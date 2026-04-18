La serie de primera ronda de playoffs entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets arranca este sábado 18 de abril de 2026 con un cruce de alto voltaje en la Conferencia Oeste, protagonizado por dos equipos que han sido protagonistas todo el año. Si quieres ver todos los partidos de la serie, te comparto cómo y dónde ver el juego de básquet en vivo y en directo, datos clave, horarios y opciones de TV/streaming para Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica.

Denver llega a estos playoffs como uno de los grandes candidatos del Oeste, tras completar una fase regular sólida con marca de 54-28 y un rendimiento muy fuerte como local. Minnesota, por su parte, se presenta como un rival incómodo, con 49-33 en temporada regular y un crecimiento sostenido que le permite aspirar a dar la sorpresa desde el inicio de la serie.

Más allá del ranking, el enfrentamiento pone frente a frente a un campeón consolidado en la élite reciente de la NBA y a unos Timberwolves que han madurado alrededor del talento joven y una defensa física. La eliminatoria está llamada a ser una de las más seguidas de la primera ronda por el choque de estilos y por el impacto directo en el camino hacia las Finales del Oeste.

¿Cómo ver Timberwolves vs. Nuggets EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Aquí tienes una tabla clara con las opciones oficiales de TV y streaming para ver el Timberwolves vs. Nuggets de este sábado 18 de abril, según la información disponible para playoffs NBA 2026 . Ten en cuenta que algunas cadenas confirman juego a juego su parrilla, por lo que siempre es recomendable revisar la guía local el mismo día del partido.

Región / País Canal de TV (cable/satélite) Streaming oficial / app Estados Unidos Cadenas nacionales NBA (según asignación diaria de playoffs) Amazon Prime Video (playoffs con derechos parciales), NBA League Pass / NBA Game Pass México ESPN (derechos NBA para TV de paga en el país) Amazon Prime Video (paquete NBA), NBA League Pass / NBA Game Pass Centroamérica ESPN (señal regional para Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá) Amazon Prime Video (según disponibilidad local), NBA League Pass / NBA Game Pass Sudamérica (Cono Sur y Andina) ESPN (Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros mercados con señal regional) NBA League Pass / NBA Game Pass, apps de ESPN/operadores que replican la señal en streaming España (referencia extra) DAZN (derechos centrales de playoffs), otras ventanas vía Prime Video según fase DAZN, Amazon Prime Video (parte de los playoffs)