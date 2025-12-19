La pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua se verá EN VIVO y en exclusiva por Netflix a nivel mundial , sin pago de PPV: solo necesitas tener una suscripción activa, ya que el evento está incluido en todos los planes de Netflix. El combate se realizará el viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami y se emitirá en directo en más de 200 países, incluyendo EE.UU., México y toda Latinoamérica.

Cómo ver Netflix EN VIVO Paul vs. Joshua en EE.UU., México y Latinoamérica

En EE.UU., la pelea se verá exclusivamente en Netflix, con inicio del main card a las 8:00 p.m. ET; no se venderá por PPV ni por cable tradicional, solo a través de la app y la web de Netflix. En México y el resto de Latinoamérica, el esquema es el mismo: basta entrar a tu cuenta de Netflix en cualquier dispositivo compatible y buscar “Jake Paul vs. Anthony Joshua” o el hub del evento en la fecha y hora marcadas.​

Si estás viajando fuera de tu país, tu cuenta de Netflix seguirá funcionando, pero el catálogo se adapta a la región donde estés; distintas guías recomiendan usar VPN solo si tu red local bloquea Netflix o reduce el ancho de banda, manteniendo siempre el acceso con tu suscripción habitual. En Europa, Canadá, Asia, África y Oceanía, el combate también se emite en directo y sin coste adicional dentro de Netflix, replicando el mismo modelo “solo suscripción, sin PPV”.​

Revisa qué canal TV y dónde ver la pelea Anthony Joshua vs. Jake Paul EN VIVO EN DIRECTO este viernes 19 de diciembre desde el Kaseya Center en Miami. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Precios de Netflix para ver la pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua

El precio para ver Anthony Joshua vs. Jake Paul depende del país, porque el combate está incluido en el plan estándar de Netflix de cada región, sin recargo especial. Para efectos de intención de búsqueda y comparación rápida, estos son algunos valores de referencia:​

Estados Unidos: desde 7.99 USD/mes (plan con anuncios) y 17.99 USD/mes sin anuncios; el plan Premium 4K sube a 24.99 USD/mes.​

desde 7.99 USD/mes (plan con anuncios) y 17.99 USD/mes sin anuncios; el plan Premium 4K sube a 24.99 USD/mes.​ México: planes en torno a 99–219 MXN/mes según nivel y presencia de anuncios, con acceso a eventos en vivo sin costo extra.​

planes en torno a 99–219 MXN/mes según nivel y presencia de anuncios, con acceso a eventos en vivo sin costo extra.​ España / Europa: en muchos mercados europeos el plan con anuncios parte alrededor de 5.99 EUR/mes y el estándar sin anuncios sobre 12.99 EUR/mes.​

en muchos mercados europeos el plan con anuncios parte alrededor de 5.99 EUR/mes y el estándar sin anuncios sobre 12.99 EUR/mes.​ Pakistán (uno de los más baratos): cerca de 2.87 USD/mes equivalente, citado como el precio mínimo global aproximado para Netflix.​

Dónde ver Netflix EN VIVO la pelea de boxeo entre Jake Paul vs. Anthony Joshua por país

En la práctica, casi todo el mundo verá Joshua vs. Jake Paul por la misma vía: Netflix, con ligeras diferencias de precio y sin PPV adicional. A nivel comercial, en EE.UU. se habilita además un PPV separado para bares y locales mediante EverPass, pero esto no afecta al usuario doméstico “streaming-first”.

País / Región Plataforma principal para la pelea Nota clave sobre precio / acceso EE.UU. Netflix ​ Desde 7.99 USD/mes, sin PPV extra; EverPass solo para bares ​ México Netflix ​ Precio local mensual, evento incluido en cualquier plan ​ Canadá Netflix ​ Desde 7.99 CAD/mes con anuncios, sin recargo PPV ​ España Netflix ​ Desde 5.99 EUR/mes con anuncios, pelea incluida ​ Resto de Europa Netflix ​ Modelos similares: plan con anuncios + estándar y Premium ​ Latinoamérica (resto) Netflix ​ Diferentes precios locales; todos los planes incluyen el combate ​ Reino Unido Netflix ​ Desde 5.99 GBP/mes con anuncios, sin PPV aparte ​ África Netflix (donde está disponible) ​ Mismo modelo de suscripción mensual, sin pago por evento ​ Asia y Oceanía Netflix ​ En mercados con Netflix activo, solo se requiere suscripción ​ Resto del mundo Netflix (más de 200 países) ​ La pelea viene incluida en la cuota mensual estándar, sin PPV ​

Paso a paso para ver Joshua vs. Paul en Netflix

Suscríbete o inicia sesión en Netflix

Accede a netflix.com o abre la app en tu smart TV, móvil, tablet, consola o dispositivo de streaming.​

Elige cualquiera de los planes disponibles en tu país; todos incluyen el evento, sin pago adicional por combate.​

Ubica el evento en la interfaz

Busca “Jake Paul vs. Anthony Joshua” o entra a la sección de deportes / eventos en directo, donde Netflix agrupa sus transmisiones live.​

Verás un botón de “Recordatorio” o un rótulo de “En vivo el 19 de diciembre”; al llegar la hora de tu huso horario, aparecerá la opción de reproducir en directo.​

Conéctate unos minutos antes

Entra al menos 10–15 minutos antes del main event para evitar saturaciones puntuales y comprobar audio, calidad de video y subtítulos.​

Si tu red es inestable o tu trabajo/centro de estudios limita Netflix, una VPN confiable puede ayudarte a estabilizar la conexión siempre que respetes los términos de uso del servicio.​

Fecha, hora, TV y dónde ver online la pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua

La velada Jake vs. Joshua está programada para el viernes 19 de diciembre de 2025, con sede en el Kaseya Center de Miami, Florida . El combate estelar está pactado a ocho asaltos de tres minutos en peso pesado, con transmisión global en directo y exclusiva de Netflix.​

Preliminares: desde las 4:45 p.m. ET / 1:45 p.m. PT, vía Tudum y canales digitales de Most Valuable Promotions.​

Cartel principal (incluye Joshua vs. Paul): desde las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, solo en Netflix, incluido en tu suscripción.​