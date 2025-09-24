La gran noche de los Premios Juventud 2025 está a punto de llegar, consagrándose como la celebración más vibrante de la música y la cultura latina. La ceremonia de este año cuenta con un total de 41 categorías y una impresionante lista de 231 artistas nominados, cubriendo todos los géneros y tendencias del momento. Los ganadores de estos prestigiosos galardones ya han sido elegidos, pues el proceso de votación de los fans se llevó a cabo desde el 19 de agosto hasta el 1 de septiembre.

No te pierdas la transmisión de los Premios Juventud 2025 en vivo este 25 de septiembre por la cadena Univision. La cobertura especial comenzará a las 7pm ET /6pm CT con la imperdible alfombra azul y el especial “Noche de Estrellas”, donde podrás ver a tus artistas favoritos. La ceremonia de entrega de premios, donde se revelarán a los ganadores de las 41 categorías, iniciará oficialmente a las 8pm ET /7pm CT.

Conoce los horarios por país y qué canales de TV transmiten los Premios Juventud 2025 este jueves 25 de septiembre de 2025 desde Panamá. (Foto: TelevisaUnivision)

¿A qué hora ver los Premios Juventud 2025 EN VIVO?

La ceremonia principal comenzará en horario estelar para que los fans puedan disfrutarla sin problemas. Aquí te dejamos los horarios para seguir la transmisión en vivo:

Estados Unidos: 8:00 p.m. ET (Hora del Este) / 7:00 p.m. CT (Hora del Centro)

8:00 p.m. ET (Hora del Este) / 7:00 p.m. CT (Hora del Centro) México: 6:00 p.m. (Tiempo del Centro)

¿Dónde ver los Premios Juventud 2025 EN VIVO en México?

En México, los premios podrán seguirse única y exclusivamente por streaming a través de ViX. También puedes seguir la cobertura minuto a minuto por medio del live stream, el live blog en la página web oficial de Premios Juventud y las redes sociales oficiales.

¿Cómo ver los Premios Juventud 2025 EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión oficial será por Univision y Galavisión por televisión, y también estará disponible en UNIMÁS y ViX por streaming.

¿Cómo votar por tu artista favorito en los Premios Juventud 2025?

Bad Bunny, Karol G y Danny Ocean figuran entre los nominados principales de los Premios Juventud 2025, pero el periodo para votar en línea por estos artistas estuvieron disponibles desde en línea desde el martes 19 de agosto hasta su conclusión el pasado lunes 1 de septiembre de 2025.

La votación se realizó a través del sitio oficial premiosjuventud.com/vota y era abierta a cualquier persona mayor de 18 años con cuenta de correo electrónico válida, independientemente de su país de residencia. Cada cuenta podía votar una vez por un artista en cada una de las 41 categorías y solamente podías hacerlo en una ocasión por cada cuenta de correo electrónico durante el periodo habilitado.

Proceso de votación de los Premios Juventud 2025

El primer paso era ingresar a www.premiosjuventud.com/vota y registrarse proporcionando correo electrónico, nombre y país.

Tras confirmar el registro, los usuarios podían seleccionar y votar por sus artistas favoritos en cada una de las tres secciones, incluyendo Categoría Musical, Categoría TV & streaming, y Categoría Digital/Social. A su vez, cada una mostraba sus categorías correspondientes.

Posterior a ello, debías seleccionar a un famoso/a por cada sección y confirmar tu voto.

Al enviar tu voto aparecía la palabra “Gracias”, lo que confirmaba que fue registrado exitosamente.

Cabe recalcar que la votación fue gratuita (a excepción de los cargos que aplicaron en tu cuenta de Internet o en tu plan de datos en los teléfonos móviles) y los resultados se conocerán el jueves 25 de septiembre de 2025 durante la transmisión oficial.