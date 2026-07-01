La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con el inicio de la fase de eliminación directa. Uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final tendrá como protagonistas a las selecciones de Estados Unidos (Team USMNT, como se le conoce en inglés) y Bosnia y Herzegovina, dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar el título de campeones del mundo.

El partido se llevará a cabo este miércoles 01 de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde ambos equipos saldrán decididos a conseguir el boleto a los octavos de final. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora juegan Estados Unidos (Team USMNT) — Bosnia y Herzegovina, qué canales transmitirán el encuentro en cada país y cuáles son las opciones para verlo EN VIVO por televisión e internet.

Señal de Telemundo Deportes EN VIVO para seguir el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en directo, este miércoles 01 de julio, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿A qué hora juega Estados Unidos (Team USMNT) — Bosnia y Herzegovina hoy?

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se juega este miércoles 01 de julio de 2026 en el Levi’s Stadium de California, válido por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos son los horarios del encuentro en distintos países:

País Hora México 18:00 Costa Rica 18:00 Guatemala 18:00 Honduras 18:00 El Salvador 18:00 Nicaragua 18:00 Colombia 19:00 Ecuador 19:00 Perú 19:00 Panamá 19:00 Bolivia 20:00 Chile 20:00 Venezuela 20:00 Estados Unidos (ET) 20:00 República Dominicana 20:00 Puerto Rico 20:00 Argentina 21:00 Uruguay 21:00 Paraguay 21:00 Brasil 21:00 España 02:00 del 02/07

Consulta los horarios y canales para seguir el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en vivo y en directo, este miércoles 01 de julio, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Qué canal transmite Estados Unidos (Team USMNT) — Bosnia y Herzegovina por país?

La transmisión del partido Estados Unidos (Team USMNT) — Bosnia y Herzegovina dependerá del país desde donde sigas el Mundial 2026. Estas son algunas de las principales opciones oficiales en el mundo hispano:

País Canal de TV Streaming Perú DSports DGO, Paramount+ México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 ViX Premium Chile DSports DGO, Paramount+ Argentina TyC Sports, DIRECTV Sports Flow Sports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+ Uruguay DSports DGO, AUF TV, Paramount+ Colombia DSports, Radio Nacional de Colombia DGO, Paramount+ Ecuador DSports DGO, Paramount+ Venezuela DSports DGO, inter Bolivia Tigo Sports, Entel TV -- Paraguay GEN, Trece, Unicanal -- Estados Unidos Telemundo (GRATIS por señal abierta), FOX Network fuboTV, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio España -- DAZN, DAZN Mundial, Movistar+ Costa Rica Teletica Canal 7, FOX TDMAX, ViX, FOX+ Panamá RPC, TVN, TVN Radio 96.5, Tigo Sports, FOX TVMax, Medcom GO, ViX, Telemetro Guatemala Tigo Sports ViX Honduras Telecadena 7 y 4, Tigo Sports, FOX DTVC+, ViX El Salvador Canal 4, Tigo Sports, FOX TCS GO, ViX Nicaragua Canal 10, Tigo Sports, FOX ViX República Dominicana -- Pio Deportes, ViX

Estados Unidos (Team USMNT) y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, FOX Sports, FS1, Canal FOX One, fuboTV, TV Azteca 7, Azteca Deportes, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE U.S. SOCCER MEN'S NATIONAL TEAM EN X DE @USMNT)