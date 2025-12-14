Si eres chileno o chilena residente en EE.UU., puedes participar en las elecciones presidenciales 2025 acudiendo presencialmente al local de votación que Servel te asignó en el extranjero, generalmente un consulado o centro habilitado en tu circunscripción consular, en el horario establecido y con tu cédula de identidad o pasaporte chileno vigentes o vencidos dentro del plazo permitido.​

Requisitos básicos y registro

Para votar desde Estados Unidos debes estar inscrito en el padrón de electores en el extranjero, lo que implica haber declarado domicilio electoral fuera de Chile ante el consulado o a través de los canales habilitados por Servel antes del cierre del registro. El voto en el exterior es presencial, personal, voluntario, igualitario y secreto, y solo pueden sufragar quienes aparezcan habilitados en el padrón correspondiente al local de votación asignado.​

Horarios y documentos para votar

Las mesas receptoras de sufragio en el exterior operan, en general, entre las 8:00 y las 18:00 horas locales del país donde se ubica el consulado o local habilitado, aunque Servel puede ajustar levemente estos rangos según cada jurisdicción. Para votar debes presentar cédula de identidad chilena o pasaporte chileno, incluso si están vencidos dentro del plazo que Servel admite para la elección 2025, sin que se acepte ningún otro documento como licencia de conducir u otros.​

Reglas clave del voto en el exterior

El voto se emite marcando una sola preferencia en la cédula electoral y depositando el voto en la urna ante la mesa receptora, del mismo modo que en Chile. No existe voto electrónico ni por correo para estas elecciones, por lo que quienes residen en el extranjero deben acudir físicamente al local asignado y, si no pueden votar, deben revisar en Chile las reglas de excusas y posibles sanciones cuando tengan domicilio electoral en territorio nacional.​

Consulados de Chile en EE.UU. por estado

Los chilenos en Estados Unidos votan, por regla general, en consulados generales, consulados honorarios u otros locales que Servel habilite en coordinación con la red consular; es importante confirmar el local exacto en la consulta oficial “Dónde me toca votar” de Servel. A continuación, una selección de consulados relevantes y sus direcciones físicas, que sirven como referencia de circunscripciones consulares:​

Washington D.C. (circunscribe, entre otros, Maryland, Virginia, Virginia Occidental y Carolina del Norte): 1736 Massachusetts Avenue NW, Washington D.C. 20036.​

Nueva York (New York y área de influencia): 866 United Nations Plaza, Suite 601, New York, NY 10017.​

Chicago (Illinois y región del Medio Oeste cercana): 1415 N. Dayton St., Piso 2, Chicago, Illinois 60642.​

Houston (Texas y estados aledaños sin consulado general propio): 1300 Post Oak Blvd., Suite 1130, Houston, Texas 77056.​

Los Ángeles (California sur y zona de influencia en la Costa Oeste): 6100 Wilshire Blvd., Suite 1240, Los Angeles, California 90048.​

San Francisco (California norte y área circundante): 870 Market St., Suite 1058, San Francisco, CA 94102.​

Miami (Florida, Alabama, Georgia, Tennessee y Carolina del Sur, según circunscripción consular oficial): 800 Brickell Avenue, Suite 1200, Miami, Florida 33131.​

San Diego, Phoenix, Honolulu, Las Vegas, Nueva Orleans, San Antonio, Dallas, Minneapolis, Kansas City, Detroit, Boston, Atlanta, Orlando y San Juan de Puerto Rico cuentan con consulados u oficinas honorarias cuyas direcciones están registradas en la lista oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.​

Candidatos presidenciales 2025

Para la elección presidencial 2025, Servel inscribe y publica oficialmente las candidaturas que resultan de las primarias y de las inscripciones directas de partidos y pactos, integrando la nómina definitiva en su documentación electoral. Antes de votar desde Estados Unidos, se recomienda revisar en el sitio de Servel o en la franja y materiales oficiales la lista actualizada de candidatos presidenciales, sus pactos y programas, ya que la papeleta en el exterior reproduce exactamente la oferta electoral vigente en Chile para esa elección.​