La serie de primera ronda de playoffs entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets arrancó este sábado 18 de abril de 2026 con un cruce de alto voltaje en la Conferencia Oeste, protagonizado por dos equipos que han sido protagonistas todo el año. Los Lakers llevan la ventaja tras su triunfo 107-98 sobre los Rockets el último fin de semana. El Juego 2 se llevará a cabo el martes 21 de abril en el Crypto.com Arena de Los Angeles, California. Si deseas ver todos los partidos de la serie, te comparto cómo y dónde mirar el juego de básquet en vivo y en directo, datos clave, horarios y opciones de TV/streaming para Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica.

LeBron James lideró el sexteto de Los Angeles (53-29) que llegaba al Juego 1 con tres victorias al hilo, a pesar de las duras ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves por lesión. Del otro lado, el equipo de Houston (52-30) aterrizó encendido tras ganar nueve de sus últimos diez partidos, aunque debieron pelear sin la estrella Kevin Durant en el primer duelo. Su ausencia les pasó factura ya que empezaron con pie izquierdo la serie, pero buscarán igualar y remontar el resultado.

¿Cómo ver Lakers vs. Rockets EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Aquí tienes una tabla clara con las opciones oficiales de TV y streaming para ver el segundo juego de la serie Lakers vs. Rockets este 21 de abril, según la información disponible para playoffs NBA 2026 . Ten en cuenta que algunas cadenas confirman juego a juego su parrilla, por lo que siempre es recomendable revisar la guía local el mismo día del partido.

Región / País Canal de TV (cable/satélite) Streaming oficial / app Estados Unidos Cadenas nacionales NBA (según asignación diaria de playoffs) Amazon Prime Video (playoffs con derechos parciales), NBA League Pass / NBA Game Pass México ESPN (derechos NBA para TV de paga en el país) Amazon Prime Video (paquete NBA), NBA League Pass / NBA Game Pass Centroamérica ESPN (señal regional para Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá) Amazon Prime Video (según disponibilidad local), NBA League Pass / NBA Game Pass Sudamérica (Cono Sur y Andina) ESPN (Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros mercados con señal regional) NBA League Pass / NBA Game Pass, apps de ESPN/operadores que replican la señal en streaming España (referencia extra) DAZN (derechos centrales de playoffs), otras ventanas vía Prime Video según fase DAZN, Amazon Prime Video (parte de los playoffs)