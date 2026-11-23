La gran final de Miss Universo 2026 se celebrará este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, Puerto Rico. La edición número 75 del certamen internacional reunirá a representantes de diferentes países que competirán por la corona y el título que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch.

Entre las participantes destaca Justus Kelley, representante de Estados Unidos, quien buscará conquistar el título de Miss Universo 2026. Conoce cómo votar por la Miss USA y apoyarla a asegurar un lugar entre las 30 semifinalistas del prestigioso certamen.

¿Cómo votar por Justus Kelley de USA en Miss Universo 2026?

Si quieres apoyar a Justus Kelley (Miss Estados Unidos 2026) y contribuir a que obtenga un pase directo al Top 30 de Miss Universo 2026, puedes emitir tu voto a través de la plataforma oficial del certamen.

Ingresa a la plataforma oficial: Entra a la página web missuniverseorg.com (en la sección de votación) o descarga la aplicación móvil oficial de Miss Universe (disponible en Android e iOS). Busca a la representante de Perú: Desplázate por la lista de candidatas o utiliza el buscador para encontrar el perfil de Perú (Luren Márquez). Emite tu voto: Haz clic sobre su foto y selecciona la opción de votar (generalmente representada por el ícono de una estrella).

Importante: El primer voto será gratuito. Pero, si deseas apoyar con más votos, la plataforma habilita paquetes de votos adicionales con costo mediante tarjeta de crédito o débito.

¿Cuánto valen los paquetes de votos adicionales para Miss Universo 2026?

El valor de los votos adicionales va desde los 0,99 dólares (paquete de 18 votos) hasta los 199,99 dólares (6.000 votos).

Cantidad de votos Precio 1 voto Gratis 18 votos US$0,99 90 votos US$4,99 6.000 votos US$199,99

¿El voto del público puede definir a la ganadora del Miss Universo 2026?

Aunque el voto del público no determina quién será la ganadora de Miss Universo 2026, su participación tiene un papel importante durante la primera etapa de la competencia. En esta instancia, la candidata que reúna la mayor cantidad de apoyos a través de la aplicación MU Fan y la página web oficial obtendrá un lugar asegurado entre las 30 semifinalistas.

En cambio, los otros 29 puestos del Top 30 serán definidos por el comité de selección y el jurado. Esta misma evaluación determinará qué participantes avanzarán al Top 12 y al Top 5, así como quiénes llegarán a la ronda de preguntas en vivo y tendrán la oportunidad de conquistar la corona de Miss Universo 2026.