La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con el inicio de la fase de eliminación directa. Uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final tendrá como protagonistas a las selecciones de Estados Unidos (Team USMNT, como se le conoce en inglés) y Bosnia y Herzegovina, dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar el título de campeones del mundo.
El partido se llevará a cabo este miércoles 01 de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde ambos equipos saldrán decididos a conseguir el boleto a los octavos de final. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora juegan Estados Unidos (Team USMNT) — Bosnia y Herzegovina, qué canales transmitirán el encuentro en cada país y cuáles son las opciones para verlo EN VIVO por televisión e internet.
¿A qué hora juega Estados Unidos (Team USMNT) — Bosnia y Herzegovina hoy?
El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se juega este miércoles 01 de julio de 2026 en el Levi’s Stadium de California, válido por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Estos son los horarios del encuentro en distintos países:
|País
|Hora
|México
|18:00
|Costa Rica
|18:00
|Guatemala
|18:00
|Honduras
|18:00
|El Salvador
|18:00
|Nicaragua
|18:00
|Colombia
|19:00
|Ecuador
|19:00
|Perú
|19:00
|Panamá
|19:00
|Bolivia
|20:00
|Chile
|20:00
|Venezuela
|20:00
|Estados Unidos (ET)
|20:00
|República Dominicana
|20:00
|Puerto Rico
|20:00
|Argentina
|21:00
|Uruguay
|21:00
|Paraguay
|21:00
|Brasil
|21:00
|España
|02:00 del 02/07
¿Qué canal transmite Estados Unidos (Team USMNT) — Bosnia y Herzegovina por país?
La transmisión del partido Estados Unidos (Team USMNT) — Bosnia y Herzegovina dependerá del país desde donde sigas el Mundial 2026. Estas son algunas de las principales opciones oficiales en el mundo hispano:
|País
|Canal de TV
|Streaming
|Perú
|DSports
|DGO, Paramount+
|México
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7
|ViX Premium
|Chile
|DSports
|DGO, Paramount+
|Argentina
|TyC Sports, DIRECTV Sports
|Flow Sports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
|Uruguay
|DSports
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Colombia
|DSports, Radio Nacional de Colombia
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|DSports
|DGO, Paramount+
|Venezuela
|DSports
|DGO, inter
|Bolivia
|Tigo Sports, Entel TV
|--
|Paraguay
|GEN, Trece, Unicanal
|--
|Estados Unidos
|Telemundo (GRATIS por señal abierta), FOX Network
|fuboTV, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
|España
|--
|DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
|Costa Rica
|Teletica Canal 7, FOX
|TDMAX, ViX, FOX+
|Panamá
|RPC, TVN, TVN Radio 96.5, Tigo Sports, FOX
|TVMax, Medcom GO, ViX, Telemetro
|Guatemala
|Tigo Sports
|ViX
|Honduras
|Telecadena 7 y 4, Tigo Sports, FOX
|DTVC+, ViX
|El Salvador
|Canal 4, Tigo Sports, FOX
|TCS GO, ViX
|Nicaragua
|Canal 10, Tigo Sports, FOX
|ViX
|República Dominicana
|--
|Pio Deportes, ViX