Este sábado 21 de noviembre empiezan los desfiles en el Miss Universo 2026, que este año se traslada nuevamente a Latinoamérica y se vivirá desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Obrelot (El Choli), donde las exponentes de más de un centenar de países desfilarán con trajes típicos, para empezar a ganar votaciones de cara a la gala final del próximo martes 24 de noviembre. A continuación, te dejo con todos los detalles para ver la transmisión.

¿Dónde ver el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 EN VIVO?

El desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 se transmitirá EN VIVO este sábado 21 de noviembre a través del canal oficial de YouTube de Telemundo Entretenimiento.

La transmisión será gratuita y estará disponible para los espectadores que quieran seguir la competencia desde sus celulares, computadoras, tabletas o televisores inteligentes con conexión a internet.

Para ver el evento en directo, sigue estos pasos:

Ingresa a YouTube desde tu dispositivo. Busca el canal oficial de Telemundo Entretenimiento. Localiza la transmisión en vivo del desfile de trajes típicos de Miss Universo 2026. Selecciona el video en directo y disfruta de la presentación de las candidatas.

¿A qué hora es el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 en Estados Unidos, México, Colombia, RD, PR y Venezuela?

La competencia de trajes típicos comenzará a las 6:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos). Estos son los horarios de referencia para seguir el evento en diferentes países:

Estados Unidos: 6:00 p. m. ET, 5:00 p. m. CT y 3:00 p. m. PT.

6:00 p. m. ET, 5:00 p. m. CT y 3:00 p. m. PT. México: 5:00 p. m. (hora del centro de México).

5:00 p. m. (hora del centro de México). Colombia: 6:00 p. m.

6:00 p. m. República Dominicana: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Puerto Rico: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Venezuela: 7:00 p. m.

Los horarios corresponden al sábado 21 de noviembre de 2026.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 EN VIVO en Estados Unidos?

Los espectadores que se encuentran en Estados Unidos podrán seguir el desfile de trajes típicos de Miss Universo 2026 a través del canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.

La transmisión comenzará a las 6:00 p. m. ET, 5:00 p. m. CT y 3:00 p. m. PT.

También habrá cobertura de los acontecimientos del certamen a través de los espacios informativos y de entretenimiento de Telemundo.

¿Cómo ver el desfile de trajes típicos de Miss Universo 2026 en México?

En México, los seguidores de los concursos de belleza podrán disfrutar del desfile este sábado 21 de noviembre desde las 5:00 p. m., hora del centro del país.

La transmisión estará disponible gratuitamente por el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento, donde se presentarán los trajes típicos de las representantes de diferentes naciones.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 EN VIVO en Colombia?

Los colombianos podrán seguir el desfile de trajes típicos desde las 6:00 p. m. de este sábado 21 de noviembre.

La opción para disfrutar de la competencia en directo será el canal oficial de YouTube de Telemundo Entretenimiento, que transmitirá el evento desde Puerto Rico.

¿Cómo ver el desfile de Miss Universo 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, el desfile de trajes típicos comenzará a las 7:00 p. m. de este sábado.

Los seguidores de la representante dominicana podrán conectarse a YouTube y buscar la transmisión en vivo de Telemundo Entretenimiento para disfrutar de esta importante presentación.

¿Dónde ver el desfile de trajes típicos de Miss Universo 2026 en Puerto Rico?

Puerto Rico no solamente será el escenario de la edición número 75 de Miss Universo, sino también el punto de encuentro de las candidatas que competirán por la corona.

Los espectadores de la isla podrán seguir el desfile desde las 7:00 p. m. a través de WAPA TV, que anunció una antesala de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. y la transmisión de la competencia de 7:00 p. m. a 9:00 p. m.

Además, el evento estará disponible mediante el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.

¿A qué hora ver el desfile de trajes típicos de Miss Universo 2026 en Venezuela?

Los fanáticos venezolanos podrán disfrutar de la competencia este sábado 21 de noviembre a partir de las 7:00 p. m.

La transmisión en directo estará disponible a través de YouTube, en el canal de Telemundo Entretenimiento, para seguir cada una de las presentaciones de las candidatas.

¿Cuándo será la competencia preliminar y la gran final de Miss Universo 2026?

Después del desfile de trajes típicos, la agenda de Miss Universo 2026 continuará con dos acontecimientos importantes rumbo a la coronación.

Estas son las fechas que debes tener en cuenta:

Sábado 21 de noviembre: desfile de trajes típicos, desde las 6:00 p. m. ET.

desfile de trajes típicos, desde las 6:00 p. m. ET. Domingo 22 de noviembre: competencia preliminar, desde las 6:00 p. m. ET.

competencia preliminar, desde las 6:00 p. m. ET. Martes 24 de noviembre: gran final de Miss Universo 2026, desde las 8:00 p. m. ET.

La competencia preliminar también podrá seguirse por el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.