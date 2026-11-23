Este martes 24 de noviembre, el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, será el escenario de la gran final de la 75.ª edición de Miss Universo 2026. Durante esta esperada velada, candidatas de 116 países lucharán por la corona que actualmente ostenta la mexicana Fátima Bosch. En una noche decisiva que reunirá la atención de millones de espectadores alrededor del mundo, tú puedes marcar la diferencia. ¿Cómo? Te contamos.

Ecuador estará representado en el certamen por Dalia Bucaram. La modelo llega a la competencia internacional tras coronarse como Miss Universo Ecuador 2026. Con la mira puesta en asegurar un lugar entre las 30 semifinalistas y dejar en alto el nombre de su país, el respaldo de sus seguidores resulta un factor clave para impulsar su clasificación en la etapa decisiva del concurso.

¿Cómo votar por Dalia Bucaram de Ecuador en Miss Universo 2026?

Si deseas respaldar a Dalia Bucaram (Miss Ecuador 2026) y ayudarla a conseguir un cupo directo en el Top 30 de Miss Universo 2026, solo debes registrar tu voto en la plataforma oficial del concurso siguiendo estas indicaciones:

Ingresa a la plataforma oficial: Entra a la página web missuniverseorg.com (en la sección de votación) o descarga la aplicación móvil oficial de Miss Universe (disponible en Android e iOS). Busca a la representante de Ecuador: Desplázate por la lista de candidatas o utiliza el buscador para encontrar el perfil de Ecuador (Dalia Bucaram). Emite tu voto: Haz clic sobre su foto y selecciona la opción de votar (generalmente representada por el ícono de una estrella).

Importante: El primer voto será gratuito. Pero, si deseas apoyar con más votos, la plataforma habilita paquetes de votos adicionales con costo mediante tarjeta de crédito o débito.

¿Cuánto valen los paquetes de votos adicionales para Miss Universo 2026?

El valor de los votos adicionales va desde los 0,99 dólares (paquete de 18 votos) hasta los 199,99 dólares (6.000 votos).

Cantidad de votos Precio 1 voto Gratis 18 votos US$0,99 90 votos US$4,99 6.000 votos US$199,99

¿El voto del público puede definir a la ganadora del Miss Universo 2026?

No. Aunque el respaldo popular no define de forma directa quién se llevará la corona, sí resulta determinante en la fase inicial del concurso, tal como mencionamos anteriormente.

En concreto, la participante que obtenga el mayor número de votos mediante la aplicación MU Fan y el sitio web oficial conseguirá su pase automático al grupo de las 30 semifinalistas.

Por su parte, la designación de las otras 29 clasificadas, el avance en las etapas posteriores (Top 12, Top 5 y la ronda de preguntas en vivo) y la coronación de la nueva Miss Universo dependerán únicamente del criterio del comité de selección y del jurado.