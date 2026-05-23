Todo listo para que las ‘Águilas’ femeninas conquisten un nuevo título, aunque en frente tendrán a un rival que promete darles pelea. Este sábado 23 de mayo, no te pierdas el enfrentamiento del Club América vs. Washington Spirit por la gran final de la Concacaf W Champions Cup 2026, encuentro que se desarrollará en el Estadio Hidalgo de Pachuca, a partir de las 19:30 horas y que contará con transmisión de Concacaf Go en YouTube . Cabe destacar que hace apenas una semana, las ‘Águilas’ se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil tras derrotar a las Rayadas por 3-1 en el marcador global.

PACHUCA, HIDALGO (MEXICO), 23/05/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido entre Club América y Washington Spirit este sábado 23 de mayo por la final de la Concachampions Femenil 2026 desde el Estadio Pachuca en Hidalgo, México. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA AFP / NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver Concacaf Go EN VIVO, Club América vs. Washington Spirit por final Concacaf W?

Estos son los pasos que debes seguir para poder ver el partido entre Club América vs. Washington Spirit por final Concacaf W por la app de Concacaf Go en YouTube.

Ingresa a la web oficial de Concacaf GO o descarga la aplicación Concacaf Official desde Google Play Store o App Store.​

o descarga la aplicación Concacaf Official desde Google Play Store o App Store.​ En la aplicación o en la web, busca la sección de partidos en vivo o próximos eventos.​

Algunos encuentros pueden requerir registro; sigue los pasos de la app para crear una cuenta si es necesario.​

Si un evento está restringido geográficamente, puedes usar una VPN para acceder como si estuvieras en otro país, según el horario y derechos de transmisión.​

¿En qué dispositivos puedo ver Concacaf Go?

Smartphones y tablets (iOS, Android)

Apple TV y Android TV

Roku y Chromecast (en algunos eventos)

Computadoras de escritorio y portátiles vía navegador web.

Horario, TV y dónde ver en vivo Club América vs. Washington Spirit por final Concacaf W

Fecha : Sábado 23 de mayo de 2026

: Sábado 23 de mayo de 2026 Partido : Club América vs. Washington Spirit por final Concacaf W

: Club América vs. Washington Spirit por final Concacaf W Hora : 19:30 horas Centro de México

: 19:30 horas Centro de México Streaming : Concacaf Go o Disney Plus Premium

: Concacaf Go o Disney Plus Premium Estadio: Estadio Hidalgo de Pachuca, México