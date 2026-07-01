Jorge Villanes
Jorge Villanes

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con el inicio de la fase de eliminación directa. Uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final tendrá como protagonistas a las selecciones de Estados Unidos (Team USMNT, como se le conoce en inglés) y Bosnia y Herzegovina, dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar el título de campeones del mundo.

El partido se llevará a cabo este miércoles 01 de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde ambos equipos saldrán decididos a conseguir el boleto a los octavos de final. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora juegan Estados Unidos (Team USMNT) — Bosnia y Herzegovina, qué canales transmitirán el encuentro en cada país y cuáles son las opciones para verlo EN VIVO por televisión e internet.

Señal de Telemundo Deportes EN VIVO para seguir el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en directo, este miércoles 01 de julio, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de Telemundo Deportes EN VIVO para seguir el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en directo, este miércoles 01 de julio, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto

¿A qué hora juega Estados Unidos (Team USMNT) — Bosnia y Herzegovina hoy?

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se juega este miércoles 01 de julio de 2026 en el Levi’s Stadium de California, válido por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos son los horarios del encuentro en distintos países:

PaísHora
México18:00
Costa Rica18:00
Guatemala18:00
Honduras18:00
El Salvador18:00
Nicaragua18:00
Colombia19:00
Ecuador19:00
Perú19:00
Panamá19:00
Bolivia20:00
Chile20:00
Venezuela20:00
Estados Unidos (ET)20:00
República Dominicana20:00
Puerto Rico20:00
Argentina21:00
Uruguay21:00
Paraguay21:00
Brasil21:00
España02:00 del 02/07
Consulta los horarios y canales para seguir el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en vivo y en directo, este miércoles 01 de julio, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta los horarios y canales para seguir el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en vivo y en directo, este miércoles 01 de julio, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto

¿Qué canal transmite Estados Unidos (Team USMNT) — Bosnia y Herzegovina por país?

La transmisión del partido Estados Unidos (Team USMNT) — Bosnia y Herzegovina dependerá del país desde donde sigas el Mundial 2026. Estas son algunas de las principales opciones oficiales en el mundo hispano:

PaísCanal de TVStreaming
PerúDSportsDGO, Paramount+
MéxicoCanal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7ViX Premium
ChileDSportsDGO, Paramount+
ArgentinaTyC Sports, DIRECTV SportsFlow Sports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
UruguayDSportsDGO, AUF TV, Paramount+
ColombiaDSports, Radio Nacional de ColombiaDGO, Paramount+
EcuadorDSportsDGO, Paramount+
VenezuelaDSportsDGO, inter
BoliviaTigo Sports, Entel TV--
ParaguayGEN, Trece, Unicanal--
Estados UnidosTelemundo (GRATIS por señal abierta), FOX NetworkfuboTV, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
España--DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
Costa RicaTeletica Canal 7, FOXTDMAX, ViX, FOX+
PanamáRPC, TVN, TVN Radio 96.5, Tigo Sports, FOXTVMax, Medcom GO, ViX, Telemetro
GuatemalaTigo SportsViX
HondurasTelecadena 7 y 4, Tigo Sports, FOXDTVC+, ViX
El SalvadorCanal 4, Tigo Sports, FOXTCS GO, ViX
NicaraguaCanal 10, Tigo Sports, FOXViX
República Dominicana--Pio Deportes, ViX
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC