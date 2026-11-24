Los seguidores de Colombia tienen la oportunidad de ayudar a María Alejandra López a avanzar en Miss Universo 2026. La representante colombiana forma parte de las 116 candidatas que compiten por la corona de la edición número 75 del certamen, cuya gran final se celebrará este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. A través de una votación digital habilitada por la organización oficial de Miss Universo, el público puede respaldar a su favorita y darle la posibilidad de conseguir un pase directo al grupo de las 30 semifinalistas. El proceso está disponible desde el portal oficial de votaciones y la aplicación MU Fan, con una alternativa gratuita y paquetes de votos de pago. Aquí te explicamos cómo votar por María Alejandra López, cuáles son los precios y hasta cuándo puedes participar.

¿Cómo votar por María Alejandra López en Miss Universo 2026?

Los seguidores de la candidata colombiana pueden registrar su apoyo a través de dos canales habilitados para la votación de Miss Universo 2026: el portal oficial de votaciones y la aplicación móvil MU Fan para Android o MU Fan para iPhone y iPad.

Para votar por María Alejandra López, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de votación: missuniverseorg.com/vote. También puedes descargar la aplicación MU Fan desde Google Play o App Store. Accede a la sección de votaciones de Miss Universo 2026, identificada como «Vote». Busca a Colombia en el listado de países participantes. Ubica el perfil o la fotografía de María Alejandra López Pérez. Selecciona la modalidad de voto gratuito o uno de los paquetes disponibles si deseas adquirir votos adicionales. Confirma tu participación siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Comprueba que la plataforma confirme el registro de los votos.

La plataforma permite que los seguidores de diferentes países participen en la elección popular. De acuerdo con la información difundida para esta edición, pueden participar personas de 14 años o más, siempre que no residan en territorios restringidos.

¿Cómo votar gratis por Colombia en Miss Universo 2026?

La votación contempla una alternativa gratuita para quienes desean apoyar a María Alejandra López sin realizar ningún pago.

El sistema utiliza una estrella amarilla en la interfaz de votación para identificar la opción gratuita. Al ingresar al perfil de la candidata colombiana, los usuarios pueden seleccionar esta modalidad y registrar su apoyo sin necesidad de comprar un paquete.

También existe la posibilidad de adquirir votos adicionales mediante los paquetes de pago disponibles en la plataforma. Estos se procesan en dólares estadounidenses y pueden abonarse con tarjeta de crédito o mediante los métodos de facturación móvil admitidos en cada país.

Para participar sin coste, accede directamente a la página oficial de votación de Miss Universo o utiliza la aplicación MU Fan.

¿Cuánto cuesta votar por María Alejandra López en Miss Universo 2026?

Los seguidores que quieran aumentar su participación pueden elegir entre distintos paquetes de votos. Los precios publicados para esta edición son los siguientes:

Cantidad de votos Precios 18 votos US$0.99 90 votos US$4.99 240 votos US$9.99 510 votos US$19.99 1,320 votos US$49.99 2,700 votos US$99.99 6,000 votos US$199.99 60,000 votos US$1,999.00

Los paquetes permiten adquirir votos adicionales para respaldar a una candidata. Antes de realizar una compra, revisa el importe, la cantidad seleccionada y las condiciones que aparecen en la plataforma oficial. Los pagos efectuados no son reembolsables, según la información publicada sobre el proceso.

¿Hasta cuándo se puede votar por María Alejandra López en Miss Universo 2026?

La votación popular de Miss Universo 2026 comenzó el 16 de octubre y permanecerá habilitada hasta el día de la coronación, este martes 24 de noviembre.

La organización establece el cierre mediante una cuenta regresiva que aparece en el portal oficial de votación y en la aplicación MU Fan. Por ello, la referencia para conocer el plazo restante es el contador de la plataforma: los votos deben registrarse antes de que llegue a cero.

El plazo concluirá antes de que se cierre la selección del Top 30 de semifinalistas, cuya presentación está prevista durante la transmisión en directo de la final. Cualquier voto enviado después de que termine el periodo oficial no será contabilizado.

La recomendación para los seguidores colombianos es completar su participación con anticipación y no esperar hasta los últimos minutos de la votación.

¿El voto del público puede llevar a María Alejandra López al Top 30?

Sí. La votación popular tiene una incidencia directa en la primera clasificación de Miss Universo 2026: la candidata que obtenga la mayor cantidad de votos válidos del público conseguirá un lugar asegurado entre las 30 semifinalistas.

Esto representa una oportunidad importante para María Alejandra López, ya que el respaldo de los seguidores colombianos puede ayudarla a superar el primer corte de la competencia.

Sin embargo, obtener el mayor número de votos no significa ganar automáticamente Miss Universo. La participante que consiga ese pase deberá continuar en el certamen y superar las siguientes etapas junto a las demás semifinalistas.

¿Cómo se elige a la ganadora de Miss Universo 2026?

El certamen contempla varias rondas eliminatorias antes de anunciar a la nueva reina. Después de la selección de las 30 semifinalistas, las participantes competirán en diferentes presentaciones y el grupo se reducirá progresivamente.

El formato anunciado para esta edición contempla las siguientes etapas:

Top 30: se anuncian las 30 semifinalistas, con un puesto reservado para la candidata que obtenga la mayor cantidad de votos populares. Top 12: las participantes continúan en competencia y buscan avanzar a la siguiente ronda. Top 5: el jurado selecciona a las cinco finalistas que disputarán la corona. Ronda de preguntas: las candidatas responden las preguntas de la instancia decisiva. Coronación: se anuncia a Miss Universo 2026, quien sucederá a Fátima Bosch, de México.

Por tanto, el voto de los espectadores puede resultar decisivo para conseguir un lugar en las semifinales, pero la elección de la nueva reina dependerá de las etapas finales y de la evaluación del jurado.

¿Cuándo y dónde será la final de Miss Universo 2026?

La gran final de Miss Universo 2026 se celebrará este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan.

La transmisión principal está programada para las 8:00 p. m. ET, mientras que Telemundo comenzará su cobertura a las 7:00 p. m. ET con el especial Celebrando Nuestras Reinas. Durante la gala se conocerán las semifinalistas, las finalistas y la sucesora de Fátima Bosch.

María Alejandra López buscará representar a Colombia en las últimas instancias de la competencia. El respaldo del público puede darle un impulso en la primera clasificación, aunque el objetivo final será avanzar en cada ronda y luchar por la corona de la edición número 75.