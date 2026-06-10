La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha y los aficionados guatemaltecos se preparan para seguir el torneo más grande en la historia del fútbol. La competición reunirá a 48 selecciones nacionales y un total de 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, ofreciendo más encuentros que cualquier edición anterior.
Aunque Guatemala no logró clasificar a la fase final, millones de aficionados podrán seguir de cerca a las principales potencias del fútbol mundial gracias a una amplia oferta de televisión abierta, canales deportivos y plataformas digitales. Tigo Sports contará con la transmisión de los 104 partidos del torneo, mientras que Azteca Guatemala, los canales de Albavisión y FOX Sports Centroamérica complementarán la cobertura para la audiencia nacional.
TL;DR
- 📺 Tigo Sports transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en Guatemala; FOX tendrá 70 (regresa a Guatemala).
- ⚽ Azteca Guatemala, Canal 3, Canal 7, Canal 11 y Canal 13 también ofrecerán cobertura del torneo.
- 📱 Los encuentros podrán seguirse mediante la App Tigo Sports y otras plataformas digitales compatibles.
- 🏆 La Copa del Mundo contará con 48 selecciones y 104 partidos.
- 📅 Consulta el calendario completo de la fase de grupos con horarios para Guatemala.
¿Qué canales transmitirán el Mundial 2026 en Guatemala?
Los aficionados guatemaltecos tendrán varias alternativas para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tigo Sports contará con la cobertura más completa del torneo al transmitir los 104 encuentros, mientras que Azteca Guatemala, FOX Sports Centroamérica y los canales de Albavisión ofrecerán una selección de partidos y programación especial relacionada con el campeonato.
Entre las señales que tendrán participación en la cobertura destacan:
- Tigo Sports
- FOX Sports Centroamérica
- Azteca Guatemala
- Canal 3
- Canal 7
- Canal 11
- Canal 13
¿En qué canal puedo ver FOX Sports y Azteca Guatemala durante el Mundial 2026?
|Operador
|Azteca Guatemala
|FOX Sports
|Totalplay
|Canal 210
|Consultar operador
|Cable Color
|Canal 611
|Consultar operador
|Claro TV
|—
|Canal 209 SD / Canal 1209 HD
|Ziboo
|—
|Disponible en la parrilla digital
Importante: La disponibilidad puede variar según la ciudad, el paquete contratado y las actualizaciones de cada operador.
¿Cómo ver el Mundial 2026 por streaming en Guatemala?
Los usuarios que prefieran seguir el torneo desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes también contarán con opciones digitales.
|Plataforma
|Contenido disponible
|Compatibilidad
|App Tigo Sports
|Los 104 partidos del Mundial 2026 y programación deportiva
|Android, iPhone, Smart TV y navegador web
La aplicación oficial de Tigo Sports permitirá acceder a los encuentros en vivo y a contenidos relacionados con la Copa del Mundo desde distintos dispositivos compatibles.
¿Cómo ver FOX Sports Centroamérica durante el Mundial 2026?
FOX Sports Centroamérica se ha consolidado como una de las principales referencias deportivas de la región tras integrar buena parte de la oferta futbolística que anteriormente se asociaba a Tigo Sports en varios mercados centroamericanos.
La señal estará disponible en Guatemala a través de distintos operadores de televisión de paga y ofrecerá cobertura de competiciones internacionales, programas especializados y contenido relacionado con el fútbol mundial.
Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Guatemala: fechas, horarios y dónde ver EN VIVO
Además de los partidos más esperados del torneo, los aficionados guatemaltecos podrán seguir las 72 jornadas de la fase de grupos mediante Tigo Sports, FOX Sports Centroamérica, Azteca Guatemala y las señales participantes de Albavisión.
Jueves 11 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|11/06/2026
|México vs. Sudáfrica (A)
|1:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|11/06/2026
|República de Corea vs. República Checa (A)
|8:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Viernes 12 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|12/06/2026
|Canadá vs. Bosnia (B)
|1:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|12/06/2026
|Estados Unidos vs. Paraguay (D)
|7:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|12/06/2026
|Australia vs. Turquía (D)
|10:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Sábado 13 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|13/06/2026
|Catar vs. Suiza (B)
|1:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|13/06/2026
|Brasil vs. Marruecos (C)
|4:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|13/06/2026
|Haití vs. Escocia (C)
|7:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Domingo 14 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|14/06/2026
|Alemania vs. Curazao (E)
|11:00 a.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|14/06/2026
|Países Bajos vs. Japón (F)
|2:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|14/06/2026
|Costa de Marfil vs. Ecuador (E)
|5:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|14/06/2026
|Suecia vs. Túnez (F)
|8:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Lunes 15 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|15/06/2026
|España vs. Cabo Verde (H)
|10:00 a.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|15/06/2026
|Bélgica vs. Egipto (G)
|1:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|15/06/2026
|Arabia Saudí vs. Uruguay (H)
|4:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|15/06/2026
|Irán vs. Nueva Zelanda (G)
|7:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|15/06/2026
|Austria vs. Jordania (J)
|10:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Martes 16 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|16/06/2026
|Francia vs. Senegal (I)
|1:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|16/06/2026
|Irak vs. Noruega (I)
|4:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|16/06/2026
|Argentina vs. Argelia (J)
|7:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Miércoles 17 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|17/06/2026
|Portugal vs. RD de Congo (K)
|11:00 a.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|17/06/2026
|Inglaterra vs. Croacia (L)
|2:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|17/06/2026
|Ghana vs. Panamá (L)
|5:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|17/06/2026
|Uzbekistán vs. Colombia (K)
|8:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Jueves 18 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|18/06/2026
|República Checa vs. Sudáfrica (A)
|10:00 a.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|18/06/2026
|Suiza vs. Bosnia (B)
|1:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|18/06/2026
|Canadá vs. Catar (B)
|4:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|18/06/2026
|México vs. República de Corea (A)
|7:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|18/06/2026
|Turquía vs. Paraguay (D)
|10:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Viernes 19 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|19/06/2026
|Estados Unidos vs. Australia (D)
|1:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|19/06/2026
|Escocia vs. Marruecos (C)
|4:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|19/06/2026
|Brasil vs. Haití (C)
|7:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|19/06/2026
|Túnez vs. Japón (F)
|10:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Sábado 20 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|20/06/2026
|Países Bajos vs. Suecia (F)
|11:00 a.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|20/06/2026
|Alemania vs. Costa de Marfil (E)
|2:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|20/06/2026
|Ecuador vs. Curazao (E)
|6:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Domingo 21 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|21/06/2026
|España vs. Arabia Saudí (H)
|10:00 a.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|21/06/2026
|Bélgica vs. Irán (G)
|1:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|21/06/2026
|Uruguay vs. Cabo Verde (H)
|4:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|21/06/2026
|Nueva Zelanda vs. Egipto (G)
|7:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Lunes 22 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|22/06/2026
|Argentina vs. Austria (J)
|11:00 a.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|22/06/2026
|Francia vs. Irak (I)
|3:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|22/06/2026
|Noruega vs. Senegal (I)
|6:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|22/06/2026
|Jordania vs. Argelia (J)
|9:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Martes 23 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|23/06/2026
|Portugal vs. Uzbekistán (K)
|11:00 a.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|23/06/2026
|Inglaterra vs. Ghana (L)
|2:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|23/06/2026
|Panamá vs. Croacia (L)
|5:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|23/06/2026
|Colombia vs. RD de Congo (K)
|8:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Miércoles 24 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|24/06/2026
|Suiza vs. Canadá (B)
|1:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|24/06/2026
|Bosnia vs. Catar (B)
|1:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|24/06/2026
|Brasil vs. Escocia (C)
|4:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|24/06/2026
|Marruecos vs. Haití (C)
|4:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|24/06/2026
|República Checa vs. México (A)
|7:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|24/06/2026
|Sudáfrica vs. República de Corea (A)
|7:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Jueves 25 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|25/06/2026
|Curazao vs. Costa de Marfil (E)
|2:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|25/06/2026
|Ecuador vs. Alemania (E)
|2:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|25/06/2026
|Japón vs. Suecia (F)
|5:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|25/06/2026
|Túnez vs. Países Bajos (F)
|5:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|25/06/2026
|Turquía vs. Estados Unidos (D)
|8:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|25/06/2026
|Paraguay vs. Australia (D)
|8:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Viernes 26 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|26/06/2026
|Noruega vs. Francia (I)
|1:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|26/06/2026
|Senegal vs. Irak (I)
|1:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|26/06/2026
|Cabo Verde vs. Arabia Saudí (H)
|6:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|26/06/2026
|Uruguay vs. España (H)
|6:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|26/06/2026
|Egipto vs. Irán (G)
|9:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|26/06/2026
|Nueva Zelanda vs. Bélgica (G)
|9:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Sábado 27 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Guatemala
|Canales TV / Streaming
|27/06/2026
|Panamá vs. Inglaterra (L)
|3:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|27/06/2026
|Croacia vs. Ghana (L)
|3:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|27/06/2026
|Colombia vs. Portugal (K)
|5:30 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|27/06/2026
|RD de Congo vs. Uzbekistán (K)
|5:30 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|27/06/2026
|Argelia vs. Austria (J)
|8:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
|27/06/2026
|Jordania vs. Argentina (J)
|8:00 p.m.
|Tigo Sports, FOX Sports, Azteca Guatemala
Los partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026
Aunque la fase de grupos contará con 72 encuentros, algunos duelos sobresalen por la calidad de sus selecciones y el atractivo deportivo que generan a nivel mundial.
|Fecha
|Partido
|11/06/2026
|México vs. Sudáfrica
|16/06/2026
|Argentina vs. Argelia
|19/06/2026
|Brasil vs. Haití
|21/06/2026
|Bélgica vs. Irán
|23/06/2026
|Inglaterra vs. Ghana
|26/06/2026
|Uruguay vs. España
|27/06/2026
|Colombia vs. Portugal
¿Cómo ver el Mundial 2026 en Smart TV?
Los aficionados que prefieran disfrutar de los partidos en pantalla grande podrán acceder a las transmisiones mediante televisores inteligentes compatibles con la App Tigo Sports y otras aplicaciones autorizadas por los operadores participantes.
La disponibilidad puede variar según la marca y el sistema operativo del dispositivo, por lo que se recomienda verificar previamente la compatibilidad en Android TV, Google TV, Apple TV, Roku o plataformas similares.
Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 en Guatemala
¿Quién transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en Guatemala?
Tigo Sports contará con la cobertura completa de los 104 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¿Qué canales pasarán partidos del Mundial 2026?
Azteca Guatemala, Canal 3, Canal 7, Canal 11, Canal 13 y FOX Sports Centroamérica ofrecerán cobertura del torneo mediante televisión abierta y de paga.
¿Se podrá ver el Mundial por internet?
Sí. Los aficionados podrán seguir los encuentros mediante la App Tigo Sports y otras plataformas digitales autorizadas.
¿Cuándo comienza el Mundial 2026?
La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio de 2026.
¿Dónde se jugará el Mundial 2026?
El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose en la primera edición organizada por tres países.
Conclusión
Con múltiples opciones de televisión abierta, cable y streaming, los aficionados guatemaltecos tendrán diversas alternativas para seguir cada jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde el partido inaugural hasta el cierre de la fase de grupos, Tigo Sports, FOX Sports Centroamérica, Azteca Guatemala y los canales de Albavisión acercarán toda la emoción del torneo más importante del planeta a millones de hogares en el país.