México recibe a Jamaica este martes 17 de noviembre de 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El partido comenzará a las 8:30 p.m. Tiempo del Centro de México, 9:30 p.m. ET, 8:30 p.m. CT y 6:30 p.m. PT en Estados Unidos. El combinado jamaiquino llega con ventaja global de 3-2 después de imponerse en Kingston, por lo que el Tri está obligado a ganar para mantener viva la defensa del título regional. El vencedor avanzará al Final Four de 2027 y se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre Panamá y Curazao. La clasificación también entregará un boleto directo para la Copa Oro 2027.

En México, el encuentro podrá verse gratis por televisión abierta mediante Canal 5 y Azteca 7, con coberturas que comenzarán minutos antes del saque inicial. Las alternativas de streaming incluyen ViX, Claro Sports, Prime Video y las plataformas digitales de Azteca Deportes, aunque algunas requieren suscripción o una cuenta activa. Canal 5 anunció su transmisión desde las 8:20 p.m., mientras TV Azteca programó su cobertura en Azteca 7, la aplicación y su sitio web desde la misma hora. En Estados Unidos, el partido estará disponible en español por Univision, TUDN, ViX, TUDN.com y la aplicación de TUDN. La disponibilidad digital puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión contratado.

La selección dirigida por Rafael Márquez deberá corregir los errores que la dejaron tres goles abajo durante el partido de ida antes de la reacción final. Jamaica abrió la diferencia con un autogol de Jesús Gallardo y las anotaciones de Renaldo Cephas y Richard King. Los ingresos de Alexis Vega y Santiago Sandoval mejoraron la circulación ofensiva mexicana, mientras Gilberto Mora y Julián Quiñones redujeron la distancia. Esos dos goles anotados fuera de casa mantienen abierta la eliminatoria y pueden ser decisivos bajo el criterio de desempate vigente. Los Reggae Boyz apostarán en Monterrey por defender su ventaja y explotar su velocidad al contragolpe.

México avanzará si gana 1-0 o 2-1, porque igualaría el marcador global y tendría ventaja por sus dos goles anotados como visitante. Cualquier triunfo mexicano por dos o más tantos también le dará el boleto directo a las semifinales. Una victoria del Tri por 3-2 igualaría el global y los goles fuera de casa, llevando la eliminatoria al tiempo extra y, si fuera necesario, a los penales. Si México gana por un gol desde el 4-3, Jamaica avanzará por haber marcado más veces como visitante, mientras que un empate o triunfo caribeño clasificará a los Reggae Boyz. El criterio de goles de visitante convierte cada anotación en Monterrey en un elemento potencialmente decisivo para la serie.

Dónde ver México — Jamaica EN VIVO por TV y Streaming Online

El México vs. Jamaica por la vuelta de cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2026/27 (martes 17 de noviembre de 2026, 20:30 CET) se verá principalmente en señales oficiales de TV abierta en España y en señales de ESPN/Sky en el resto de mercados.

Región / país Canal(es) de TV Streaming / online oficial España -- YouTube, CONCACAF GO Estados Unidos TUDN USA, Univision TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo Claro Sports, ViX Mexico Costa Rica Azteca Deportes En Vivo, FOX Costa Rica Claro Sports El Salvador Azteca Deportes En Vivo, FOX El Salvador Claro Sports Guatemala Azteca Deportes En Vivo, FOX Guatemala Claro Sports Honduras Azteca Deportes En Vivo, FOX Honduras Claro Sports Nicaragua FOX Nicaragua Claro Sports Panamá Azteca Deportes En Vivo, FOX Panamá Claro Sports Rep. Dominicana -- Claro Sports Puerto Rico -- ViX Colombia -- VPN Ecuador -- VPN Perú -- VPN Venezuela -- VPN Argentina -- VPN Uruguay -- VPN Paraguay -- VPN Brasil -- VPN Reino Unido -- VPN Irlanda -- VPN

Alineaciones posibles de México — Jamaica

XI de México: Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Gilberto Mora, Erik Lira, Santiago Sandoval; Roberto Alvarado, Armando González, Julián Quiñones.

XI de Jamaica: Jahmali Waite; Joel Latibeaudiere, Richard King, Miguel Freckleton; Denzel Hall, Karoy Anderson, Courtney Clarke, Ronaldo Webster; Kaheim Dixon, Javon East, Renaldo Cephas.

Fecha, hora, TV y Online para ver México — Jamaica

Fecha: Martes, 17 de noviembre de 2026

Partido: México vs. Jamaica

Competencia: Vuelta de cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2026/27

Hora del partido: 20:30 Tiempo del Centro, 21:30 ET en EE.UU.

Televisión: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo

Estadio: Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León.