y TV para ver en vivo Dodgers vs. Brewers EN VIVO por Juego 4 de la MLB NLCS 2026
- Partido: Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers, por Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026
- Fecha: Jueves, 15 de octubre de 2026
- Horario: 20:00 horas ET / 18:00 horas CDMX
- Televisión: FS1, FOX Deportes (Cable en Estados Unidos) / FOX Sports, FOX+ (Cable en México)
- Streaming: FOX One y MLB.TV (Cable y streaming en México y Estados Unidos)
- Lugar: Dodger Stadium de Los Angeles, California (Estados Unidos)