El FC Barcelona continúa su gira internacional de preparación bajo la dirección de Hansi Flick y se mide ante el Udinese este sábado 8 de agosto de 2026. El encuentro forma parte de la Friuli Venezia Giulia Cup, un torneo triangular de exhibición disputado en el Bluenergy Stadium de Italia. Para la afición en Estados Unidos, la transmisión en directo inició a las 4:00 p.m. ET (Tiempo del Este) / 2:00 p.m. (Tiempo del Centro) / 11:00 a.m. PT (Tiempo del Pacífico) . Esta competición presenta un formato dinámico e innovador, donde las escuadras disputarán duelos reducidos de apenas 45 minutos.

Tras finalizar su etapa de pretemporada en Inglaterra, el conjunto catalán busca afinar su esquema táctico en este certamen relámpago frente a rivales internacionales. Además del cuadro italiano local, el Nottingham Forest completa la lista de participantes de este triangular diseñado para rotar plantillas y evaluar nuevos talentos. El cuerpo técnico utilizará estos minutos en cancha para consolidar las posibles alineaciones estelares antes de comenzar los compromisos oficiales.

Este compromiso internacional en Udine marca el inicio de la recta final del exigente calendario veraniego diseñado para el renovado cuadro culé. Días después de su paso por territorio italiano, el equipo organizará la tradicional Festa del Gamper Estrella Damm enfrentando al Al Ahly. La pretemporada concluirá formalmente con dos últimos duelos preparatorios ante el Montpellier el 12 de agosto y frente al Manchester City el 15 de agosto. Estos ensayos definitivos permitirán a los seguidores vislumbrar el nivel competitivo real del plantel de cara al arranque de la temporada 2026/27.

Dónde ver Udinese — FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online

El Udinese vs. FC Barcelona por amistoso de pretemporada (sábado 8 de agosto de 2026, 22:00 CET) se verá principalmente en señales oficiales de TV abierta en España y en señales de ESPN/Sky en el resto de mercados.

Región / país Canal(es) de TV Streaming / online oficial España TV3 (Cataluña) y 3Cat apps de TV3/3Cat y Movistar Plus+ (según suscripción) Estados Unidos CBS Sports Golazo Paramount+ México -- VPN​ Costa Rica -- VPN El Salvador -- VPN Guatemala --​ VPN​ Honduras -- VPN Nicaragua -- VPN Panamá -- VPN Rep. Dominicana -- VPN Colombia -- VPN Ecuador -- VPN Perú -- VPN Venezuela -- VPN Argentina -- VPN Uruguay -- VPN Paraguay -- VPN Brasil -- VPN Reino Unido -- VPN Irlanda -- VPN

Alineaciones posibles de Udinese — FC Barcelona

XI de Udinese: Maduka Okoye; Kingsley Ehizibue, Christian Kabasele, Oumar Solet, Thomas Kristensen, Jordan Zemura; Jesper Karlström, Arthur Atta, Jakub Piotrowski, Lennon Miller; Keinan Davis.

XI de FC Barcelona: Wojciech Szczęsny; Xavi Espart, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents; Marc Casadó, Marc Bernal, Ebrima Tunkara; Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Shane Kluivert.

Fecha, hora, TV y Online para ver Udinese — FC Barcelona

Fecha: Sábado, 8 de agosto de 2026

Partido: Udinese vs. FC Barcelona

Competencia: Partido amistoso

Hora del partido: 22:00 en España, 20:00 GMT, 16:00 ET en EE. UU.

Televisión: TV3, Movistar+ y 3Cat

Estadio: Bluenergy Stadium de Udine, Italia.