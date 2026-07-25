La Velada del Año de Ibai Llanos se ha convertido en uno de los eventos de boxeo y entretenimiento anuales más esperados para la comunidad hispana, tanto en España como en Latinoamérica y Estados Unidos. En esta práctica guía te explicamos cómo ver La Velada del Año VI EN VIVO desde EE. UU. y Latinoamérica, qué plataformas la transmitirán, a qué hora empieza la cartelera y qué debes saber para seguir todas las peleas y actuaciones desde tu televisión, computadora o celular.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Fecha, lugar y hora oficial de La Velada del Año VI

La Velada del Año VI se celebra en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España, con una cartelera llena de creadores de contenido, figuras del streaming y peleadores invitados.

Fecha del evento: Sábado, 25 de julio de 2026

Lugar: Estadio La Cartuja, Sevilla, España.

Hora de inicio oficial: 19:00 (7:00 p. m.) hora peninsular española (CEST).

Para el público hispano en Estados Unidos, la referencia clave es esa hora CEST. A partir de ella puedes ajustar el horario según tu zona:

Costa Este (ET): 13:00 (1:00 p. m.) aproximadamente.

Centro (CT): 12:00 (12:00 p. m.) aproximadamente.

Costa Oeste (PT): 10:00 (10:00 a. m.) aproximadamente.

Dónde ver La Velada del Año VI online desde Estados Unidos

Lo más importante para la audiencia hispana en EE. UU. es que La Velada del Año VI se transmite gratis y en abierto por internet única y exclusivamente en los canales oficiales de Ibai Llanos:

Twitch de Ibai Llanos : El evento se emite en directo en el canal de Twitch de Ibai. Solo necesitas una cuenta gratuita para seguir el directo desde tu navegador, app móvil o app de Twitch en dispositivos como Roku, Fire TV o consolas.

: El evento se emite en directo en el canal de Twitch de Ibai. Solo necesitas una cuenta gratuita para seguir el directo desde tu navegador, app móvil o app de Twitch en dispositivos como Roku, Fire TV o consolas. YouTube de Ibai Llanos : La Velada del Año VI también estará disponible en el canal oficial de YouTube de Ibai. Esta opción es muy cómoda para verla en televisores inteligentes (Smart TV), en apps de YouTube para consolas o dispositivos de streaming, y en cualquier navegador web.

: La Velada del Año VI también estará disponible en el canal oficial de YouTube de Ibai. Esta opción es muy cómoda para verla en televisores inteligentes (Smart TV), en apps de YouTube para consolas o dispositivos de streaming, y en cualquier navegador web. TikTok de Ibai Llanos: Como novedad de las últimas veladas, la señal también se ofrece a través de TikTok. Es útil si quieres seguir momentos clave, clips y partes del evento directamente desde tu teléfono.

Cómo ver La Velada del Año VI desde tu Smart TV, computadora o celular

Desde tu Smart TV en Estados Unidos Desde tu computadora (PC o laptop) Desde tu celular en Estados Unidos Abre la app de YouTube o Twitch en tu Smart TV. Entra al navegador (Chrome, Edge, Firefox, Safari). Descarga las apps de Twitch, YouTube y TikTok si aún no las tienes. Busca el canal oficial de “Ibai Llanos”. Visita Twitch.tv o YouTube.com y busca el canal de Ibai. Inicia sesión, busca “Ibai Llanos” y sigue su canal. Ingresa al directo el día de la Velada y activa el recordatorio para que la TV te avise cuando el evento comience. Conéctate al directo unos minutos antes de la hora de inicio para no perder la presentación de los combates. Activa las notificaciones para recibir la alerta cuando empiece La Velada del Año VI. En caso de que tu televisor no tenga app, puedes usar un dispositivo externo (Chromecast, Fire TV Stick, Roku, Apple TV, consola) para enviar la señal desde tu celular o computadora. -- Usa datos móviles o Wi‑Fi estable, ya que se trata de una transmisión en vivo con varias horas de duración.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Cartelera y orden de las peleas de La Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Horarios recomendados para conectarte a La Velada del Año VI desde Estados Unidos

Como la Velada del Año VI incluye presentaciones, música y múltiples peleas antes del combate estelar, es buena idea conectarte desde temprano. Basándonos en la hora oficial de inicio (19:00 CEST en Sevilla), estos son los horarios recomendados para verlo desde EE. UU.:

Costa Este (Nueva York, Miami, etc.) Zona Central (Chicago, Dallas, Houston, etc.) Costa Oeste (Los Ángeles, San Francisco, Seattle, etc.) Conéctate desde las 12:30–13:00 (12:30–1:00 p. m.) para ver el inicio del directo. Conéctate alrededor de las 11:30–12:00 (11:30 a. m.–12:00 p. m.). Conéctate entre las 9:30–10:00 (9:30–10:00 a. m.).

Horarios recomendados para conectarte a La Velada del Año VI desde desde Latinoamérica

Horario País 19:00 (GMT-2) España (Sede) 11:00 (GMT-6) México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 12:00 (GMT-5) Panamá, Colombia, Perú y Ecuador 13:00 (GMT-4) Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Chile 14:00 (GMT-3) Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil