Cómo y dónde ver la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos es la pregunta que más de un aficionado al fútbol se ha hecho desde que se anunció que Norteamérica sería la anfitriona del máximo certamen futbolístico. Y es que averiguar cuál será la señal principal será compartida entre emisoras con derechos nacionales y plataformas de streaming hace que los fanáticos busquen hasta el último minuto esta información. Tradicionalmente, cadenas como FOX y Telemundo han alternado transmisiones lineales en inglés y en español, mientras que los partidos también estarán disponibles en servicios de streaming asociados (incluyendo apps y sitios oficiales de las cadenas), además de opciones de suscripción que ofrecerán feeds en vivo y contenido complementario. Para ver partidos en tu área, verifica la programación local de estaciones afiliadas y las guías de canales por cable o satélite; si prefieres streaming, confirma que el servicio cubre derechos en EE. UU. y revisa requisitos de suscripción, compatibilidad de dispositivos y posibles restricciones geográficas. Las transmisiones podrán incluir múltiples pistas de audio (cast en inglés y español) y comentarios regionales; algunos partidos importantes tendrán cobertura simultánea en varias cadenas y plataformas para maximizar alcance.

También habrá transmisiones gratuitas parciales por señal abierta según acuerdos de derechos, pero los paquetes premium suelen ofrecer repeticiones, cámaras alternativas y análisis especializado. Comprueba las actualizaciones sobre derechos con anticipación, especialmente para fases claves como octavos, cuartos y la final, ya que sublicencias o cambios de última hora pueden modificar dónde se transmite cada encuentro. Si estás fuera de tu zona habitual en EE. UU., considera la geolocalización del servicio y opciones de autenticación a través de proveedores de TV para acceder a la señal local. Para seguir los encuentros en móvil o tablet, instala las apps oficiales de las cadenas con derechos, mantén tu conexión estable y actualiza la app antes de los partidos para evitar bloqueos. Finalmente, consulta fuentes oficiales y guías locales de programación el día del partido para confirmar horarios y canales, y así garantizar la mejor experiencia de visualización en Estados Unidos del torneo que definirá al próximo monarca del fútbol mundial.

El Mundial 2026 llegará a Los Ángeles con temperaturas cálidas y cielos mayormente despejados. | Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP

¿Quiénes tienen los derechos oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los derechos oficiales del Mundial FIFA 2026 los tienen FOX Sports (inglés) y Telemundo/NBCUniversal (español), con transmisión por TV abierta, TV de cable y varios servicios de streaming como Peacock, YouTube TV y Tubi.

FOX Sports (inglés) Telemundo Deportes (español) FOX Sports reparte los 104 partidos entre FOX, FS1 y su plataforma FOX One en inglés. Telemundo Deportes emite 92 partidos en el canal principal Telemundo y 12 en Universo, con todos los encuentros disponibles también en Peacock en español.

Canales de TV en Estados Unidos que pasan los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026

En inglés (Estados Unidos):

FOX FS1 FOX ONE FOX (señal principal, abierta en muchos mercados) tendrá una parte importante de los partidos. FS1 (Fox Sports 1, TV de cable/satélite) transmitirá 35 partidos según el reparto indicado. FOX One aparece como plataforma adicional donde estarán disponibles todos los encuentros en inglés.

En español (Estados Unidos):

TELEMUNDO UNIVERSO Telemundo emitirá en vivo 92 de los 104 partidos. Universo transmitirá los 12 partidos restantes con narración en español.

Plataformas de streaming oficiales en Estados Unidos de la Copa Mundial FIFA 2026

En español:

PEACOCK TELEMUNDO Y UNIVERSO Peacock tendrá todos los partidos del Mundial 2026 en vivo y bajo demanda en español, de manera exclusiva como plataforma OTT de NBCUniversal en Estados Unidos. Telemundo y Universo también se pueden ver vía streaming a través de la app o sitios de NBCUniversal, pero las fuentes revisadas solo mencionan explícitamente la experiencia en Peacock como casa digital principal.

En inglés:

FOX SPORTS YOUTUBE Las transmisiones de FOX Sports pueden verse en la app de FOX Sports y, según una guía reciente, también vía YouTube TV y Tubi siempre que el usuario tenga un paquete que incluya los canales socios oficiales. En Estados Unidos todos los encuentros se emitirán en directo a través de YouTube TV, siempre que el paquete incluya FOX Sports y Telemundo.

¿Quién levantará la Copa del Mundo? Esta simulación del Mundial 2026 ya tiene una respuesta | Foto: @fifaworldcup

YouTube, YouTube TV y contenido gratuito de la Copa Mundial FIFA 2026

FIFA ha anunciado un acuerdo para que YouTube sea una plataforma oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026, con avances, resúmenes, contenido de creadores y algunos partidos gratuitos seleccionados en canales oficiales.

En Estados Unidos, la transmisión completa de todos los partidos en directo está ligada a YouTube TV cuando el paquete del usuario incluye FOX Sports y Telemundo. Hasta el cierre del artículo se desconoce qué partidos específicos serán gratuitos en YouTube “abierto” (es decir, (sin suscripción a YouTube TV); solo se indica que habrá contenido gratuito y “partidos seleccionados” a nivel global.

Opciones “gratis” y pruebas sin costo de la Copa Mundial FIFA 2026

Gran parte de los encuentros de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se podrán ver en señal abierta por Telemundo o Universo en mercados donde estos canales son TV abierta, además del acceso vía Peacock, que puede tener planes básicos o pruebas gratuitas según promociones vigentes.

FIFA+ también suele ofrecer contenido gratuito como resúmenes, especiales y eventualmente algunos partidos en directo según región, pero hasta el cierre de este artículo se desconoce si en Estados Unidos se podrán ver todos los partidos gratis por la mencionada plataforma.

¿Dónde consultar la lista exacta de canales por partido de la Copa Mundial FIFA 2026?

Para verificar qué canal o servicio de streaming transmite un partido en específico de la Copa Mundial de Fútbol FIFA en tu región, te recomendamos seguir estos pasos:

Entra a la página oficial de la FIFA (fifa.com) Ingresa a la sección “Torneos y eventos” → “Próximos torneos” → “Copa Mundial de la FIFA 2026” → “Resultados y calendario” Posterior a ello, selecciona el país (Estados Unidos) para ver qué canales y plataformas transmiten cada partido.

TL; DR de cómo y dónde ver la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos

RESUMEN PRÁCTICO GUÍA PARA VER EL MUNDIAL 2026 TV en inglés (EE. UU.) FOX y FS1, con todos los partidos también accesibles por FOX One. TV en español (EE. UU.) Telemundo (92 partidos) y Universo (12 partidos), cubriendo los 104 encuentros. Streaming en español Peacock emite todos los partidos en vivo y bajo demanda. Streaming en inglés Partidos disponibles en la app de FOX Sports, YouTube TV y Tubi cuando estos servicios incluyen los canales oficiales en tu paquete. Contenido adicional y algunos partidos gratuitos YouTube (canales oficiales de FIFA y socios), con disponibilidad exacta de encuentros gratuitos aún no detallada. Verificación detallada por partido Usar la página oficial de FIFA en la sección de calendario y transmisiones por país.