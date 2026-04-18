La primera ronda de los playoffs de la NBA arranca este sábado con un cruce que pone a los Cleveland Cavaliers como favoritos. El equipo de Kenny Atkinson recibirá a los Toronto Raptors en el Rocket Arena de Ohio, con la ventaja de localía en una serie que abre una oportunidad clara para consolidar su camino en la postemporada. ¿Quieres ver todos los partidos de la serie? Te comparto cómo y dónde ver el juego de básquet en vivo y en directo , datos clave, horarios y opciones de TV/streaming para Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica.

¿Cómo ver Raptors vs. Cavaliers EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Aquí tienes una tabla clara con las opciones oficiales de TV y streaming para ver el juego 1 entre Raptors vs. Cavaliers este sábado 18 de abril, según la información disponible para playoffs NBA 2026. Ten en cuenta que algunas cadenas confirman juego a juego su parrilla, por lo que siempre es recomendable revisar la guía local el mismo día del partido.

Región / País Canal de TV (cable/satélite) Streaming oficial / app Estados Unidos Cadenas nacionales NBA (según asignación diaria de playoffs) Amazon Prime Video (playoffs con derechos parciales), NBA League Pass / NBA Game Pass México ESPN (derechos NBA para TV de paga en el país) Amazon Prime Video (paquete NBA), NBA League Pass / NBA Game Pass Centroamérica ESPN (señal regional para Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá) Amazon Prime Video (según disponibilidad local), NBA League Pass / NBA Game Pass Sudamérica (Cono Sur y Andina) ESPN (Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros mercados con señal regional) NBA League Pass / NBA Game Pass, apps de ESPN/operadores que replican la señal en streaming España (referencia extra) DAZN (derechos centrales de playoffs), otras ventanas vía Prime Video según fase DAZN, Amazon Prime Video (parte de los playoffs)