11/06/2026.- Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Panamá. Consulta fechas, horarios locales y dónde ver todos los partidos por TV y streaming. FOTO DE DEREK BRUMBY PARA GETTY IMAGES Y ISTOCK
11/06/2026.- Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Panamá. Consulta fechas, horarios locales y dónde ver todos los partidos por TV y streaming. FOTO DE DEREK BRUMBY PARA GETTY IMAGES Y ISTOCK
/ Derek Brumby
Noé Yactayo
Noé Yactayo

La espera terminó. La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y los aficionados panameños ya se preparan para seguir el torneo más importante del fútbol desde Estados Unidos, México y Canadá. Con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, la edición más grande de la historia promete emociones desde el encuentro inaugural hasta la gran final.

Los seguidores de la Marea Roja, así como quienes no quieren perderse ningún partido de Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania, Inglaterra, México o Estados Unidos, contarán con diversas opciones para seguir la competición mediante televisión abierta, operadores de cable, plataformas digitales y streaming online.

En esta guía encontrarás los canales que transmitirán el Mundial 2026 en Panamá, cómo ver los partidos por internet, los números de RPC, TVMax y TVN Panamá en cada operador y el calendario completo de la fase de grupos con horarios correspondientes a Panamá.

TL;DR

  • 📺 El Mundial 2026 podrá seguirse mediante RPC, TVMax, TVN Panamá y FOX Sports Centroamérica.
  • 📱 También habrá cobertura por Medcom GO, TVN Pass y aplicaciones compatibles.
  • ⚽ Panamá disputará la fase de grupos frente a Ghana, Croacia e Inglaterra.
  • 🏆 La Copa del Mundo contará con 104 partidos y 48 selecciones.
  • 📅 Consulta el calendario completo de la fase de grupos con horarios para Panamá.

¿En qué canal puedo ver TVN Panamá, TVMax y RPC durante el Mundial 2026?

Los aficionados panameños podrán seguir los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de TVN Panamá, TVMax y RPC TV. A continuación, consulta los números de canal en los principales operadores de televisión del país para encontrar rápidamente cada señal durante el torneo.

OperadorTVN PanamáTVMaxRPC TV
Señal abiertaCanal 2Canal 9Canal 4
Cable OndaCanal 2Canal 9Canal 4
SKYCanal 192Canal 194Canal 193
Inter SatelitalCanal 3081Canal 3083Canal 3082
Claro TVCanal 3 SD / 131 HDCanal 2 SD / 132 HDCanal 1 SD / 133 HD

Importante: La programación de los partidos del Mundial 2026 puede variar según los acuerdos de transmisión y la disponibilidad de cada operador. Se recomienda verificar la guía de programación oficial antes de cada encuentro.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por streaming en Panamá?

PlataformaContenido disponibleCompatibilidad
Medcom GOSeñales en vivo de RPC TV, Telemetro, deportes, noticias y contenido bajo demandaAndroid, iPhone, iPad, Smart TV y navegador web
TVN PassSeñales en vivo de TVN Panamá, TVMax y contenido On DemandAndroid, iPhone, iPad, Apple TV, Roku y navegador web

Medcom GO reúne contenido en vivo y bajo demanda de las señales de Medcom, incluyendo deportes, noticias y entretenimiento. Además, permite acceder a transmisiones en directo desde dispositivos móviles y navegadores web.

Por su parte, TVN Pass es la plataforma oficial de streaming de TVN Media y ofrece acceso a las señales en vivo de TVN Panamá y TVMax, además de contenido exclusivo y programación bajo demanda.

¿Cómo ver FOX Sports Centroamérica durante el Mundial 2026?

FOX Sports Centroamérica se ha convertido en una de las principales referencias deportivas de la región tras la integración de la programación y producción local que anteriormente formaba parte de Tigo Sports en países como Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La nueva estructura permitirá ampliar la oferta de contenidos deportivos internacionales y la cobertura de grandes eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

PlataformaDisponibilidadContenido
FOX Sports CentroaméricaOperadores de TV paga participantesFútbol internacional, eventos deportivos en vivo y programación especializada
FOX Sports AppDispositivos móviles y webTransmisiones en vivo y contenido bajo demanda
TubiAplicación y Smart TV compatiblesEventos seleccionados y contenido deportivo gratuito
FOX One*Próximo servicio de streamingContenido premium y transmisiones deportivas en directo

Calendario de la fase de grupos del Mundial 2026 en Panamá: fechas, horarios y dónde ver EN VIVO

La siguiente tabla reúne los partidos de la fase de grupos con horarios correspondientes a Panamá (UTC-5).

Jueves 11 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora de PanamáTV / Streaming
11/06/2026México vs. Sudáfrica (A)2:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica
11/06/2026República de Corea vs. República Checa (A)9:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica

Viernes 12 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora de PanamáTV / Streaming
12/06/2026Canadá vs. Bosnia (B)2:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica
12/06/2026Estados Unidos vs. Paraguay (D)8:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica
12/06/2026Australia vs. Turquía (D)11:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica

Sábado 13 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora de PanamáTV / Streaming
13/06/2026Catar vs. Suiza (B)2:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica
13/06/2026Brasil vs. Marruecos (C)5:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica
13/06/2026Haití vs. Escocia (C)8:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica

Domingo 14 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
14/06/2026Alemania vs. Curazao (E)12:00 m.RPC, TVMax, TVN, FOX Sports, Medcom GO, TVN Pass
14/06/2026Países Bajos vs. Japón (F)3:00 p.m.RPC, TVMax, TVN, FOX Sports, Medcom GO, TVN Pass
14/06/2026Costa de Marfil vs. Ecuador (E)6:00 p.m.RPC, TVMax, TVN, FOX Sports, Medcom GO, TVN Pass
14/06/2026Suecia vs. Túnez (F)9:00 p.m.RPC, TVMax, TVN, FOX Sports, Medcom GO, TVN Pass

Lunes 15 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
15/06/2026España vs. Cabo Verde (H)11:00 a.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
15/06/2026Bélgica vs. Egipto (G)2:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
15/06/2026Arabia Saudí vs. Uruguay (H)5:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
15/06/2026Irán vs. Nueva Zelanda (G)8:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
15/06/2026Austria vs. Jordania (J)11:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass

Martes 16 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
16/06/2026Francia vs. Senegal (I)2:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
16/06/2026Irak vs. Noruega (I)5:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
16/06/2026Argentina vs. Argelia (J)8:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass

Miércoles 17 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
17/06/2026Portugal vs. RD de Congo (K)12:00 m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
17/06/2026Inglaterra vs. Croacia (L)3:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
17/06/2026Ghana vs. Panamá (L)6:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
17/06/2026Uzbekistán vs. Colombia (K)9:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass

Jueves 18 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
18/06/2026República Checa vs. Sudáfrica (A)11:00 a.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
18/06/2026Suiza vs. Bosnia (B)2:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
18/06/2026Canadá vs. Catar (B)5:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
18/06/2026México vs. República de Corea (A)8:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
18/06/2026Turquía vs. Paraguay (D)11:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass

Viernes 19 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
19/06/2026Estados Unidos vs. Australia (D)2:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
19/06/2026Escocia vs. Marruecos (C)5:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
19/06/2026Brasil vs. Haití (C)8:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
19/06/2026Túnez vs. Japón (F)11:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass

Sábado 20 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
20/06/2026Países Bajos vs. Suecia (F)12:00 m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
20/06/2026Alemania vs. Costa de Marfil (E)3:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
20/06/2026Ecuador vs. Curazao (E)7:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass

Domingo 21 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
21/06/2026España vs. Arabia Saudí (H)11:00 a.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
21/06/2026Bélgica vs. Irán (G)2:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
21/06/2026Uruguay vs. Cabo Verde (H)5:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
21/06/2026Nueva Zelanda vs. Egipto (G)8:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass

Lunes 22 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
22/06/2026Argentina vs. Austria (J)12:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
22/06/2026Francia vs. Irak (I)4:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
22/06/2026Noruega vs. Senegal (I)7:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
22/06/2026Jordania vs. Argelia (J)10:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass

Martes 23 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
23/06/2026Portugal vs. Uzbekistán (K)12:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
23/06/2026Inglaterra vs. Ghana (L)3:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
23/06/2026Panamá vs. Croacia (L)6:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
23/06/2026Colombia vs. RD de Congo (K)9:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass

Miércoles 24 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
24/06/2026Suiza vs. Canadá (B)2:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
24/06/2026Bosnia vs. Catar (B)2:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
24/06/2026Brasil vs. Escocia (C)5:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
24/06/2026Marruecos vs. Haití (C)5:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
24/06/2026República Checa vs. México (A)8:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
24/06/2026Sudáfrica vs. República de Corea (A)8:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass

Jueves 25 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
25/06/2026Curazao vs. Costa de Marfil (E)3:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
25/06/2026Ecuador vs. Alemania (E)3:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
25/06/2026Japón vs. Suecia (F)6:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
25/06/2026Túnez vs. Países Bajos (F)6:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
25/06/2026Turquía vs. Estados Unidos (D)9:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
25/06/2026Paraguay vs. Australia (D)9:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass

Viernes 26 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
26/06/2026Noruega vs. Francia (I)2:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
26/06/2026Senegal vs. Irak (I)2:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
26/06/2026Cabo Verde vs. Arabia Saudí (H)7:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
26/06/2026Uruguay vs. España (H)7:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
26/06/2026Egipto vs. Irán (G)10:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
26/06/2026Nueva Zelanda vs. Bélgica (G)10:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass

Sábado 27 de junio de 2026

FechaPartido (Grupo)Hora PanamáTV / Streaming
27/06/2026Panamá vs. Inglaterra (L)4:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
27/06/2026Croacia vs. Ghana (L)4:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
27/06/2026Colombia vs. Portugal (K)6:30 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
27/06/2026RD de Congo vs. Uzbekistán (K)6:30 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
27/06/2026Argelia vs. Austria (J)9:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
27/06/2026Jordania vs. Argentina (J)9:00 p.m.RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass

Todos los horarios corresponden a Panamá (UTC-5). Programación sujeta a cambios por parte de FIFA y los operadores de transmisión autorizados.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.


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