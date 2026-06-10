En Paraguay, la cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026 combinará transmisiones tradicionales por televisión y opciones de streaming online, con acuerdos de derechos que determinan qué canales ofrecerán cada partido del máximo certamen futbolístico. Las señales abiertas nacionales mantendrán la prioridad para transmitir encuentros clave y momentos destacados, mientras que cadenas por suscripción y plataformas OTT ofrecerán cobertura completa, transmisiones en simultáneo y opciones con comentaristas locales y en español. Si te preguntas cuál de las dos opciones es la mejor, te proporcionamos la información más detallada para que le saques el jugo a tu experiencia mundialista.

Para residentes en Estados Unidos interesados en seguir partidos del Mundial 2026 con enfoque paraguayo, varias plataformas internacionales con derechos globales permiten acceso por suscripción o a través de paquetes de canales latinoamericanos en proveedores de cable y satélite. Además, las aplicaciones oficiales de las cadenas autorizadas y servicios de streaming asociados ofrecerán retransmisiones bajo demanda, repeticiones y múltiples ángulos de cámara según derechos regionales.

Es importante verificar la programación local y la disponibilidad por región antes de cada jornada, ya que la asignación de partidos puede variar por acuerdos territoriales y por la fase del máximo torneo de selecciones de la FIFA. Para quienes prefieran comentaristas y análisis desde Paraguay, las emisoras nacionales transmitirán estudios pre y post partido con contenido localizado, y varias radios online ofrecerán narración en vivo. Finalmente, los usuarios deben confirmar las compatibilidades del dispositivo de su preferencia, asi como planes de datos y opciones de subtitulado o audio en español para asegurar una experiencia completa desde EE. UU.

FIFA, licencias y multas: el lado legal de transmitir el Mundial en bares y restaurantes | Foto: Generada con Chatgpt

¿Quiénes tienen los derechos oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026 en Paraguay?

En Paraguay, la Copa Mundial FIFA 2026 se verá principalmente por los canales Trece, Unicanal y GEN TV en abierto, y por Tigo Sports y otros servicios de TV de pago y streaming para acceder al 100% de los partidos.

Asignación de derechos Reparto de señales La FIFA vende los derechos de transmisión del Mundial 2026 a diferentes compañías por territorios, y Paraguay se encuentra incluido dentro de los paquetes para América Latina. En Paraguay, los derechos del Mundial 2026 se distribuyen entre Unicanal, Trece (abierto) y GEN y Popu TV (pago), señalando que estas cuatro señales tendrán la totalidad de los partidos. Asimismo Tigo Sports, a través de su plataforma, emitirá los 104 encuentros a nivel local.

Canales de TV en Paraguay de la Copa Mundial FIFA 2026

Si optas por la TV abierta en Paraguay para ver la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, Unicanal y Trece emitirán partidos de forma gratuita, incluyendo encuentros de la Albirroja y otros duelos destacados. En cambio, si eliges la TV de paga, GEN TV y Popu TV figuran como señales de cable con derechos para transmitir todos los partidos en Paraguay.

Para aquellos que deseen disfrutar de una experiencia combinada en Paraguay, Trece, GEN TV y Unicanal compartirán la cobertura de partidos seleccionados (incluidos juegos de la Albirroja y la gran final) sin suscripción de pago.

En resumen, la forma básica de ver el Mundial en TV tradicional en Paraguay será sintonizando Unicanal, Trece y GEN TV, con Popu TV y otros cables como refuerzo para tener más encuentros.

La cuenta regresiva terminó: la Copa del Mundo 2026 enciende motores con un show de inauguración histórico y lleno de estrellas. Te contamos a qué hora empieza la transmisión en directo, los artistas latinos confirmados para el concierto de apertura, el calendario completo de los 39 días de competencia y cómo se jugará la fase de grupos con el nuevo e inédito sistema de competencia. (Foto: FIFA)

Streaming online y apps en Paraguay de la Copa Mundial FIFA 2026

TiGo Sports Otros servicios regionales Tigo Sports transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026, con acceso a través de sus canales de cable y de la app de Tigo Sports para ver el calendario completo. En algunos contenidos de aficionados se menciona también que clientes de Tigo pueden usar la app Tigo Sports para seguir el torneo en línea. A nivel latinoamericano, plataformas como DGO (DirecTV), Paramount+ y Disney+ Premium tendrán los 104 partidos en varios países, sobre todo Perú y Argentina más que Paraguay.

En síntesis, la vía de streaming más claramente documentada para ver todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en Paraguay es la app de Tigo Sports (para clientes con el paquete correspondiente), que complementa la oferta de TV abierta y cable.

TL; DR de cómo y dónde ver la Copa Mundial FIFA 2026 en Paraguay

TV abierta en casa Contratar TV de pago Suscribirte a Tigo Sports Usar streaming internacional (cuando aplique) Verifica qué canales abiertos recibes (Trece, Unicanal) mediante antena o cable básico; ahí verás partidos de la Albirroja y varios encuentros clave del torneo. Si quieres más partidos por cable, consulta con tu operador por los canales GEN y Popu TV y su cobertura del Mundial 2026. Si buscas ver los 104 partidos, asegúrate de contar con el servicio de Tigo Sports, ya sea por cable o mediante su app, que ofrece el calendario completo. Se recomienda usar VPN para acceder a transmisiones de otros países en plataformas como Telemundo/Peacock u otras, siguiendo estos pasos: elegir una VPN (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark, por nombrar algunas de las más populares), instalar la app, conectarte al país del servicio y luego abrir el streaming elegido.