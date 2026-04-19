Llegamos al día final del evento más importante de la lucha libre de entretenimiento. Este domingo 19 de abril, desde el Allegiant Stadium de Las Vegas en Nevada, podrás seguir la transmisión de WWE Wrestlemania 2026 Noche 2 EN VIVO, con la pelea estelar de Roman Reigns vs. CM Punk por el Campeonato Mundial de la WWE. Todo ha quedado listo para cerrar con broche de oro este evento, que el próximo año se va a trasladar por primera vez fuera de los Estados Unidos y será en Arabia Saudi. A continuación, te dejo con los horarios y canales de transmisión para ver el evento .

¿A qué hora ver WWE Wrestlemania 2026 Noche 2 EN VIVO?

La transmisión de WWE Wrestlemania 2026 Noche 2 será a partir de las 18:00 horas Tiempo del Este en Estados Unidos o 15:00 horas Tiempo del Pacífico . Además, aquí te dejo con todos los horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este evento.

País Horario Argentina 19:00 horas Bolivia 18:00 horas Chile 18:00 horas Colombia 17:00 horas Centroamérica 16:00 horas Ecuador 17:00 horas España 12:00 a.m. (Domingo 18) México 16:00 horas Paraguay 19:00 horas Perú 17:00 horas Puerto Rico 18:00 horas República Dominicana 18:00 horas Uruguay 19:00 horas Venezuela 18:00 horas

No te pierdas el minuto a minuto de cada combate en esta emocionante jornada de lucha libre de WWE Wrestlemania 2026 Noche 2.

¿Dónde ver WWE Wrestlemania 2026 Noche 2 EN VIVO?

Este domingo 19 de abril, tienes la opción de ver WWE Wrestlemania 2026 Noche 2 EN VIVO a través de NETFLIX en todo el mundo o Peacock únicamente desde Estados Unidos.

Estas son las dos opciones oficiales que tendrás para ver la jornada completa de la segunda noche de WWE Wrestlemania 2026 desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Cartelera de WWE Wrestlemania 2026 Noche 2

Campeonato Mundial de Peso Pesado: CM Punk (c) vs. Roman Reigns

CM Punk (c) vs. Roman Reigns Campeonato de Mujeres de WWE: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley

Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley Lucha individual: Finn Bálor vs. Dominik Mysterio

Finn Bálor vs. Dominik Mysterio Campeonato de los Estados Unidos: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams

Sami Zayn (c) vs. Trick Williams Lucha individual: Brock Lesnar vs. Oba Femi

Brock Lesnar vs. Oba Femi Lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs Je’Von Evans vs Dragon Lee vs Rusev vs JD McDonagh vs Rey Mysterio

Cabe señalar que el día domingo 19 de abril se llevará a cabo la Noche 2 de WWE Wrestlemania, desde el mismo escenario en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.