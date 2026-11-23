La 75.ª edición de Miss Universo 2026 celebrará su gala final este martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. En esta esperada ceremonia, 116 candidatas competirán por la corona que actualmente ostenta la mexicana Fátima Bosch. Será una noche que pondrá a prueba el carisma, la preparación y el desenvolvimiento escénico de las mises ante la mirada e incertidumbre del mundo entero.

En esta edición, nuevamente, el público podrá participar y ayudar a su candidata a llegar entre las 30 semifinalistas. Luren Márquez será la representante peruana en este magno evento y te contamos los pasos que debes seguir para brindarle tu voto.​​​

¿Cómo votar por Luren Márquez en Miss Universo 2026?

Para votar por Luren Márquez (Miss Perú 2026) y ayudarla a asegurar un pase directo al Top 30 en Miss Universo 2026, puedes hacerlo a través de la plataforma oficial del certamen siguiendo estos pasos:

Ingresa a la plataforma oficial: Entra a la página web missuniverseorg.com (en la sección de votación) o descarga la aplicación móvil oficial de Miss Universe (disponible en Android e iOS). Busca a la representante de Perú: Desplázate por la lista de candidatas o utiliza el buscador para encontrar el perfil de Perú (Luren Márquez). Emite tu voto: Haz clic sobre su foto y selecciona la opción de votar (generalmente representada por el ícono de una estrella).

Importante: El primer voto será gratuito. Pero, si deseas apoyar con más votos, la plataforma habilita paquetes de votos adicionales con costo mediante tarjeta de crédito o débito.

¿Cuánto valen los paquetes de votos adicionales para Miss Universo 2026?

El valor de los votos adicionales va desde los 0,99 dólares (paquete de 18 votos) hasta los 199,99 dólares (6.000 votos).

Cantidad de votos Precio 1 voto Gratis 18 votos US$0,99 90 votos US$4,99 6.000 votos US$199,99

¿El voto del público puede definir a la ganadora del Miss Universo 2026?

No. El voto del público no elige directamente a la ganadora de la corona, aunque (como lo señalamos en los primeros párrafos) sí cumple un papel clave en la primera etapa del certamen.

En síntesis: La candidata que acumule la mayor cantidad de votos del público a través de la app MU Fan y la web oficial asegura un lugar automático entre las 30 semifinalistas.

Las 29 semifinalistas restantes, así como los avances en las siguientes rondas eliminatorias (Top 12, Top 5 y ronda de preguntas en vivo) y la elección definitiva de la nueva Miss Universo, quedan exclusivamente en manos del comité de selección y el jurado calificador.