La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 tendrá amplio seguimiento en España y los aficionados que busquen programación para alentar a ‘La Roja’ en la búsqueda por la segunda estrella en su escudo deben conocer las opciones legales de transmisión del máximo certamen futbolístico: la mayoría de los partidos en abierto seguirán en RTVE (La 1 y RTVE Play), que mantiene derechos compartidos junto a plataformas privadas; Mediaset España (Telecinco y Mitele) también tendrá partidos seleccionados, mientras que en streaming las señales oficiales ofrecerán streamings gratuitos y de pago según el calendario.
Si prefieres ver los partidos del Mundial 2026 desde EE. UU. con comentarios y horarios españoles, se recomienda usar una Red Privada Virtual (VPN, por sus siglas en inglés) con cuidado y verificar las restricciones de geobloqueo y términos de servicio; pero si optas por alternativas legales, ten en cuenta que algunas incluyen suscripciones a servicios que sublicencian contenidos internacionales o plataformas que retransmiten feeds en castellano.
Los derechos por zona pueden implicar que partidos en horario central europeo se retransmitan en diferido en otros canales y que móviles y smart TVs reciban apps oficiales con calendario actualizado y alertas. Recuerda siempre consultar la guía de programación de RTVE y las webs de Mediaset antes del inicio del máximo torneo de selecciones de la FIFA para confirmar cambios de última hora, y recuerda que las transmisiones en abierto tienden a ofrecer mayor accesibilidad, mientras que las plataformas de pago aportan cobertura multicámara, repeticiones y opciones de audio en varios idiomas.
¿Quiénes tienen los derechos oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026 en España?
En España, el Mundial 2026 se verá principalmente a través de DAZN (todos los 104 partidos), mientras que RTVE (La 1/RTVE Play) ofrecerá una selección de encuentros en abierto, incluidos todos los de España, el inaugural, semifinales y la final. Movistar Plus+ y Orange TV integrarán los canales de DAZN para sus clientes con paquetes de fútbol desde el 11 de junio al 19 de julio de 2026.
|DAZN
|RTVE
|DAZN es la plataforma que posee los derechos en exclusiva de pago para los 104 partidos del Mundial 2026 en España, a través de un canal gestionado junto a Grup Mediapro.
|RTVE adquirió los derechos en abierto de una cantidad limitad de partidos del Mundial 2026 en España.
Canales de TV en España de la Copa Mundial FIFA 2026
RTVE (La 1 y, en algunos casos, Teledeporte) emitirá en abierto partidos destacados de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026: todos los de la selección española, el partido inaugural, varias eliminatorias, semifinales, tercer puesto y la final.
RTVE Play (web y app) permitirá ver gratis online los partidos que se emitan en La 1/RTVE, incluidos los de España, el inaugural, semifinales y la final.
En total, la TV pública ofrecerá una selección limitada de encuentros, no los 104 partidos.
DAZN, a través de su canal específico ligado a Grup Mediapro, posee los derechos de todos los partidos en televisión de pago y emitirá los 104 encuentros del Mundial 2026 en directo y a la carta; solo necesitarás una suscripción activa a alguno de sus planes para acceder.
Movistar Plus+ ofrecerá el torneo completo integrando el canal/los canales de DAZN Mundial para clientes con paquete Fútbol Total o con paquete que incluya fútbol (como LALIGA), permitiendo ver todos los partidos por TV y en streaming en la app de Movistar Plus+.
Orange TV también emitirá los 104 partidos gracias a su acuerdo con DAZN, siempre que tengas contratada una tarifa de Orange con fútbol; podrás verlos tanto en los diales de Orange TV como en la app de DAZN incluida.
TL; DR de cómo y dónde ver la Copa Mundial FIFA 2026 en España
|Opción
|¿Cuántos partidos?
|Tipo de acceso
|Detalles principales
|RTVE (La 1/Teledeporte)
|Selección de partidos (incluye España, inaugural, semifinales y final)
|TDT y online gratis
|Televisión en abierto en toda España; también por RTVE Play.
|RTVE Play
|Los partidos que dé La 1/RTVE
|Streaming gratuito
|Web y app oficial de RTVE, sin coste adicional.
|DAZN
|104 partidos del Mundial
|Suscripción de pago
|Plataforma principal con todos los encuentros en directo y bajo demanda.
|Movistar Plus+
|104 partidos a través de DAZN
|Pack de fútbol de pago
|Requiere paquete Fútbol Total o paquete con fútbol que incluya DAZN Mundial.
|Orange TV
|104 partidos a través de DAZN
|Pack de fútbol de pago
|Necesaria tarifa con fútbol; acceso por diales de DAZN en Orange TV y app DAZN.