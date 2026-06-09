La espera terminó. La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y los aficionados panameños ya se preparan para seguir el torneo más importante del fútbol desde Estados Unidos, México y Canadá. Con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, la edición más grande de la historia promete emociones desde el encuentro inaugural hasta la gran final.
Los seguidores de la Marea Roja, así como quienes no quieren perderse ningún partido de Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania, Inglaterra, México o Estados Unidos, contarán con diversas opciones para seguir la competición mediante televisión abierta, operadores de cable, plataformas digitales y streaming online.
En esta guía encontrarás los canales que transmitirán el Mundial 2026 en Panamá, cómo ver los partidos por internet, los números de RPC, TVMax y TVN Panamá en cada operador y el calendario completo de la fase de grupos con horarios correspondientes a Panamá.
TL;DR
- 📺 El Mundial 2026 podrá seguirse mediante RPC, TVMax, TVN Panamá y FOX Sports Centroamérica.
- 📱 También habrá cobertura por Medcom GO, TVN Pass y aplicaciones compatibles.
- ⚽ Panamá disputará la fase de grupos frente a Ghana, Croacia e Inglaterra.
- 🏆 La Copa del Mundo contará con 104 partidos y 48 selecciones.
- 📅 Consulta el calendario completo de la fase de grupos con horarios para Panamá.
¿En qué canal puedo ver TVN Panamá, TVMax y RPC durante el Mundial 2026?
Los aficionados panameños podrán seguir los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de TVN Panamá, TVMax y RPC TV. A continuación, consulta los números de canal en los principales operadores de televisión del país para encontrar rápidamente cada señal durante el torneo.
|Operador
|TVN Panamá
|TVMax
|RPC TV
|Señal abierta
|Canal 2
|Canal 9
|Canal 4
|Cable Onda
|Canal 2
|Canal 9
|Canal 4
|SKY
|Canal 192
|Canal 194
|Canal 193
|Inter Satelital
|Canal 3081
|Canal 3083
|Canal 3082
|Claro TV
|Canal 3 SD / 131 HD
|Canal 2 SD / 132 HD
|Canal 1 SD / 133 HD
Importante: La programación de los partidos del Mundial 2026 puede variar según los acuerdos de transmisión y la disponibilidad de cada operador. Se recomienda verificar la guía de programación oficial antes de cada encuentro.
¿Cómo ver el Mundial 2026 por streaming en Panamá?
|Plataforma
|Contenido disponible
|Compatibilidad
|Medcom GO
|Señales en vivo de RPC TV, Telemetro, deportes, noticias y contenido bajo demanda
|Android, iPhone, iPad, Smart TV y navegador web
|TVN Pass
|Señales en vivo de TVN Panamá, TVMax y contenido On Demand
|Android, iPhone, iPad, Apple TV, Roku y navegador web
Medcom GO reúne contenido en vivo y bajo demanda de las señales de Medcom, incluyendo deportes, noticias y entretenimiento. Además, permite acceder a transmisiones en directo desde dispositivos móviles y navegadores web.
Por su parte, TVN Pass es la plataforma oficial de streaming de TVN Media y ofrece acceso a las señales en vivo de TVN Panamá y TVMax, además de contenido exclusivo y programación bajo demanda.
¿Cómo ver FOX Sports Centroamérica durante el Mundial 2026?
FOX Sports Centroamérica se ha convertido en una de las principales referencias deportivas de la región tras la integración de la programación y producción local que anteriormente formaba parte de Tigo Sports en países como Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La nueva estructura permitirá ampliar la oferta de contenidos deportivos internacionales y la cobertura de grandes eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026.
|Plataforma
|Disponibilidad
|Contenido
|FOX Sports Centroamérica
|Operadores de TV paga participantes
|Fútbol internacional, eventos deportivos en vivo y programación especializada
|FOX Sports App
|Dispositivos móviles y web
|Transmisiones en vivo y contenido bajo demanda
|Tubi
|Aplicación y Smart TV compatibles
|Eventos seleccionados y contenido deportivo gratuito
|FOX One*
|Próximo servicio de streaming
|Contenido premium y transmisiones deportivas en directo
Calendario de la fase de grupos del Mundial 2026 en Panamá: fechas, horarios y dónde ver EN VIVO
La siguiente tabla reúne los partidos de la fase de grupos con horarios correspondientes a Panamá (UTC-5).
Jueves 11 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora de Panamá
|TV / Streaming
|11/06/2026
|México vs. Sudáfrica (A)
|2:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica
|11/06/2026
|República de Corea vs. República Checa (A)
|9:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica
Viernes 12 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora de Panamá
|TV / Streaming
|12/06/2026
|Canadá vs. Bosnia (B)
|2:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica
|12/06/2026
|Estados Unidos vs. Paraguay (D)
|8:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica
|12/06/2026
|Australia vs. Turquía (D)
|11:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica
Sábado 13 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora de Panamá
|TV / Streaming
|13/06/2026
|Catar vs. Suiza (B)
|2:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica
|13/06/2026
|Brasil vs. Marruecos (C)
|5:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica
|13/06/2026
|Haití vs. Escocia (C)
|8:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO, TVN Pass, FOX Sports Centroamérica
Domingo 14 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|14/06/2026
|Alemania vs. Curazao (E)
|12:00 m.
|RPC, TVMax, TVN, FOX Sports, Medcom GO, TVN Pass
|14/06/2026
|Países Bajos vs. Japón (F)
|3:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN, FOX Sports, Medcom GO, TVN Pass
|14/06/2026
|Costa de Marfil vs. Ecuador (E)
|6:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN, FOX Sports, Medcom GO, TVN Pass
|14/06/2026
|Suecia vs. Túnez (F)
|9:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN, FOX Sports, Medcom GO, TVN Pass
Lunes 15 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|15/06/2026
|España vs. Cabo Verde (H)
|11:00 a.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|15/06/2026
|Bélgica vs. Egipto (G)
|2:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|15/06/2026
|Arabia Saudí vs. Uruguay (H)
|5:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|15/06/2026
|Irán vs. Nueva Zelanda (G)
|8:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|15/06/2026
|Austria vs. Jordania (J)
|11:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
Martes 16 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|16/06/2026
|Francia vs. Senegal (I)
|2:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|16/06/2026
|Irak vs. Noruega (I)
|5:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|16/06/2026
|Argentina vs. Argelia (J)
|8:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
Miércoles 17 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|17/06/2026
|Portugal vs. RD de Congo (K)
|12:00 m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|17/06/2026
|Inglaterra vs. Croacia (L)
|3:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|17/06/2026
|Ghana vs. Panamá (L)
|6:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|17/06/2026
|Uzbekistán vs. Colombia (K)
|9:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
Jueves 18 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|18/06/2026
|República Checa vs. Sudáfrica (A)
|11:00 a.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|18/06/2026
|Suiza vs. Bosnia (B)
|2:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|18/06/2026
|Canadá vs. Catar (B)
|5:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|18/06/2026
|México vs. República de Corea (A)
|8:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|18/06/2026
|Turquía vs. Paraguay (D)
|11:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
Viernes 19 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|19/06/2026
|Estados Unidos vs. Australia (D)
|2:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|19/06/2026
|Escocia vs. Marruecos (C)
|5:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|19/06/2026
|Brasil vs. Haití (C)
|8:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|19/06/2026
|Túnez vs. Japón (F)
|11:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
Sábado 20 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|20/06/2026
|Países Bajos vs. Suecia (F)
|12:00 m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|20/06/2026
|Alemania vs. Costa de Marfil (E)
|3:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|20/06/2026
|Ecuador vs. Curazao (E)
|7:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
Domingo 21 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|21/06/2026
|España vs. Arabia Saudí (H)
|11:00 a.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|21/06/2026
|Bélgica vs. Irán (G)
|2:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|21/06/2026
|Uruguay vs. Cabo Verde (H)
|5:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|21/06/2026
|Nueva Zelanda vs. Egipto (G)
|8:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
Lunes 22 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|22/06/2026
|Argentina vs. Austria (J)
|12:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|22/06/2026
|Francia vs. Irak (I)
|4:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|22/06/2026
|Noruega vs. Senegal (I)
|7:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|22/06/2026
|Jordania vs. Argelia (J)
|10:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
Martes 23 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|23/06/2026
|Portugal vs. Uzbekistán (K)
|12:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|23/06/2026
|Inglaterra vs. Ghana (L)
|3:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|23/06/2026
|Panamá vs. Croacia (L)
|6:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|23/06/2026
|Colombia vs. RD de Congo (K)
|9:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
Miércoles 24 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|24/06/2026
|Suiza vs. Canadá (B)
|2:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|24/06/2026
|Bosnia vs. Catar (B)
|2:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|24/06/2026
|Brasil vs. Escocia (C)
|5:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|24/06/2026
|Marruecos vs. Haití (C)
|5:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|24/06/2026
|República Checa vs. México (A)
|8:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|24/06/2026
|Sudáfrica vs. República de Corea (A)
|8:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
Jueves 25 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|25/06/2026
|Curazao vs. Costa de Marfil (E)
|3:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|25/06/2026
|Ecuador vs. Alemania (E)
|3:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|25/06/2026
|Japón vs. Suecia (F)
|6:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|25/06/2026
|Túnez vs. Países Bajos (F)
|6:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|25/06/2026
|Turquía vs. Estados Unidos (D)
|9:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|25/06/2026
|Paraguay vs. Australia (D)
|9:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
Viernes 26 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|26/06/2026
|Noruega vs. Francia (I)
|2:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|26/06/2026
|Senegal vs. Irak (I)
|2:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|26/06/2026
|Cabo Verde vs. Arabia Saudí (H)
|7:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|26/06/2026
|Uruguay vs. España (H)
|7:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|26/06/2026
|Egipto vs. Irán (G)
|10:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|26/06/2026
|Nueva Zelanda vs. Bélgica (G)
|10:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
Sábado 27 de junio de 2026
|Fecha
|Partido (Grupo)
|Hora Panamá
|TV / Streaming
|27/06/2026
|Panamá vs. Inglaterra (L)
|4:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|27/06/2026
|Croacia vs. Ghana (L)
|4:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|27/06/2026
|Colombia vs. Portugal (K)
|6:30 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|27/06/2026
|RD de Congo vs. Uzbekistán (K)
|6:30 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|27/06/2026
|Argelia vs. Austria (J)
|9:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
|27/06/2026
|Jordania vs. Argentina (J)
|9:00 p.m.
|RPC, TVMax, TVN Panamá, FOX Sports Centroamérica, Medcom GO, TVN Pass
Todos los horarios corresponden a Panamá (UTC-5). Programación sujeta a cambios por parte de FIFA y los operadores de transmisión autorizados.