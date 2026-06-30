La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con el inicio de la fase de eliminación directa. Uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final enfrentará a Noruega y Costa de Marfil, dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar el título mundial.
El partido se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Dallas, donde ambos equipos saldrán decididos a conseguir el boleto a los octavos de final. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora juegan Noruega vs. Costa de Marfil, qué canales transmitirán el encuentro en cada país y cuáles son las opciones para verlo EN VIVO por televisión e internet.
¿A qué hora juega Noruega vs. Costa de Marfil hoy?
El partido entre Noruega y Costa de Marfil se juega este martes 30 de junio de 2026 en el Estadio Dallas, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Estos son los horarios del encuentro en distintos países:
|País
|Hora
|México
|11:00
|Costa Rica
|11:00
|Guatemala
|11:00
|Honduras
|11:00
|El Salvador
|11:00
|Nicaragua
|11:00
|Colombia
|12:00
|Ecuador
|12:00
|Perú
|12:00
|Panamá
|12:00
|Bolivia
|13:00
|Chile
|13:00
|Venezuela
|13:00
|Estados Unidos (ET)
|13:00
|República Dominicana
|13:00
|Puerto Rico
|13:00
|Argentina
|14:00
|Uruguay
|14:00
|Paraguay
|14:00
|Brasil
|14:00
|España
|19:00
¿Qué canal transmite Noruega vs. Costa de Marfil por país?
La transmisión del partido dependerá del país desde donde sigas el Mundial 2026. Estas son algunas de las principales opciones oficiales en el mundo hispano:
|País
|Canal de TV
|Streaming
|Perú
|América TV (GRATIS por señal abierta), DSports
|DGO
|México
|Sin confirmación oficial
|ViX Premium
|Chile
|DSports
|DGO
|Argentina
|DSports
|DGO
|Uruguay
|DSports
|DGO
|Colombia
|DSports
|DGO
|Ecuador
|DSports
|DGO
|Venezuela
|DSports
|DGO
|Bolivia
|Tigo Sports / DSports
|DGO
|Paraguay
|Tigo Sports / DSports
|DGO
|Estados Unidos
|Telemundo (GRATIS por señal abierta), Universo
|Peacock
|España
|Sin confirmación oficial
|DAZN
|Costa Rica
|Sin confirmación oficial
|FOX y FOX+
|Panamá
|Sin confirmación oficial
|Tigo Sports y FOX
|Guatemala
|Tigo Sports
|Tigo Sports y FOX
|Honduras
|Deportes TVC
|Tigo Sports
|El Salvador
|Sin confirmación oficial
|Tigo Sports
|Nicaragua
|Sin confirmación oficial
|Tigo Sports
|República Dominicana
|Sin confirmación oficial
|CDN Deportes