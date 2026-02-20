El próximo sábado 21 de febrero, el Estadio El Sadar se convertirá en el epicentro táctico de LaLiga 2025/26, cuando el CA Osasuna reciba al Real Madrid en una vigesimoquinta jornada que promete alterar la jerarquía de la clasificación . Bajo la mística atmósfera de Pamplona y el rigor de las 18:30 (CET), presenciaremos un choque de alta intensidad donde la solidez defensiva rojilla desafiará la jerarquía técnica del conjunto merengue.Para ver el partido en vivo y en directo online, te comparto la lista de canales de TV y streaming online para seguirlo desde cualquier dispositivo.

El Sadar se prepara para una de esas citas que definen el carácter de LaLiga, donde un CA Osasuna asentado en la zona noble de la tabla (30 puntos) busca transformar su resiliencia defensiva en una emboscada táctica. Tras un sólido ejercicio de orden táctico en su última salida, el conjunto navarro apela a su identidad competitiva y la alta intensidad en bloque medio para desafiar la hegemonía del Real Madrid.

Por su parte, el equipo de Chamartín aterriza en Pamplona consolidado en el liderato con 60 unidades, gestionando la fatiga competitiva tras su exigente compromiso en la UEFA Champions League. Aunque el antecedente clínico favorece a los blancos, la visita a territorio rojillo se presenta como un examen de gestión de esfuerzos y profundidad de plantilla. En este escenario, la mística de un estadio que ruge se enfrenta a la autoridad de un líder que no permite concesiones en su carrera por el título.

Cómo ver Osasuna - Real Madrid EN VIVO por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido Osasuna vs. Real Madrid EN VIVO este sábado 21 de febrero, correspondiente por la jornada 25 de LaLiga.

País / Zona Canal de TV (lineal) Plataformas de streaming oficiales o habituales Zona Este (Nueva York, Miami) ESPN Select, ESPN Unlimited, ESPN Deportes, Fubo Sports. ESPN+ (según parrilla de LaLiga), FuboTV (paquete con canales ESPN/Fubo Sports). Zona Central (Chicago, Dallas) ESPN Select, ESPN Unlimited, ESPN Deportes, Fubo Sports.​ ESPN+, FuboTV. Zona Montaña (Denver, Phoenix) ESPN Select, ESPN Unlimited, ESPN Deportes, Fubo Sports.​ ESPN+, FuboTV. Costa Pacífico (Los Ángeles, Seattle) ESPN Select, ESPN Unlimited, ESPN Deportes, Fubo Sports.​ ESPN+, FuboTV. Noroeste (Baja California) SKY Sports.​ SKY+ (app ligada a suscripción de SKY, replica encuentros de LaLiga).​ Pacífico (Chihuahua, Sonora) SKY Sports.​ SKY+.​ Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara) SKY Sports. SKY+.​ Guatemala SKY Sports (operadores afiliados).​ SKY Go / apps asociadas de operadores regionales.​ Honduras SKY Sports.​ SKY Go / streaming de operador local.​ El Salvador SKY Sports. SKY Go / plataformas OTT del cable local.​ Nicaragua SKY Sports.​ SKY Go / streaming operador.​ Costa Rica SKY Sports.​ SKY Go / app.​ Panamá SKY Sports.​ SKY Go / app.​ Argentina DSports.​ DGO (DirecTV Go/DGO).​ Brasil (referencia regional, aunque no hispano) DSports (en países con señal).​ DGO.​ Uruguay DSports.​ DGO.​ Paraguay DSports.​ DGO.​ Chile DSports.​ DGO.​ Bolivia DSports.​ DGO.​ Venezuela DSports.​ DGO.​ Perú DSports.​ DGO.​ Colombia DSports.​ DGO.​ Ecuador DSports.​ DGO.​ España DAZN LaLiga. DAZN (Plan Fútbol / DAZN LaLiga).​ España (alternativas vía operadoras) DAZN LaLiga distribuido por Movistar Plus+, Orange, etc.​ Apps de Movistar Plus+ y Orange TV con paquete DAZN LaLiga activo.​ Centro y resto de Europa (Francia, Alemania, Italia, Portugal, etc.) Operadores locales con derechos de LaLiga (ej. beIN, DAZN, Sky, Eleven, según país).​ OTT de cada operador (DAZN, beIN Connect, Sky Go, etc.).​

Hora, TV y dónde ver online Osasuna - Real Madrid EN VIVO

