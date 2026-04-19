El clásico de Costa Rica 2026 vivirá una nueva edición este domingo 19 de abril, cuando Saprissa y LDA Alajuelense choquen desde el Estadio Alejandro Morera Soto, en el duelo más importante de esta fecha 16 de la Liga Promerica. A continuación, revisa cuáles son los horarios y cómo puedes ver este clásico minuto a minuto desde cualquier parte del mundo . Consulta todos los detalles y no te pierdas este partido de Saprissa vs. LDA.

Consulta los horarios y canales de TV que transmiten LDA Alajuelense vs. Saprissa en vivo y en directo, para ver el Superclásico de Costa Rica 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Cómo ver LDA Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO por Clásico de Costa Rica?

La transmisión del clásico Saprissa vs. LDA Alajuelense EN VIVO y EN DIRECTO por la Jornada 16 de la Liga Promerica será a través de la señal de FUTV, único canal disponible para seguir el juego minuto a minuto desde todo el territorio costarricense.

Es importante señalar que, si te encuentras fuera del país, necesitarás usar una VPN y acceder al sitio oficial de FuTV para seguir en vivo todos los detalles de este nuevo duelo entre los dos equipos más populares de la nación.

Horario del clásico Saprissa vs. LDA Alajuelense hoy

Este domingo 19 de abril, no te pierdas el partido de Saprissa vs. LDA Alajuelense EN VIVO por Clásico de Costa Rica 2026 a partir de las 5:00 p.m. hora San José. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para ver el juego minuto a minuto.

Estados Unidos: 7:00 p.m. ET

México: 5:00 p.m.

Centroamérica: 5:00 p.m.

El Caribe: 7:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Saprissa vs. LDA Alajuelense: posibles alineaciones

Saprissa: Abraham Madriz; Joseph Mora, Kendall Waston, Pablo Arboine, Ricardo Blanco; Gerald Taylor, Jefferson Brenes, Mariano Torres; Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Luis Paradela.

Abraham Madriz; Joseph Mora, Kendall Waston, Pablo Arboine, Ricardo Blanco; Gerald Taylor, Jefferson Brenes, Mariano Torres; Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Luis Paradela. LDA Alajuelense: Washington Ortega; Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Ronaldo Matarrita; Rashir Parkins, Alejandro Bran, Creichel Pérez; Jeison Lucumí, Anthonhy Hernández y Ronaldo Cisneros.

Horarios, TV y dónde ver LDA Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO por Clásico 2026

Fecha: Domingo 19 de abril de 2026

Domingo 19 de abril de 2026 Partido: LDA vs. Saprissa, por Jornada 16 de la Liga de Costa Rica

LDA vs. Saprissa, por Jornada 16 de la Liga de Costa Rica Lugar: Estadio Alejandro Morera Soto

Estadio Alejandro Morera Soto Horario: 17:00 horas Costa Rica

17:00 horas Costa Rica Canal TV: FuTV