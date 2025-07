Uno de los espectáculos más esperados del verano en Estados Unidos regresa este 2025 con más fuerza que nunca. Se trata del tradicional show de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s, que iluminará el cielo de Nueva York en su 49.ª edición con un despliegue sin precedentes de luces, música y patriotismo. Si estás buscando cómo y dónde verlo, aquí te contamos todos los detalles.

¿Cómo ver el show de Macy’s en TV y streaming?

Si no puedes estar en Nueva York, no te preocupes. El espectáculo será transmitido en vivo a nivel nacional por NBC de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. ET, y también podrá verse por Peacock, su plataforma de streaming. En español, Telemundo ofrecerá una transmisión adaptada a partir de las 9:00 p.m. ET.

Además, NBC suele emitir una repetición del espectáculo a las 10:00 p.m., lo que permite revivir la magia o verla si te la perdiste en el horario inicial.

¿Dónde ver los fuegos artificiales del 4 de julio en Nueva York?

Este año, el espectáculo pirotécnico regresa al Puente de Brooklyn y al East River, una ubicación emblemática que permitirá disfrutar de una vista privilegiada desde Manhattan, Brooklyn y Queens. Los fuegos artificiales serán lanzados desde cuatro barcazas flotantes ubicadas en la parte baja del East River, en el Distrito Seaport, así como desde el propio puente, que servirá también como escenario de una innovadora proyección mapeada.

Se recomienda llegar con anticipación y consultar las zonas habilitadas para el público, ya que algunas áreas pueden estar sujetas a restricciones de tránsito o acceso.

¿Cuándo y a qué hora son los fuegos artificiales de Macy’s en 2025?

El espectáculo se llevará a cabo el viernes 4 de julio de 2025, en el marco del Día de la Independencia de Estados Unidos. Aunque Macy’s aún no ha confirmado la hora exacta del lanzamiento, siguiendo la tradición de años anteriores, se espera que los fuegos artificiales comiencen alrededor de las 9:25 p.m. ET.

La transmisión televisiva del evento iniciará a las 8:00 p.m. ET por NBC y también estará disponible vía streaming por Peacock, la plataforma digital del mismo canal. Para el público hispanohablante, Telemundo ofrecerá una versión doblada o subtitulada desde las 9:00 p.m. ET.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver los fuegos artificiales de Macy’s?

Aunque Macy’s aún no ha publicado su lista oficial, se espera que lugares como Time Out Market en Brooklyn ofrezcan vistas privilegiadas del evento. También se anticipa que la ciudad de Nueva York organice una lotería para entradas gratuitas a zonas de visualización pública.

En general, cualquier punto con vista despejada al cielo sobre el East River será ideal para presenciar el espectáculo en todo su esplendor.

Resumen de los fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s en 2025

Fecha : Viernes 4 de julio de 2025

: Viernes 4 de julio de 2025 Hora estimada : 9:25 p.m. ET (transmisión desde las 8:00 p.m. ET)

: 9:25 p.m. ET (transmisión desde las 8:00 p.m. ET) Lugar : Puente de Brooklyn y East River, Nueva York

: Puente de Brooklyn y East River, Nueva York Dónde verlo : NBC, Peacock, Telemundo (en español)

: NBC, Peacock, Telemundo (en español) Artistas : Jonas Brothers, Lenny Kravitz, Ava Max, entre otros

: Jonas Brothers, Lenny Kravitz, Ava Max, entre otros Duración del show: 25 minutos con más de 80.000 fuegos artificiales

El evento de Macy's incluirá innovaciones visuales como proyección mapeada sobre el puente de Brooklyn y un tributo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. (Foto: REUTERS)