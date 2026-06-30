Jorge Villanes
Jorge Villanes

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con el inicio de la fase de eliminación directa. Uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final enfrentará a , dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar el título mundial.

El partido se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Dallas, donde ambos equipos saldrán decididos a conseguir el boleto a los octavos de final. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora juegan Noruega vs. Costa de Marfil, qué canales transmitirán el encuentro en cada país y cuáles son las opciones para verlo EN VIVO por televisión e internet.

¿A qué hora juega Noruega vs. Costa de Marfil hoy?

El partido entre Noruega y Costa de Marfil se juega este martes 30 de junio de 2026 en el Estadio Dallas, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos son los horarios del encuentro en distintos países:

PaísHora
México11:00
Costa Rica11:00
Guatemala11:00
Honduras11:00
El Salvador11:00
Nicaragua11:00
Colombia12:00
Ecuador12:00
Perú12:00
Panamá12:00
Bolivia13:00
Chile13:00
Venezuela13:00
Estados Unidos (ET)13:00
República Dominicana13:00
Puerto Rico13:00
Argentina14:00
Uruguay14:00
Paraguay14:00
Brasil14:00
España19:00

¿Qué canal transmite Noruega vs. Costa de Marfil por país?

La transmisión del partido dependerá del país desde donde sigas el Mundial 2026. Estas son algunas de las principales opciones oficiales en el mundo hispano:

PaísCanal de TVStreaming
PerúAmérica TV (GRATIS por señal abierta), DSportsDGO
MéxicoSin confirmación oficialViX Premium
ChileDSportsDGO
ArgentinaDSportsDGO
UruguayDSportsDGO
ColombiaDSportsDGO
EcuadorDSportsDGO
VenezuelaDSportsDGO
BoliviaTigo Sports / DSportsDGO
ParaguayTigo Sports / DSportsDGO
Estados UnidosTelemundo (GRATIS por señal abierta), UniversoPeacock
EspañaSin confirmación oficialDAZN
Costa RicaSin confirmación oficialFOX y FOX+
PanamáSin confirmación oficialTigo Sports y FOX
GuatemalaTigo SportsTigo Sports y FOX
HondurasDeportes TVCTigo Sports
El SalvadorSin confirmación oficialTigo Sports
NicaraguaSin confirmación oficialTigo Sports
República DominicanaSin confirmación oficialCDN Deportes

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