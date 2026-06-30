Por los 16avos de final del Mundial 2026, chocarán Francia y Suecia en el Estadio Nueva York Nueva Jersey este martes 30 de junio. El partido es imperdible. Por lo tanto, descubre en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Francia - Suecia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Francia - Suecia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Francia - Suecia por el Mundial 2026 este martes 30 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 5:00 pm

Estados Unidos (CT): 4:00 pm

Estados Unidos (MT): 3:00 pm

Estados Unidos (PT): 2:00 pm

España: 11:00 pm

México (CDMX): 3:00 pm

Puerto Rico: 5:00 pm

República Dominicana: 5:00 pm

Panamá: 4:00 pm

Costa Rica: 3:00 pm

El Salvador: 3:00 pm

Guatemala: 3:00 pm

Honduras: 3:00 pm

Nicaragua: 3:00 pm

Argentina: 6:00 pm

Brasil (Brasilia): 6:00 pm

Uruguay: 6:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 6:00 pm

Bolivia: 5:00 pm

Venezuela: 5:00 pm

Ecuador: 4:00 pm

Perú: 4:00 pm

Colombia: 4:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Francia - Suecia?

Este martes 30 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Francia - Suecia por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: SRF zwei, MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua