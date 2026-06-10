11/06/2026.- Cómo ver el Mundial 2026 en Guatemala. Consulta canales de TV, streaming, horarios locales y el calendario completo de la fase de grupos. FOTO DE LEONARDO MORENO PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES
11/06/2026.- Cómo ver el Mundial 2026 en Guatemala. Consulta canales de TV, streaming, horarios locales y el calendario completo de la fase de grupos. FOTO DE LEONARDO MORENO PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES
/ Leonardo Moreno
Noé Yactayo
Noé Yactayo

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha y los aficionados guatemaltecos se preparan para seguir el torneo más grande en la historia del fútbol. La competición reunirá a 48 selecciones nacionales y un total de 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, ofreciendo más encuentros que cualquier edición anterior.

Aunque Guatemala no logró clasificar a la fase final, millones de aficionados podrán seguir de cerca a las principales potencias del fútbol mundial gracias a una amplia oferta de televisión abierta, canales deportivos y plataformas digitales. Tigo Sports contará con la transmisión de los 104 partidos del torneo, mientras que Azteca Guatemala, los canales de Albavisión y FOX Sports Centroamérica complementarán la cobertura para la audiencia nacional.

TL;DR

  • 📺 Tigo Sports transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en Guatemala; FOX tendrá 70 (regresa a Guatemala).
  • ⚽ Azteca Guatemala, Canal 3, Canal 7, Canal 11 y Canal 13 también ofrecerán cobertura del torneo.
  • 📱 Los encuentros podrán seguirse mediante la App Tigo Sports y otras plataformas digitales compatibles.
  • 🏆 La Copa del Mundo contará con 48 selecciones y 104 partidos.
  • 📅 Consulta el calendario completo de la fase de grupos con horarios para Guatemala.

¿Qué canales transmitirán el Mundial 2026 en Guatemala?

Los aficionados guatemaltecos tendrán varias alternativas para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tigo Sports contará con la cobertura más completa del torneo al transmitir los 104 encuentros, mientras que Azteca Guatemala, FOX Sports Centroamérica y los canales de Albavisión ofrecerán una selección de partidos y programación especial relacionada con el campeonato.

Entre las señales que tendrán participación en la cobertura destacan:

  • Tigo Sports
  • FOX Sports Centroamérica
  • Azteca Guatemala
  • Canal 3
  • Canal 7
  • Canal 11
  • Canal 13

¿En qué canal puedo ver FOX Sports y Azteca Guatemala durante el Mundial 2026?

OperadorAzteca GuatemalaFOX Sports
TotalplayCanal 210Consultar operador
Cable ColorCanal 611Consultar operador
Claro TVCanal 209 SD / Canal 1209 HD
ZibooDisponible en la parrilla digital

Importante: La disponibilidad puede variar según la ciudad, el paquete contratado y las actualizaciones de cada operador.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por streaming en Guatemala?

Los usuarios que prefieran seguir el torneo desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes también contarán con opciones digitales.

PlataformaContenido disponibleCompatibilidad
App Tigo SportsLos 104 partidos del Mundial 2026 y programación deportivaAndroid, iPhone, Smart TV y navegador web

La aplicación oficial de Tigo Sports permitirá acceder a los encuentros en vivo y a contenidos relacionados con la Copa del Mundo desde distintos dispositivos compatibles.

¿Cómo ver FOX Sports Centroamérica durante el Mundial 2026?

FOX Sports Centroamérica se ha consolidado como una de las principales referencias deportivas de la región tras integrar buena parte de la oferta futbolística que anteriormente se asociaba a Tigo Sports en varios mercados centroamericanos.

La señal estará disponible en Guatemala a través de distintos operadores de televisión de paga y ofrecerá cobertura de competiciones internacionales, programas especializados y contenido relacionado con el fútbol mundial.

Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Guatemala: fechas, horarios y dónde ver EN VIVO

Además de los partidos más esperados del torneo, los aficionados guatemaltecos podrán seguir las 72 jornadas de la fase de grupos mediante Tigo Sports, FOX Sports Centroamérica, Azteca Guatemala y las señales participantes de Albavisión.

Jueves 11 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
11/06/2026México vs. Sudáfrica (A)1:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
11/06/2026República de Corea vs. República Checa (A)8:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Viernes 12 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
12/06/2026Canadá vs. Bosnia (B)1:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
12/06/2026Estados Unidos vs. Paraguay (D)7:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
12/06/2026Australia vs. Turquía (D)10:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Sábado 13 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
13/06/2026Catar vs. Suiza (B)1:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
13/06/2026Brasil vs. Marruecos (C)4:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
13/06/2026Haití vs. Escocia (C)7:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Domingo 14 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
14/06/2026Alemania vs. Curazao (E)11:00 a.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
14/06/2026Países Bajos vs. Japón (F)2:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
14/06/2026Costa de Marfil vs. Ecuador (E)5:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
14/06/2026Suecia vs. Túnez (F)8:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Lunes 15 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
15/06/2026España vs. Cabo Verde (H)10:00 a.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
15/06/2026Bélgica vs. Egipto (G)1:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
15/06/2026Arabia Saudí vs. Uruguay (H)4:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
15/06/2026Irán vs. Nueva Zelanda (G)7:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
15/06/2026Austria vs. Jordania (J)10:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Martes 16 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
16/06/2026Francia vs. Senegal (I)1:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
16/06/2026Irak vs. Noruega (I)4:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
16/06/2026Argentina vs. Argelia (J)7:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Miércoles 17 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
17/06/2026Portugal vs. RD de Congo (K)11:00 a.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
17/06/2026Inglaterra vs. Croacia (L)2:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
17/06/2026Ghana vs. Panamá (L)5:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
17/06/2026Uzbekistán vs. Colombia (K)8:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Jueves 18 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
18/06/2026República Checa vs. Sudáfrica (A)10:00 a.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
18/06/2026Suiza vs. Bosnia (B)1:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
18/06/2026Canadá vs. Catar (B)4:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
18/06/2026México vs. República de Corea (A)7:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
18/06/2026Turquía vs. Paraguay (D)10:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Viernes 19 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
19/06/2026Estados Unidos vs. Australia (D)1:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
19/06/2026Escocia vs. Marruecos (C)4:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
19/06/2026Brasil vs. Haití (C)7:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
19/06/2026Túnez vs. Japón (F)10:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Sábado 20 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
20/06/2026Países Bajos vs. Suecia (F)11:00 a.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
20/06/2026Alemania vs. Costa de Marfil (E)2:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
20/06/2026Ecuador vs. Curazao (E)6:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Domingo 21 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
21/06/2026España vs. Arabia Saudí (H)10:00 a.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
21/06/2026Bélgica vs. Irán (G)1:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
21/06/2026Uruguay vs. Cabo Verde (H)4:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
21/06/2026Nueva Zelanda vs. Egipto (G)7:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Lunes 22 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
22/06/2026Argentina vs. Austria (J)11:00 a.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
22/06/2026Francia vs. Irak (I)3:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
22/06/2026Noruega vs. Senegal (I)6:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
22/06/2026Jordania vs. Argelia (J)9:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Martes 23 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
23/06/2026Portugal vs. Uzbekistán (K)11:00 a.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
23/06/2026Inglaterra vs. Ghana (L)2:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
23/06/2026Panamá vs. Croacia (L)5:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
23/06/2026Colombia vs. RD de Congo (K)8:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Miércoles 24 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
24/06/2026Suiza vs. Canadá (B)1:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
24/06/2026Bosnia vs. Catar (B)1:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
24/06/2026Brasil vs. Escocia (C)4:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
24/06/2026Marruecos vs. Haití (C)4:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
24/06/2026República Checa vs. México (A)7:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
24/06/2026Sudáfrica vs. República de Corea (A)7:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Jueves 25 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
25/06/2026Curazao vs. Costa de Marfil (E)2:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
25/06/2026Ecuador vs. Alemania (E)2:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
25/06/2026Japón vs. Suecia (F)5:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
25/06/2026Túnez vs. Países Bajos (F)5:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
25/06/2026Turquía vs. Estados Unidos (D)8:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
25/06/2026Paraguay vs. Australia (D)8:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Viernes 26 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
26/06/2026Noruega vs. Francia (I)1:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
26/06/2026Senegal vs. Irak (I)1:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
26/06/2026Cabo Verde vs. Arabia Saudí (H)6:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
26/06/2026Uruguay vs. España (H)6:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
26/06/2026Egipto vs. Irán (G)9:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
26/06/2026Nueva Zelanda vs. Bélgica (G)9:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Sábado 27 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora GuatemalaCanales TV / Streaming
27/06/2026Panamá vs. Inglaterra (L)3:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
27/06/2026Croacia vs. Ghana (L)3:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
27/06/2026Colombia vs. Portugal (K)5:30 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
27/06/2026RD de Congo vs. Uzbekistán (K)5:30 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
27/06/2026Argelia vs. Austria (J)8:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
27/06/2026Jordania vs. Argentina (J)8:00 p.m.Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala

Los partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

Aunque la fase de grupos contará con 72 encuentros, algunos duelos sobresalen por la calidad de sus selecciones y el atractivo deportivo que generan a nivel mundial.

FechaPartido
11/06/2026México vs. Sudáfrica
16/06/2026Argentina vs. Argelia
19/06/2026Brasil vs. Haití
21/06/2026Bélgica vs. Irán
23/06/2026Inglaterra vs. Ghana
26/06/2026Uruguay vs. España
27/06/2026Colombia vs. Portugal

¿Cómo ver el Mundial 2026 en Smart TV?

Los aficionados que prefieran disfrutar de los partidos en pantalla grande podrán acceder a las transmisiones mediante televisores inteligentes compatibles con la App Tigo Sports y otras aplicaciones autorizadas por los operadores participantes.

La disponibilidad puede variar según la marca y el sistema operativo del dispositivo, por lo que se recomienda verificar previamente la compatibilidad en Android TV, Google TV, Apple TV, Roku o plataformas similares.

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 en Guatemala

¿Quién transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en Guatemala?

Tigo Sports contará con la cobertura completa de los 104 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué canales pasarán partidos del Mundial 2026?

Azteca Guatemala, Canal 3, Canal 7, Canal 11, Canal 13 y FOX Sports Centroamérica ofrecerán cobertura del torneo mediante televisión abierta y de paga.

¿Se podrá ver el Mundial por internet?

Sí. Los aficionados podrán seguir los encuentros mediante la App Tigo Sports y otras plataformas digitales autorizadas.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio de 2026.

¿Dónde se jugará el Mundial 2026?

El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose en la primera edición organizada por tres países.

Conclusión

Con múltiples opciones de televisión abierta, cable y streaming, los aficionados guatemaltecos tendrán diversas alternativas para seguir cada jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde el partido inaugural hasta el cierre de la fase de grupos, Tigo Sports, FOX Sports Centroamérica, Azteca Guatemala y los canales de Albavisión acercarán toda la emoción del torneo más importante del planeta a millones de hogares en el país.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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