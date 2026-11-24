Melissa Núñez representa a República Dominicana en la edición número 75 de Miss Universo y busca el respaldo del público para conseguir un lugar entre las 30 semifinalistas. La votación popular representa una oportunidad adicional para avanzar en el certamen, cuya gala final se celebra este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Los seguidores pueden apoyar a la candidata dominicana a través del portal oficial de votaciones de Miss Universo y de la aplicación MU Fan.

El proceso comenzó el 16 de octubre y permite que los seguidores de todo el mundo participen en la elección de una de las semifinalistas. La concursante que reúna la mayor cantidad de votos válidos obtendrá un pase directo al Top 30. Sin embargo, esta modalidad no determina quién será la nueva Miss Universo: la elección de la ganadora depende de las siguientes etapas de la competencia y de la evaluación del jurado.

¿Cómo votar por Melissa Núñez en Miss Universo 2026?

Los seguidores de República Dominicana pueden registrar su apoyo a Melissa Núñez desde el sitio oficial de votaciones de Miss Universo o mediante la aplicación MU Fan, disponible para dispositivos móviles. En ambas plataformas deben localizar a la representante dominicana y seguir las instrucciones para emitir el voto.

Estos son los pasos para participar:

Ingresa al portal oficial de votaciones de Miss Universo 2026. Busca la sección correspondiente a la votación del público para el Top 30. Localiza a Melissa Núñez o selecciona a República Dominicana entre los países participantes. Elige a la candidata dominicana y pulsa la opción de voto disponible. Sigue las indicaciones de la plataforma y comprueba que tu participación haya quedado registrada.

También puedes descargar la aplicación oficial MU Fan para Android o MU Fan para iPhone. Desde allí podrás acceder a las opciones de votación habilitadas por la organización.

¿Cómo votar gratis por Melissa Núñez de República Dominicana?

La plataforma contempla una modalidad de participación gratuita. Para utilizarla, ingresa al portal de Miss Universo o abre MU Fan, busca el perfil de Melissa Núñez y selecciona la opción de voto gratuito, identificada en la aplicación mediante una estrella amarilla.

Después de completar el procedimiento, verifica que el sistema confirme el registro. La disponibilidad y las condiciones de cada modalidad deben consultarse directamente en la plataforma oficial, especialmente durante las últimas horas de la votación.

¿Cuánto cuesta votar por Melissa Núñez en Miss Universo 2026?

Además de la alternativa gratuita, la plataforma de votación ofrece paquetes de votos pagados. Los precios se muestran en dólares estadounidenses y la cantidad de votos depende del paquete seleccionado.

Cantidad de votos Precios 18 votos US$0.99 90 votos US$4.99 240 votos US$9.99 510 votos US$19.99 1,320 votos US$49.99 2,700 votos US$99.99 6,000 votos US$199.99 60,000 votos US$1,999

Antes de realizar una compra, revisa el importe final y las condiciones que aparecen en la aplicación o en el portal oficial. Las operaciones de pago deben completarse únicamente mediante los canales habilitados por la organización.

¿Hasta cuándo se puede votar por Melissa Núñez en Miss Universo 2026?

La votación del público se mantiene habilitada hasta el día de la coronación, este martes 24 de noviembre. Como la competencia llega hoy a su desenlace, los seguidores deben consultar el contador regresivo que aparece en la aplicación MU Fan o en el sitio oficial para conocer la hora exacta de cierre.

Los votos enviados después de que el contador llegue a cero no se contabilizan. Por eso, quienes quieran respaldar a Melissa Núñez deben completar el proceso antes de que termine el plazo establecido por la organización.

¿El voto del público puede llevar a Melissa Núñez al Top 30?

Sí. La candidata que consiga la mayor cantidad de votos válidos en la elección popular obtiene uno de los 30 puestos de semifinalista de Miss Universo 2026. Este mecanismo concede al público la posibilidad de influir directamente en el primer corte de la competencia.

No obstante, el voto popular no garantiza la corona ni determina el resto de las clasificaciones. Las demás participantes del Top 30 avanzan de acuerdo con el sistema de evaluación establecido para el certamen y las decisiones del comité de selección.

¿Cómo se elige a la ganadora de Miss Universo 2026?

La elección de la nueva Miss Universo comprende distintas etapas. Después de la competencia preliminar y de la selección de las 30 semifinalistas, las concursantes que avanzan deben superar nuevos cortes ante el comité de selección.

El voto del público tiene un alcance específico: concede un puesto directo en el Top 30 a la participante más votada. A partir de esa fase, las candidatas continúan compitiendo en las rondas previstas por la organización hasta llegar a la decisión final.

¿Cuándo y dónde será la final de Miss Universo 2026?

La gala de Miss Universo 2026 se celebra este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La edición número 75 reúne a 116 candidatas que buscan suceder a Fátima Bosch, representante de México y actual reina del certamen.

La participación de Melissa Núñez concentra la atención del público dominicano, que puede respaldarla mediante la votación digital antes del cierre del proceso. Para emitir el voto, consulta directamente el portal oficial de Miss Universo o utiliza la aplicación MU Fan.