Cada agosto, una luna llena especial, conocida como la Luna de Esturión, ilumina el cielo nocturno, recordándonos la profunda conexión entre la humanidad y los ciclos de la naturaleza. Este nombre ancestral proviene de las tribus nativas americanas que asociaban el avistamiento de este satélite con la pesca del pez esturión. La Luna de Esturión de agosto de 2025 promete ser un evento astronómico especial, combinando una rica historia cultural con fascinantes condiciones astronómicas. Si quieres saber cómo ver la Luna de Esturión el sábado 9 de agosto 2025 en EE.UU., en este artículo te compartimos el horario para los estados de California y Florida.

Así se ve la Luna de Esturión desde Miami justo a la hora prevista; cielos despejados para una gran observación. | Foto de Jack Taylor en Unsplash

¿Cómo ver la Luna de Esturión el 9 de agosto 2025 en EE.UU.?

La Luna del Esturión en Estados Unidos, específicamente en California y Florida, se podrá ver el 9 de agosto de 2025 y alcanzará su máxima iluminación a las 3:54 a.m. ET (Hora del Este) / 0:54 a.m. PT (Hora del Pacífico), respectivamente. Esto significa que será visible desde la noche del viernes 8 de agosto hasta la madrugada del sábado 9 de agosto, según el portal Time and Date.

¿Cuándo será la próxima Luna de Esturión después de la del 9 de agosto de 2025?

La Luna de Esturión es el nombre tradicional de la Luna Llena de agosto. Este año, tendrá lugar el sábado 9 de agosto de 2025. Si bien es un nombre popular, la fecha y hora exactas pueden variar según tu ubicación. Esta fase lunar marca un momento ideal para la contemplación, aunque su brillo puede dificultar la visibilidad de objetos celestes más tenues. La próxima Luna de Esturión después de esta será el 28 de agosto de 2026.

Superluna sobre el horizonte de Los Ángeles: el cielo californiano regalará una vista impresionante del fenómeno lunar. | Imagen de Robert Karkowski en Pixabay

¿Cuándo será la próxima Luna Llena después de agosto?

La próxima Luna Llena después de la Luna de Esturión de agosto será la Luna de la Cosecha, también conocida como “Corn Moon”, que tendrá lugar el 7 de septiembre de 2025. Esta es la Luna Llena de septiembre, que tradicionalmente marcaba el tiempo de la cosecha. Si quieres estar al tanto de todas las lunas llenas del año, sus fechas, horas y nombres, puedes consultar un calendario lunar para planificar tus próximas noches de observación.

¿Por qué se le llama “Luna de Esturión” a la luna llena de agosto?

El nombre “Luna de Esturión” proviene de las tribus nativas americanas, quienes estaban estrechamente ligadas a los ciclos de la naturaleza. Observaron que el mes de agosto era la temporada principal para la pesca del esturión en grandes lagos y ríos. Esta denominación se ha mantenido a lo largo del tiempo y es una forma de recordar la conexión entre los eventos celestes y las actividades terrestres de nuestros antepasados. Otros nombres tradicionales para la luna llena de agosto incluyen “Luna Verde Maíz” o “Luna de la Cosecha de Cebada”.

¿Cómo puedo tomar mejores fotografías de la Luna Llena de Esturión?

Fotografiar la luna llena puede ser un desafío, pero con algunos consejos puedes obtener resultados sorprendentes. Utiliza un trípode para evitar el movimiento de la cámara y ajusta la exposición manualmente para capturar los detalles de la superficie lunar sin sobreexponerla. Si tienes un teleobjetivo, úsalo para acercarte y resaltar las características de la Luna de Esturión sobre el cielo nocturno de Perú. Experimenta con diferentes ángulos y composiciones, incluyendo elementos del paisaje local para darle contexto a tu fotografía.