La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 tendrá amplio seguimiento en España y los aficionados que busquen programación para alentar a ‘La Roja’ en la búsqueda por la segunda estrella en su escudo deben conocer las opciones legales de transmisión del máximo certamen futbolístico: la mayoría de los partidos en abierto seguirán en RTVE (La 1 y RTVE Play), que mantiene derechos compartidos junto a plataformas privadas; Mediaset España (Telecinco y Mitele) también tendrá partidos seleccionados, mientras que en streaming las señales oficiales ofrecerán streamings gratuitos y de pago según el calendario.

Si prefieres ver los partidos del Mundial 2026 desde EE. UU. con comentarios y horarios españoles, se recomienda usar una Red Privada Virtual (VPN, por sus siglas en inglés) con cuidado y verificar las restricciones de geobloqueo y términos de servicio; pero si optas por alternativas legales, ten en cuenta que algunas incluyen suscripciones a servicios que sublicencian contenidos internacionales o plataformas que retransmiten feeds en castellano.

Los derechos por zona pueden implicar que partidos en horario central europeo se retransmitan en diferido en otros canales y que móviles y smart TVs reciban apps oficiales con calendario actualizado y alertas. Recuerda siempre consultar la guía de programación de RTVE y las webs de Mediaset antes del inicio del máximo torneo de selecciones de la FIFA para confirmar cambios de última hora, y recuerda que las transmisiones en abierto tienden a ofrecer mayor accesibilidad, mientras que las plataformas de pago aportan cobertura multicámara, repeticiones y opciones de audio en varios idiomas.

Averigua dónde ver la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 hoy en Estados Unidos y México. Consulte el horario oficial, qué canales transmiten el evento y la lista de artistas que se presentan en directo en esta fiesta deportiva mundial. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Quiénes tienen los derechos oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026 en España?

En España, el Mundial 2026 se verá principalmente a través de DAZN (todos los 104 partidos), mientras que RTVE (La 1/RTVE Play) ofrecerá una selección de encuentros en abierto, incluidos todos los de España, el inaugural, semifinales y la final. Movistar Plus+ y Orange TV integrarán los canales de DAZN para sus clientes con paquetes de fútbol desde el 11 de junio al 19 de julio de 2026.

DAZN RTVE DAZN es la plataforma que posee los derechos en exclusiva de pago para los 104 partidos del Mundial 2026 en España, a través de un canal gestionado junto a Grup Mediapro. RTVE adquirió los derechos en abierto de una cantidad limitad de partidos del Mundial 2026 en España.

Canales de TV en España de la Copa Mundial FIFA 2026

RTVE (La 1 y, en algunos casos, Teledeporte) emitirá en abierto partidos destacados de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026: todos los de la selección española, el partido inaugural, varias eliminatorias, semifinales, tercer puesto y la final.

RTVE Play (web y app) permitirá ver gratis online los partidos que se emitan en La 1/RTVE, incluidos los de España, el inaugural, semifinales y la final.

En total, la TV pública ofrecerá una selección limitada de encuentros, no los 104 partidos.

DAZN, a través de su canal específico ligado a Grup Mediapro, posee los derechos de todos los partidos en televisión de pago y emitirá los 104 encuentros del Mundial 2026 en directo y a la carta; solo necesitarás una suscripción activa a alguno de sus planes para acceder.

Movistar Plus+ ofrecerá el torneo completo integrando el canal/los canales de DAZN Mundial para clientes con paquete Fútbol Total o con paquete que incluya fútbol (como LALIGA), permitiendo ver todos los partidos por TV y en streaming en la app de Movistar Plus+.

Orange TV también emitirá los 104 partidos gracias a su acuerdo con DAZN, siempre que tengas contratada una tarifa de Orange con fútbol; podrás verlos tanto en los diales de Orange TV como en la app de DAZN incluida.

Los Ángeles tendrá condiciones climáticas favorables para el primer partido del Mundial 2026 en Estados Unidos. | Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP

TL; DR de cómo y dónde ver la Copa Mundial FIFA 2026 en España

Opción ¿Cuántos partidos? Tipo de acceso Detalles principales RTVE (La 1/Teledeporte) Selección de partidos (incluye España, inaugural, semifinales y final)

TDT y online gratis Televisión en abierto en toda España; también por RTVE Play. RTVE Play Los partidos que dé La 1/RTVE

Streaming gratuito Web y app oficial de RTVE, sin coste adicional. DAZN 104 partidos del Mundial

Suscripción de pago Plataforma principal con todos los encuentros en directo y bajo demanda. Movistar Plus+ 104 partidos a través de DAZN

Pack de fútbol de pago Requiere paquete Fútbol Total o paquete con fútbol que incluya DAZN Mundial. Orange TV 104 partidos a través de DAZN

Pack de fútbol de pago Necesaria tarifa con fútbol; acceso por diales de DAZN en Orange TV y app DAZN.