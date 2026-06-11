Después de cuatro años de espera, el planeta volverá a detenerse frente a una pelota. Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca abrirá oficialmente las puertas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una ceremonia inaugural que promete espectáculo, música y un momento histórico para el fútbol. La capital mexicana será el escenario del inicio del torneo más grande jamás organizado, con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica y reunirá a millones de espectadores alrededor del mundo. Además de las tradicionales presentaciones artísticas y culturales, la FIFA estrenará un nuevo formato de espectáculo que combinará tecnología, interacción con el público y una puesta en escena diseñada para mostrar la identidad de los países organizadores. Si quieres saber cómo ver la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO GRATIS por televisión abierta y streaming, aquí encontrarás los horarios, canales y plataformas disponibles en México y el resto del mundo.

TL;DR: Inauguración del Mundial 2026

🌎 Evento: Ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026

📅 Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

🏟️ Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México)

⏰ Hora México: 11:30 a.m.

⚽ Partido inaugural: México vs. Sudáfrica

🎤 Artistas: Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla

📺 TV abierta en México: Canal 5, Azteca 7, Canal 9 y Las Estrellas

📱 Streaming: ViX Plus y plataformas oficiales de cada país

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO?

La ceremonia inaugural comenzará 90 minutos antes del inicio del partido entre México y Sudáfrica.

Horarios de la inauguración en el mundo

País Hora México 11:30 a.m. Guatemala 11:30 a.m. El Salvador 11:30 a.m. Honduras 11:30 a.m. Nicaragua 11:30 a.m. Costa Rica 11:30 a.m. Panamá 12:30 p.m. Colombia 12:30 p.m. Ecuador 12:30 p.m. Perú 12:30 p.m. Venezuela 1:30 p.m. Bolivia 1:30 p.m. Chile 1:30 p.m. Argentina 2:30 p.m. Uruguay 2:30 p.m. Paraguay 2:30 p.m. Brasil 2:30 p.m. Estados Unidos (ET) 1:30 p.m. Estados Unidos (PT) 10:30 a.m. España 7:30 p.m.

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO?

Millones de aficionados podrán seguir la ceremonia y el partido inaugural a través de televisión abierta, canales deportivos y plataformas de streaming en distintos países.

Canales de TV y streaming para ver la inauguración del Mundial 2026

País TV Streaming México Canal 5, TUDN, Azteca 7, Canal 9, Las Estrellas ViX Plus Estados Unidos Telemundo Deportes, FS1, FOX Sports 1, Universo Peacock TV, fubo TV España TVE La 1 HD, Teledeporte, GOL Stadium RTVE Play, DAZN Mundial Argentina TV Pública, Telefe, TyC Sports, ESPN, DIRECTV Sports Flow, Paramount+, DGO, Disney+ Premium Colombia Caracol TV, RCN TV, ESPN, DIRECTV Sports Caracol Play, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Chile Chilevisión, ESPN, DIRECTV Sports Paramount+, DGO, Disney+ Premium Ecuador Teleamazonas, ESPN, DIRECTV Sports DGO, Paramount+, Disney+ Premium Perú América TV, ESPN, DIRECTV Sports América tvGO, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Panamá RPC TV, TVMAX, TVN, TiGo Sports Medcom Go Venezuela Televen, ESPN, DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium Uruguay Canal 5, ESPN, DIRECTV Sports Antel TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Bolivia Unitel, Red Uno Entel TV, TiGo Sports Costa Rica Teletica, FOX Sports TiGo Sports Honduras Televicentro, FOX Sports TiGo Sports Guatemala Albavisión, FOX Sports TiGo Sports Paraguay Trece, GEN, Unicanal TiGo Sports El Salvador TCS, FOX Sports TiGo Sports Brasil Globo, SBT, N Sports CazéTV República Dominicana CDN Deportes PIO Deportes Puerto Rico Telemundo Deportes, FOX Sports 1 — Cuba Tele Rebelde —

¿Quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026?

La FIFA ha preparado uno de los espectáculos musicales más ambiciosos en la historia de las Copas del Mundo.

Artistas confirmados

Shakira

Burna Boy

J Balvin

Belinda

Maná

Alejandro Fernández

Los Ángeles Azules

Danny Ocean

Lila Downs

Tyla

Además, Shakira y Burna Boy interpretarán “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026.

¿Cómo será la nueva ceremonia inaugural de la FIFA?

La edición 2026 marcará el estreno de un nuevo concepto de ceremonia diseñado por FIFA para conectar la cultura de los tres países anfitriones con una audiencia global.

Se espera una combinación de:

Espectáculos musicales en vivo

Tecnología visual de última generación

Participación interactiva del público

Coreografías masivas

Elementos representativos de México, Estados Unidos y Canadá

Innovaciones para las ceremonias previas a los partidos

¿Qué es la triple inauguración del Mundial 2026?

Por primera vez en la historia, la Copa Mundial tendrá celebraciones especiales en los tres países organizadores.

Sedes de las ceremonias

Ciudad de México (México)

Toronto (Canadá)

Los Ángeles (Estados Unidos)

Aunque el torneo comenzará oficialmente en el Estadio Azteca, FIFA ha preparado eventos adicionales para destacar el carácter trinacional de la competición.

El Estadio Azteca hará historia

La ceremonia inaugural se celebrará en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte mundial.

Datos del Estadio Azteca

Ciudad: Ciudad de México

Capacidad: más de 83 mil espectadores

Inauguración: 1966

Mundiales organizados: 1970, 1986 y 2026

Primer estadio de la historia en albergar tres partidos inaugurales de una Copa Mundial

Fue el escenario donde Pelé levantó la Copa del Mundo en 1970 y donde Diego Maradona protagonizó algunos de los momentos más memorables de México 1986.

México vs. Sudáfrica: el partido que abrirá el Mundial

Tras la ceremonia inaugural, todas las miradas se trasladarán al terreno de juego para el encuentro que abrirá oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México buscará comenzar con una victoria frente a Sudáfrica en un Estadio Azteca completamente lleno y con millones de aficionados siguiendo el debut del combinado local desde distintos rincones del planeta.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la inauguración del Mundial 2026

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?

A las 11:30 a.m. de México, 12:30 p.m. de Colombia, Ecuador y Perú, y 2:30 p.m. de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

¿Dónde ver gratis la inauguración del Mundial?

En México podrá verse por Canal 5, Azteca 7, Canal 9 y Las Estrellas.

¿Quién cantará en la ceremonia inaugural?

Participarán Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

¿Dónde será la inauguración?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica?

El partido inaugural comenzará a las 2:00 p.m. de México.

¿Por qué el Estadio Azteca hará historia?

Porque será el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de una Copa Mundial.

El día en que el mundo volverá a mirar hacia México

La cuenta regresiva finalmente terminará este 11 de junio. Miles de aficionados llenarán las tribunas del Estadio Azteca y millones seguirán la ceremonia desde sus hogares para presenciar el comienzo de una nueva Copa del Mundo. Con un espectáculo sin precedentes, artistas internacionales, una inauguración histórica y el debut de México frente a Sudáfrica, el Mundial 2026 levantará oficialmente el telón del torneo más grande que haya conocido el fútbol.