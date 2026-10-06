Jairo Rúa
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¿Dónde ver la despedida de Messi en Estados Unidos: Argentina vs. Benín La despedida de Lionel Messi con la Albiceleste se podrá seguir en Estados Unidos por ViX, con narración adicional en TUDN Radio. El amistoso frente a Benín se disputa este martes 6 de octubre de 2026 en el estadio Monumental de Buenos Aires y comienza a las 7:00 p. m. del Este, equivalentes a las 4:00 p. m. del Pacífico.corporate.

La noche tendrá un componente que va mucho más allá del marcador. La AFA presenta el encuentro como una despedida del capitán ante el público argentino: una oportunidad para acompañar al futbolista que convirtió tantas noches de selección en recuerdos compartidos.

¿Dónde ver la despedida de Messi EN VIVO en Estados Unidos?

ViX es la alternativa audiovisual anunciada oficialmente para seguir Argentina vs. Benín desde territorio estadounidense. Además, el partido estará disponible en vivo en su plataforma y que TUDN Radio llevará una cobertura especial, con narración jugada a jugada y programación dedicada a Messi.

Para evitar confusiones, TUDN Radio no es el canal televisivo TUDN. El comunicado del propietario de los derechos identifica expresamente el servicio de radio y ViX; por eso, no corresponde presentar una emisión por televisión lineal como confirmada únicamente con ese anuncio.

Opción en Estados UnidosCobertura confirmadaCondiciones
ViXVideo en vivo del partidoEl comunicado no precisa el plan necesario.
TUDN RadioNarración y programación especialEs una transmisión de audio, no de imágenes.
TV abierta gratuitaNo anunciada en el comunicadoNo hay una señal gratuita confirmada en esta fuente.

¿A qué hora juega Argentina vs. Benín?

El pitazo inicial está fijado para las 20:00 de Argentina, de acuerdo con la AFA. En Estados Unidos, el partido inicia desde las 7:00 p. m. ET como hora del encuentro.

Zona de Estados UnidosHora del partidoCiudades de referencia
Este — ET7:00 p. m.Miami, Nueva York y Washington
Centro — CT6:00 p. m.Chicago, Houston y Dallas
Montaña — MT5:00 p. m.Denver y Salt Lake City
Pacífico — PT4:00 p. m.Los Ángeles, San Francisco y Seattle

TelevisaUnivision anuncia su programación para Argentina vs. Benín a las 6:45 p. m. ET, quince minutos antes del inicio informado por la AFA y USA TODAY. Conviene conectarse desde ese horario para seguir la cobertura previa, aunque el comunicado no detalla qué homenajes se mostrarán ni su duración.

TV gratis y acceso online para ver la despedida de Leo Messi

¿Se puede ver gratis la despedida de Messi en Estados Unidos? Con la información oficial consultada, no hay una transmisión gratuita de video confirmada. El anuncio identifica ViX como plataforma de streaming, pero no aclara si el partido requiere un plan de pago o permite acceso sin suscripción.

Las señales anunciadas para Argentina no deben confundirse con las opciones estadounidenses. Para todo público argentino, podrás seguir el encuentro por la señal de TyC Sports, Telefe y DSports, con distintas alternativas digitales. Esa información no confirma que sus emisiones estén disponibles desde Estados Unidos.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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