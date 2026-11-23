La periodista y modelo Dominga López representa a Chile en la edición 2026 del Miss Universo, cuya gala final se celebrará este martes 24 de noviembre en Puerto Rico. La comunidad chilena y los seguidores hispanos residentes en Estados Unidos pueden respaldarla de manera internacional a través de la plataforma digital oficial y la aplicación móvil MU Fan. El sistema de votación popular tiene un impacto directo en la competencia, ya que la candidata más apoyada por el público asegura un lugar automático en el cuadro de las treinta semifinalistas.

Para registrar su participación desde territorio estadounidense sin necesidad de viajar a la sede del evento, los usuarios deben ingresar al portal oficial del certamen o descargar la app en dispositivos iOS y Android. Una vez dentro de la sección de votaciones, es fundamental buscar la bandera de Chile en el listado alfabético y verificar que el perfil seleccionado muestre el nombre y la fotografía de Dominga López. Tras confirmar la elección, el sistema permite validar un primer voto de forma totalmente gratuita por usuario registrado.

Quienes deseen incrementar sus oportunidades de apoyo pueden adquirir paquetes de votos adicionales mediante pagos en dólares estadounidenses dentro de la misma aplicación. Aunque esta modalidad opcional multiplica el puntaje acumulado para el pase directo a semifinales, la organización recuerda que el voto del público únicamente define el ingreso al Top 30 y no determina a la ganadora final de la corona. Las urnas digitales permanecerán abiertas hasta el martes 24 de noviembre, aunque la hora exacta de cierre varía según la zona horaria de cada estado.

Cómo votar por Dominga López de Chile en Miss Universo 2026: paso a paso

Para votar desde el celular, descarga MU Fan en Google Play o App Store y abre la sección“Vote Now”. Busca Chile, confirma que aparezcan el nombre y la fotografía oficial de Dominga López y selecciona el ícono de votación. Luego elige el voto gratuito o uno de los paquetes adicionales disponibles y completa la confirmación en pantalla. Los interesados pueden emitir un voto gratuito al día, mientras los votos adicionales se ofrecen mediante paquetes pagados. Los precios comienzan en US$0.99, aunque el importe final debe comprobarse dentro de la aplicación antes de realizar la compra.

Cantidad de votos Precio 1 voto Gratis 18 votos US$0,99 90 votos US$4,99 6.000 votos US$199,99

Pasos para votar por Dominga López de Chile en el Miss Universo 2026

Accede al portal de votaciones anunciado por la organización o a su aplicación oficial. Entra en la sección “Vote” o “Votación”. Busca a Chile en el listado de países participantes. Comprueba que el perfil seleccionado corresponde a Dominga López. Sigue las indicaciones para registrar el apoyo. Algunas guías mencionan una estrella bajo la fotografía y el botón “Vote now”. Si eliges votos adicionales, revisa el importe antes de confirmar el pago.

¿Se puede votar desde la página web del Miss Universo 2026?

La respuesta es sí y se puede votar a través del portal missuniverseorg.com/vote, así como mediante su aplicación oficial o el sitio web del certamen de belleza. Para quienes participan desde Miami, Nueva York, Houston, Los Ángeles u otra ciudad estadounidense, la votación figura como disponible desde cualquier lugar del mundo.

¿Para qué sirve la votación del público en el Miss Universo 2026?

La votación permite que los seguidores respalden a su candidata favorita y tiene un efecto específico en la competencia: otorgar una clasificación a la participante que reúna más apoyos. En el caso de Dominga López, los votos se suman a su candidatura como representante de Chile. No debe confundirse esta dinámica con una elección directa de la próxima Miss Universo. El beneficio anunciado corresponde al acceso a las semifinales, no a la adjudicación de la corona.

¿Qué obtiene la candidata que gane la votación en el Miss Universo 2026?

La ganadora del Fan Vote obtiene un pase al Top 30, según la publicación de Miss Universe sobre las reglas de participación. Si Dominga López termina como la candidata más votada, ese sería el beneficio para la representante chilena. No se ha anunciado un premio económico asociado a esta votación ni se indica que ganarla garantice un puesto posterior entre las finalistas. El reconocimiento confirmado es la clasificación al grupo de treinta semifinalistas.