El público venezolano dentro y fuera de Estados Unidos puede impulsar a Clara Vegas Goetz en el Miss Universo 2026 mediante la votación digital oficial del certamen. La representante de la belleza llanera compite en la edición 75, cuya gala final se celebrará el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. El respaldo para la reina venezolana se registra desde la aplicación MU Fan, disponible para Android y iPhone, o mediante la plataforma web autorizada por la organización. La candidata que acumule más votos populares obtendrá un pase directo al Top 30 de semifinalistas. Ese beneficio asegura su clasificación inicial, pero no determina quién ganará la corona.

¿Cómo votar por Clara Vegas de Venezuela en Miss Universo 2026?

Para votar desde el celular, descarga MU Fan en Google Play o App Store y abre la sección“Vote Now”. Busca Venezuela, confirma que aparezcan el nombre y la fotografía oficial de Clara Vegas y selecciona el ícono de votación. Luego elige el voto gratuito o uno de los paquetes adicionales disponibles y completa la confirmación en pantalla. Los interesados pueden emitir un voto gratuito al día, mientras los votos adicionales se ofrecen mediante paquetes pagados. Los precios comienzan en US$0.99, aunque el importe final debe comprobarse dentro de la aplicación antes de realizar la compra.

Cantidad de votos Precio 1 voto Gratis 18 votos US$0,99 90 votos US$4,99 6.000 votos US$199,99

También es posible apoyar a la candidata venezolana desde la plataforma web oficial de votaciones de Miss Universe. Una vez dentro, abre el directorio de participantes, localiza el perfil de Venezuela y selecciona la fotografía de Clara Vegas. El sistema mostrará la modalidad gratuita y, cuando estén disponibles, las alternativas pagadas para aumentar el número de votos. Antes de proporcionar datos personales o financieros, conviene verificar que el acceso proceda de los canales oficiales del certamen. Solo los votos correctamente confirmados dentro de las plataformas autorizadas serán contabilizados.

Pasos para votar por Clara Vegas de Venezuela en el Miss Universo 2026

Ingresa a missuniverseorg.com/vote y entra en la sección de votaciones. Busca a Venezuela y verifica que aparezca la fotografía de Clara Vegas. Selecciona la opción de un voto gratuito o, si deseas adquirir votos adicionales, revisa los paquetes disponibles. Completa las instrucciones en pantalla para confirmar el registro del voto. Seleccionar la fotografía no sustituye la confirmación del proceso.

El voto popular influye únicamente en la conformación del Top 30 y no sustituye las evaluaciones del jurado durante las rondas siguientes. Después del primer corte, las candidatas deberán avanzar mediante su desempeño en pasarela, comunicación, entrevistas y presentaciones finales. Por tanto, liderar la votación puede darle a Clara Vegas una plaza directa entre las semifinalistas, pero no garantiza el título de Miss Universo. La venezolana busca conseguir la octava corona del país en una edición que reúne a más de cien representantes internacionales. La competencia concluirá el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

¿Qué obtiene la candidata que gane la votación en el Miss Universo 2026?

La ganadora del voto del público obtiene un pase directo al Top 30 de Miss Universo 2026, según las publicaciones consultadas. Ese beneficio corresponde al acceso al grupo de semifinalistas, no a la adjudicación automática de la corona.